

說起我們家來到九份老街，比較偏愛的小吃，除了有「阿柑姨芋圓」和「魚丸伯」的豆干包，而這家約開7~8年左右，使用天然酵母發酵，現擀現包，食尚玩家也曾推薦過的「阿牧包子」，其〝梅干肉包〞，也是讓我們頗喜歡與推薦的銅板美食~

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▲九份老街口（瑞金公路與基山街口）







▲老街街景

狹長的九份老街，

除了美食小吃林立，

還有許多古色古香木造外觀的茶樓，

營造出一股懷舊的氛圍。

在假日，

總是吸引絡繹不絕的國內外遊客來訪～







▲阿牧包子店位置

九份國小大門下，阿柑姨芋圓旁







▲店外觀

門口看得到，

這是使用傳統竹蒸籠蒸包子。







▲店環境

明亮乾淨、淺色木質的簡約環境，

也看得到室外景色。







▲價目表

售有：肉包、梅干肉包、芝麻包、奶皇包、小籠湯包、牛肉麵、酸辣湯、香濃豆漿、梨山烏龍茶盒、烏龍茶

夏季限定則有：芒果牛奶冰、鳳梨冰沙。

店內價目表還附上日文、韓文和英文，

可見也有不少國外觀光客購買。







▲現擀



▲現包







▲店家標榜內餡是使用國產現宰溫體豬







▲美味包子上桌







▲外觀呈現白嫩飽滿的模樣，

手工包子的皺褶也好看，

看起來就很好吃～







▲包子皮

麵團使用天然酵母發酵，

香Q札實又帶鬆軟的外皮。







▲肉包

使用國產現宰溫體豬，

肉餡飽滿鮮美～







▲奶皇包

外皮頗香Q，

內餡奶香十足，

樣貌和一般常見的流質狀不同，

不用擔心滴的整手濕黏～







▲梅干肉包

我們頗愛吃客家梅干肉，

看到有這少見的梅干肉包，

當然要點來嘗一嘗。

這梅干甘脆香醇帶些許微微酸辣，

肉餡鮮嫩且脂汁香十足，

兩者特色不僅完美融為一體，

更是加成，

且不過於鹹酸、口感乾淨，

單吃就很合我們家的喜好，

搭上使用天然酵母發酵，

香Q札實又帶鬆軟的包子皮，

這真是我們目前吃過的梅干肉包中，

數一數二好吃的！







▲留影

九份必吃小吃不只芋圓、草仔粿、豆干包，

尤其是喜歡或沒吃過〝梅干肉包〞的朋友，

很推薦這連食尚玩家也曾介紹過的「阿牧包子」~







▲名片

【營業時間】（週三～週五）11：00～19：00，（週六、週日）11：30～20：00；週一、週二店休

【地 址】新北市瑞芳區豎崎路5號 （九份國小大門下，阿柑姨芋圓旁）

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