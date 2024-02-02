為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > ﹝新北市瑞芳﹞阿牧包子　九份必吃小吃不只芋圓、草仔粿、豆干包，近年還有高人氣、很可以、札實香Q味美的手工〝梅干肉包〞　／九份銅板美食／食尚玩…

﹝新北市瑞芳﹞阿牧包子　九份必吃小吃不只芋圓、草仔粿、豆干包，近年還有高人氣、很可以、札實香Q味美的手工〝梅干肉包〞　／九份銅板美食／食尚玩家推薦／九份必吃

2024-02-02 17:37:59 阿發的簡單幸福 人氣：115
share
窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：920篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿牧包子
place新北市瑞芳區豎崎路5號
作者本次評價：
4.65
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

阿牧包子all.jpg
說起我們家來到九份老街，比較偏愛的小吃，除了有「阿柑姨芋圓」和「魚丸伯」的豆干包，而這家約開7~8年左右，使用天然酵母發酵，現擀現包，食尚玩家也曾推薦過的「阿牧包子」，其〝梅干肉包〞，也是讓我們頗喜歡與推薦的銅板美食~
【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」，記得按讚和追蹤~

阿牧包子01-九份老街口.jpg
九份老街口（瑞金公路與基山街口）

阿牧包子02-街景.jpg
老街街景
狹長的九份老街，
除了美食小吃林立，
還有許多古色古香木造外觀的茶樓，
營造出一股懷舊的氛圍。
在假日，
總是吸引絡繹不絕的國內外遊客來訪～

阿牧包子03-店位置.jpg
阿牧包子店位置
九份國小大門下，阿柑姨芋圓旁

阿牧包子04-店外觀.jpg
店外觀
門口看得到，
這是使用傳統竹蒸籠蒸包子。

阿牧包子05-店環境.jpg
店環境
明亮乾淨、淺色木質的簡約環境，
也看得到室外景色。

阿牧包子06-價目表.jpg
價目表
售有：肉包、梅干肉包、芝麻包、奶皇包、小籠湯包、牛肉麵、酸辣湯、香濃豆漿、梨山烏龍茶盒、烏龍茶
夏季限定則有：芒果牛奶冰、鳳梨冰沙。
店內價目表還附上日文、韓文和英文，
可見也有不少國外觀光客購買。

阿牧包子07-現擀包子皮.jpg
現擀

 

阿牧包子08-現包.jpg
現包

阿牧包子09-國產現宰溫體豬.jpg
店家標榜內餡是使用國產現宰溫體豬

阿牧包子10-美味包子上桌.jpg
美味包子上桌

阿牧包子11-外觀.jpg
外觀呈現白嫩飽滿的模樣，
手工包子的皺褶也好看，
看起來就很好吃～

阿牧包子12-包子皮.jpg
包子皮
麵團使用天然酵母發酵，
Q札實又帶鬆軟的外皮。

阿牧包子13-肉包.jpg
肉包
使用國產現宰溫體豬，
肉餡飽滿鮮美～

阿牧包子14-奶皇包.jpg
奶皇包
外皮頗香Q
內餡奶香十足，
樣貌和一般常見的流質狀不同，
不用擔心滴的整手濕黏～

阿牧包子15-梅干肉包.jpg
梅干肉包
我們頗愛吃客家梅干肉，
看到有這少見的梅干肉包，
當然要點來嘗一嘗。
這梅干甘脆香醇帶些許微微酸辣，
肉餡鮮嫩且脂汁香十足，
兩者特色不僅完美融為一體，
更是加成，
且不過於鹹酸、口感乾淨，
單吃就很合我們家的喜好，
搭上使用天然酵母發酵，
Q札實又帶鬆軟的包子皮，
這真是我們目前吃過的梅干肉包中，
數一數二好吃的！

阿牧包子16-留影.jpg
留影
九份必吃小吃不只芋圓、草仔粿、豆干包，
尤其是喜歡或沒吃過〝梅干肉包〞的朋友，
很推薦這連食尚玩家也曾介紹過的「阿牧包子」~

阿牧包子17-名片.jpg
名片
【營業時間】（週三～週五）11001900，（週六、週日）11302000；週一、週二店休
【地　　址】新北市瑞芳區豎崎路5號 （九份國小大門下，阿柑姨芋圓旁）

