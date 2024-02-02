



這家位在台北中山區距離捷運中山站步行約10分鐘的高CP值大份量平價丼飯「新丼」，光是丼飯就有二十幾個種類，除了一般常見的親子丼還有豬排丼飯、還有咖哩飯丼，跟吸晴又美味的起司熔岩丼，新丼採用的蛋，都是高成本的視好蛋，食材成本很高，是一家很實在的丼飯店，除了美味還非常飽足

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新丼

住址：台北市大同區長安西路66號1F

電話：02 2555 9292

營業時間：11：30~21：00

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※低消100/人，8歲以下免低消※



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新丼店內環境

招牌為紅黑色系，這天假日一開店就到，然後瞬間就客滿了，建議如果假日的話要提早前來以免向隅





吃著吃著一瞬間就客滿了



店裡十分貼心有免費供應熱麥茶





新丼菜單

丼飯很平價，而且種類超多，光丼飯就有二十幾種，加價108元還有升級套餐，有心動小食任選二，還有35元的飲料任選一





○無敵炸豬排$130

今天帶著女兒來，先單點一份她最愛的炸豬排，炸豬排是採用200克重的無敵大豬排，而且很厚實，金黃色的外皮很酥脆，豬排熟度炸的剛剛好，一口咬下還有咔滋聲跟鮮美的肉汁，這邊一定要點他的炸豬排來品嚐









○清爽炸蝦丼$228

大大的金黃色炸蝦就給了三隻，外皮很酥脆，吃起來也不會油膩，不愧是清爽炸蝦丼 ，丼飯上還有滿滿的半熟蛋液，配著飯吃好美味，而且丼飯份量超多，我吃到一半就宣告投降





每碗丼飯都有附味噌湯跟小菜（高麗菜絲）這兩個都是可以續的喔，味噌湯還可以自已加，CP值真的頗高







○熔岩炸雞咖哩丼$228

這個熔岩炸雞咖哩丼，我個人很喜歡，升級套餐另加108元，看起來超豐盛，炸雞都頗大塊的炸雞而且數量不少，配上濃郁的咖哩醬很美味，淋起司熔岩醬的時候好好玩，可以自已控制要怎麼淋，而且起司熔岩醬跟咖哩醬莫名的很搭





他的起司熔岩醬不是太稠的那種，跟炸雞一起吃也很搭





○套餐升級$108

心動小菜任選二，飲料任選一，小菜我選了韓式泡菜和溫泉蛋，韓式泡菜有一點小辣，因為新丼的丼飯份量真的蠻多的，頗適合搭配不是咖哩的丼飯類，可以有不一樣的口味，溫泉蛋則是單吃或加在丼飯裡食用都很美味，飲料則選了家人喜歡的可樂，還有小孩喜歡的可爾必思



個人意見

此次到新丼丼飯用餐的經驗我覺得不錯，首先真的CP值很高，一家大小都吃很飽，而且他的炸物都相當有水準，酥脆又不會太油膩，店員的態度也很好，只是假日真的要一開店就來，或錯開用餐時間，不然就可能會要等待喔，下次還會想吃放滿滿葱的葱丼還有美式新丼

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