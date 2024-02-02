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【台北中山站美食推薦】「新丼」讓你心動的大份量高CP值創意起司丼飯︱還有無敵炸豬排

2024-02-02 15:38:57 洋洋的吃喝玩樂 人氣：100
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洋洋的吃喝玩樂

發表篇數：75篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：新丼日式創意丼飯
phone02-2555-9292
place台北市中山區長安西路66號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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這家位在台北中山區距離捷運中山站步行約10分鐘的高CP值大份量平價丼飯「新丼」，光是丼飯就有二十幾個種類，除了一般常見的親子丼還有豬排丼飯、還有咖哩飯丼，跟吸晴又美味的起司熔岩丼，新丼採用的蛋，都是高成本的視好蛋，食材成本很高，是一家很實在的丼飯店，除了美味還非常飽足
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FB:https://www.facebook.com/carina0429
IG:https://www.instagram.com/eat.fun.buy/
 

文章索引
新丼店內環境
新丼菜單
○無敵炸豬排$130
○清爽炸蝦丼$228
○熔岩炸雞咖哩丼$228
○套餐升級$108
個人意見

新丼
住址：台北市大同區長安西路66號1F
電話：02 2555 9292
營業時間：11：30~21：00
FB: https://www.facebook.com/Newdonburi
IG：https://www.instagram.com/newdonburi
※低消100/人，8歲以下免低消※

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新丼店內環境
招牌為紅黑色系，這天假日一開店就到，然後瞬間就客滿了，建議如果假日的話要提早前來以免向隅
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吃著吃著一瞬間就客滿了
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店裡十分貼心有免費供應熱麥茶
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新丼菜單
丼飯很平價，而且種類超多，光丼飯就有二十幾種，加價108元還有升級套餐，有心動小食任選二，還有35元的飲料任選一

【台北中山站美食推薦】「新丼」讓你心動的大份量高CP值創意起

【台北中山站美食推薦】「新丼」讓你心動的大份量高CP值創意起

○無敵炸豬排$130
今天帶著女兒來，先單點一份她最愛的炸豬排，炸豬排是採用200克重的無敵大豬排，而且很厚實，金黃色的外皮很酥脆，豬排熟度炸的剛剛好，一口咬下還有咔滋聲跟鮮美的肉汁，這邊一定要點他的炸豬排來品嚐
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○清爽炸蝦丼$228
大大的金黃色炸蝦就給了三隻，外皮很酥脆，吃起來也不會油膩，不愧是清爽炸蝦丼 ，丼飯上還有滿滿的半熟蛋液，配著飯吃好美味，而且丼飯份量超多，我吃到一半就宣告投降
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每碗丼飯都有附味噌湯跟小菜（高麗菜絲）這兩個都是可以續的喔，味噌湯還可以自已加，CP值真的頗高
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○熔岩炸雞咖哩丼$228
這個熔岩炸雞咖哩丼，我個人很喜歡，升級套餐另加108元，看起來超豐盛，炸雞都頗大塊的炸雞而且數量不少，配上濃郁的咖哩醬很美味，淋起司熔岩醬的時候好好玩，可以自已控制要怎麼淋，而且起司熔岩醬跟咖哩醬莫名的很搭
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他的起司熔岩醬不是太稠的那種，跟炸雞一起吃也很搭

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○套餐升級$108
心動小菜任選二，飲料任選一，小菜我選了韓式泡菜和溫泉蛋，韓式泡菜有一點小辣，因為新丼的丼飯份量真的蠻多的，頗適合搭配不是咖哩的丼飯類，可以有不一樣的口味，溫泉蛋則是單吃或加在丼飯裡食用都很美味，飲料則選了家人喜歡的可樂，還有小孩喜歡的可爾必思

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個人意見
此次到新丼丼飯用餐的經驗我覺得不錯，首先真的CP值很高，一家大小都吃很飽，而且他的炸物都相當有水準，酥脆又不會太油膩，店員的態度也很好，只是假日真的要一開店就來，或錯開用餐時間，不然就可能會要等待喔，下次還會想吃放滿滿葱的葱丼還有美式新丼
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