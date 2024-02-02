大阪必買伴手禮有哪些？想到日本伴手禮，大家腦中一定會想到薯條三兄弟、白色戀人等經典伴手禮，但其實有許多只有在關西大阪買得到的限定商品，非常值得嚐試，且有些熱門的大阪伴手禮還不是四處都買得到，僅在梅田阪急百貨內能找到身影，這篇必買攻略就要推薦給大家，許多不容錯過的大阪限定零食、甜點及特產。

大阪必買伴手禮

1. 食倒太郎布丁

穿著小丑裝的食倒太郎讓人記憶點滿滿，最受歡迎的明星商品就是它的「焦糖布丁」細膩滑順的口感，淋上液態的焦糖醬與焦糖碎片，苦甜的焦糖剛好中和掉布丁的甜，在吃的時候還能吃到脆糖，層層堆疊的口感非常美味 ! 除了好吃外，特別又可愛的小丑帽包裝，吃完還能將帽子留下紀念，是款很適合拿來送禮的大阪伴手禮。

2. Hannoc 燒菓子禮盒

於2021年才開張的甜點店，剛開幕就一鳴驚人 ! 集結各大年輕又洋溢的甜點師，自由設計出多元口味、不同風格的甜品，在每個品項前都會擺上甜點師的照片。除了蛋糕外，每日會有近20款不同的燒菓子，能夠組裝成禮盒，精緻又漂亮的小餅乾，拿來送禮相當有面子 ! 是最近深受年輕人喜愛的大阪伴手禮，排隊人龍不斷 !

3. Kajitsu no Hana 水果大福

與百年和菓子老店合作的「果実ノ華」從餡料比例、麻糬皮的厚度都很講究，堅持使用日本各大產地新鮮直送的水果，季節不同推出的口味也會不同，飽滿多汁的蜜柑、酸甜的草莓、香濃的哈密瓜等，每日大約會有十種口味。需注意的是因含有新鮮水果，所以無法入境，是只限當地享用的大阪小點心，要把握機會多嚐嚐不同口味 !

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