這次回訪肚子太餓 先吃飽再拍啦 ( '-' )ノ)`-' )

以前就經常跑果然匯 ⮕2019拜訪的食記

但是自從披薩沒有現點現烤以後就很少去了

因為口袋名單裡要吃的美食太多啦 。･ﾟ･(つд`ﾟ)･ﾟ･

現在因為想要多食用蔬食料理 所以又跑回來吃吃看

本以為價格會漲很多 結果沒有耶 算還可以接受的範圍內

個人評價是4星好店唷 Σ>―(〃°ω°〃)♡→

果然匯就是主打菇菇(松露風味?)+奶蛋料理跟甜點

吃了幾次都還是覺得猴頭菇排跟歐姆蛋是主打必點 ✧*｡✧

另外也非常推薦生菜沙拉 都是新鮮的生菜

用臭氧設備殺菌消毒 看了就很好吃

我是太久沒吃吃到飽 吃到忘記拿啦 _(┐「﹃ﾟ｡)_

再來的話當然要直奔炸物區啦 ε≡ﾍ( ´∀`)ﾉ

大家都推薦的炸杏鮑菇 我個人覺得還好 粉裹的太厚了

我個人比較喜歡炸牛蒡跟地瓜球 蔬菜天婦羅 (放縱日這一點麵粉就不要計較啦)

壽司...忘了問老頭子味道如何?

顧吃自己的都忘了

倒是一旁湯區的菇菇濃湯一定要品嚐

茶壺湯味道就有點淡了

菇菇蒸蛋也超好吃(沒照到) 菇菇湯汁味道超濃郁的

因為正在進行少麩質的飲食 只敢偷淺嚐一點炸物

其他就是拍心痛的 或是老頭子吃的

青醬義大利麵推推 這也很不錯吃喔 (*‘ v`*)

酥皮濃湯也是人手一碗唷

老頭子說還不錯喝

然後還有菇菇燉飯也一定要拿

太慢去拍 一下子就快被挖光了 Σ(ﾟдﾟ)

右邊庫斯庫斯小米不小心拿到 後來才發現是杜蘭小麥 lll

檸檬汁香酸的冷飯 口味令人眼睛一亮的清爽

以前披薩現點現做時候也是必點啦

但現在就還好 很快就冷掉了 (´c_`)

這次嘗試的天貝炒飯也很不錯

雖然我沒看到天貝在哪??

他們家的甜點都很不錯吃 推薦奶蛋素一定要嚐試看看 (✪ω✪)

點心的話生巧克力、桂花果凍、香草冰淇淋、抹茶大福都很不錯吃

後記:

這是三個月來首次再次嘗試吃吃到飽

還好這一次的後座力不會太嚴重 (當然有選擇+克制啦 ㆆᴗㆆ)

平日中午一人600多的話 覺得OK

可以從11點半吃到下午3點

就算是肉控也不覺得空虛 或是吃完超負擔

是很舒服的飽足感唷 d(d＇∀＇)

推薦各位前來品嚐看看唷~