某週末一早前往太保麻魚寮

除了潤餅獵人的找春捲行程以外，還要來試看看其他隱藏版美食

從Good map找到這家麻魚寮肉圓評價又多又很不錯

果然一開業就開始有排隊人潮，真的是麻魚寮的前幾名熱門美食小吃呢!

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餐廳名稱：肉圓(嘉義縣太保市中山路二段181號) (Good map:麻魚寮肉圓)

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營業資訊：05-2377582 週二至日約9:30-17:00；週一休

餐點介紹：肉圓

用餐日期：2024.01



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▲麻魚寮(無名)肉圓 店面

位於中山路二段和民生路交接路口，

中山路二段早上是麻魚寮的菜市場，而肉圓店則在中山路二段尾端，已經不是人車很壅擠的地方了

不過我剛到時還沒到9:30，就已經有人客在排隊買肉圓囉

(客串演出: J哥、Na哥)

▲麻魚寮(無名)肉圓 店面

而且外帶的人客幾乎都一次5個以上買，儘管老闆們手腳很快，但因為要等肉圓完熟，所以還是要稍微等一下

現場就維持三、四組人排隊

(客串演出: J哥、Na哥)

▲麻魚寮(無名)肉圓 店面

內用外帶肉圓都可以附免費柴魚湯

老闆夫妻很熱情又親切，而且跟常客們都建立好默契

熟客一句「三個兩個、要剪、加辣、不加蒜、湯裝一袋」

肉圓幾個、怎麼分裝、要不要剪開、加不加蒜、加不加辣，要不要附湯? 全部都一次報上

老闆也都很順勢地接招，從容又快很準

(客串演出: J哥、Na哥)

▲麻魚寮(無名)肉圓 店面

大多人客都是外帶，內用的話幾乎都有座位

紅磚牆搭配木頭桌椅實在很有古早風味，桌面乾乾淨淨，餐具和餐架也都很乾淨、不會油膩有污漬

▲免費附的柴魚湯

湯頭清澈、僅浮很少量的油；味道也蠻清淡的

肉圓 NT 70/ 2顆

內容：肉圓2顆、肉圓醬、米漿

是油泡的肉圓，會加肉圓醬和米漿，但我就只說肉圓兩顆，老闆應該是沒有加蒜末了

▲肉圓醬汁很甜，甜香甘醇，溫潤好吃；白色的米漿則更甜，但甜而不膩，綿稠細緻，直接吃也是很好吃

▲肉圓皮有厚有薄，半Q半軟，很好咀嚼，但我個人只喜歡皮薄的部分，太厚的肉圓皮的Q感，我個人不太喜歡

▲肉圓餡料不是一整球的，而是有豬柳、筍乾和零星的香菇全都散開的

豬肉平均約2-3公分長，精瘦又有帶點嚼勁；筍乾切成方形小片或小段，軟脆適中；1/4切的香菇大概就一顆肉圓內就一個吧?

整體餡料份量不算多，大多還是吃皮為主

(整碗兩顆被切開的肉圓肉皮各自分離，實在混亂，但兩顆肉圓的總肉量大概就十塊左右吧)

▲ 若無法接受都是甜的調味，可以再加大同辣椒醬增添鹹香和溫熱的辣感，滋味更豐富



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以上。

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