【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」，記得按讚和追蹤~

【延伸閱讀】

﹝新北市瑞芳﹞沒吃過不算到過瑞芳的兩攤著名龍鳳腿大PK　阿霞VS華記

﹝新北市瑞芳﹞魚丸伯仔　飄香65載的古早味魚丸湯與豆干包

﹝新北市瑞芳﹞阿柑姨芋圓　品嚐九份QQ芋圓始祖，搭上瑞濱依山傍海美景的好滋味

﹝新北市瑞芳﹞芳三里紅茶老店　使用在地半山天然礦泉加上日月潭茶葉沖煮，濃濃懷舊滋味的50年古早味紅茶老店　

﹝新北市瑞芳﹞林記福州胡椒餅　 瑞芳火車站三寶之一，加入老麵使用溫體豬的三十多年高人氣炭烤胡椒餅

基隆市中正﹞望海巷石頭火鍋　漁港旁，高人氣、高CP值，肥美鮮甜的自助式石頭火鍋　／二館北寧店

﹝基隆市中山﹞六號碼頭麵店　滷肉飯20元裡竟有滷小腸，還有更獨特又超人氣的五層豬腸

﹝基隆市仁愛﹞遠東賴家水煎包　只要10元銅板價，在地人都是數十顆、數十顆買的高人氣水煎包

﹝基隆市仁愛﹞陳食滋味　人煙少、海港邊、低層樓舊公寓，藏著高人氣、文青風、每日限量手作的日式創意甜甜圈！

﹝基隆市仁愛﹞三角窗麵擔()　餛飩、乾麵、湯麵，沒小菜卻能一賣超過一甲子，簡單又不簡單的在地老滋味~

﹝基隆市仁愛﹞阿山哥雙胞胎　在地五十年傳統雙胞胎，竟化身為小巧可愛的〝一口吃發財蛋〞~

基隆市仁愛﹞Sr. Nio 尼爾先生　藏身於著名古早味美食一條街的二樓，賣的還是超級美味的B級美食〝炒麵麵包〞

基隆市仁愛﹞天天鮮排骨飯　狹窄巷弄內的在地庶民高人氣排隊美食，粗曠豪邁之古早味炸排骨蝦仁飯

基隆市仁愛﹞孝三路豬肝腸　基隆必吃特色小吃三腸之一，飄香 70年，遵循古法當日現做的〝豬肝腸〞老攤

﹝基隆市仁愛﹞長腳麵食　藏身小巷弄飄香一甲子，在地人從小吃到大，銅板價、高CP值又好吃的人氣古早麵店

﹝基隆市仁愛﹞李家饅頭．菜肉包　隱藏在小巷弄不起眼房舍內，傳承飄香70多年，很特別且高人氣的傳統手工山東貼鍋饅頭

基隆市仁愛﹞孝三大腸圈　傳承五十年豬大腸灌製古早好滋味，在地超人氣必吃庶民美食之大腸圈與黑白切

基隆市仁愛﹞阿華炒麵　超濃郁、超Q彈、超滑溜、超實在、超台味的超高人氣咖哩炒麵

基隆市仁愛﹞兩全天婦羅　在地人一大袋、一大袋，秤斤買不手軟，近一甲子的天婦羅好滋味

﹝基隆市中正﹞周家蔥油餅　在地飄香六十年，先煎後烤、外酥內軟，蔥餅香十足的高人氣銅板早餐

﹝基隆市中正﹞金龍肉焿　肉羹鮮甜彈牙、豬腳爽口有嚼勁、一碗滷肉飯只要20元，高CP值的在地40多年人氣老店

﹝基隆市中正﹞三沙灣麵線焿　 基隆人的特色早餐一絕，大腸被包在魚漿裡的麵線焿！

基隆市中山﹞益心居龍蝦麻糬　獨樹一格!!蘊含大海風味，每個平均25元銅板價的龍蝦麻糬

基隆市中正﹞正濱漁港　具異國風情且有全台最繽紛漁港美譽的彩色屋碼頭

基隆市中正﹞涂大的吉古拉　基隆在地古早味隱藏版特色小食，全市不到五家中名氣響噹噹的手工現做碳烤吉古拉名店

 

 

 

 

阿牧包子、梅干肉包、九份銅板美食、食尚玩家推薦、九份必吃

 

 

文章標籤
阿牧包子 梅干肉包 九份銅板美食 食尚玩家推薦 九份必吃
創作者介紹
創作者 阿發 的頭像
阿發

阿發的簡單幸福




檢舉
share
chevron_left

﹝新北市板橋﹞王品牛排多年後再訪屹立不搖30年
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
三民市場包子叔叔小籠包‧老字號老手藝40年不變的老味道，現包現蒸的傳統小籠包、水晶餃、蒸餃 - 敦 小 蓮の食旅錄
 敦小蓮
【生活用品】宥強去味達人消臭噴霧 菸味 廚具 衣物 車內 鞋櫃 冰箱 Ustrong
 shouyadog
西澳旅遊／《Denison港》短暫停留後前往《仆倒風剪樹》
 Big Fish
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up