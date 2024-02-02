為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄市前鎮區食記 - 高雄 前鎮區 果然匯(夢時代店)

高雄市前鎮區食記 - 高雄 前鎮區 果然匯(夢時代店)

2024-02-02 20:05:21 湯小君 人氣：125
share
窩客好文

湯小君

發表篇數：71篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前鎮區

造訪商家：果然匯 夢時代店
phone07-8319777
place高雄市前鎮區中華五路789號3樓
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
share place
寫文章 回報歇業

這次回訪肚子太餓 先吃飽再拍啦 ( '-' )ノ)`-' )

 

以前就經常跑果然匯  2019拜訪的食記

但是自從披薩沒有現點現烤以後就很少去了

因為口袋名單裡要吃的美食太多啦  。･ﾟ･(つд`ﾟ)･ﾟ･

 

現在因為想要多食用蔬食料理 所以又跑回來吃吃看

本以為價格會漲很多 結果沒有耶 算還可以接受的範圍內

 

個人評價是4星好店唷 Σ>―(〃°ω°〃)♡→

 

 

 

果然匯就是主打菇菇(松露風味?)+奶蛋料理跟甜點

吃了幾次都還是覺得猴頭菇排跟歐姆蛋是主打必點 ✧*｡✧

 

另外也非常推薦生菜沙拉 都是新鮮的生菜

用臭氧設備殺菌消毒 看了就很好吃

我是太久沒吃吃到飽 吃到忘記拿啦 _(┐「﹃ﾟ｡)_

 

 

再來的話當然要直奔炸物區啦 ε≡ﾍ( ´∀`)ﾉ

大家都推薦的炸杏鮑菇 我個人覺得還好 粉裹的太厚了

我個人比較喜歡炸牛蒡跟地瓜球 蔬菜天婦羅 (放縱日這一點麵粉就不要計較啦)

 

 

 

 

壽司...忘了問老頭子味道如何?

顧吃自己的都忘了

 

 

 

倒是一旁湯區的菇菇濃湯一定要品嚐

茶壺湯味道就有點淡了

菇菇蒸蛋也超好吃(沒照到) 菇菇湯汁味道超濃郁的 

 

 

 

 

 

因為正在進行少麩質的飲食 只敢偷淺嚐一點炸物

其他就是拍心痛的 或是老頭子吃的 

青醬義大利麵推推 這也很不錯吃喔 (*‘ v`*)

 

 

酥皮濃湯也是人手一碗唷

老頭子說還不錯喝

 

 

然後還有菇菇燉飯也一定要拿

太慢去拍 一下子就快被挖光了 Σ(ﾟдﾟ)

 

 

右邊庫斯庫斯小米不小心拿到 後來才發現是杜蘭小麥 lll

檸檬汁香酸的冷飯 口味令人眼睛一亮的清爽

 

 

以前披薩現點現做時候也是必點啦

但現在就還好 很快就冷掉了 (´c_`)

 

 

這次嘗試的天貝炒飯也很不錯

雖然我沒看到天貝在哪??

 

 

 

 

 

他們家的甜點都很不錯吃 推薦奶蛋素一定要嚐試看看 (✪ω✪)

 

 

 

點心的話生巧克力、桂花果凍、香草冰淇淋、抹茶大福都很不錯吃

 

後記:

 

這是三個月來首次再次嘗試吃吃到飽

還好這一次的後座力不會太嚴重 (當然有選擇+克制啦 ㆆᴗㆆ)

 

平日中午一人600多的話 覺得OK

可以從11點半吃到下午3點

就算是肉控也不覺得空虛 或是吃完超負擔

是很舒服的飽足感唷 d(d＇∀＇)

 

推薦各位前來品嚐看看唷~

 

 

#蔬食
morechevron_right
文章關鍵字
蔬食 素食 吃到飽 果然匯 more
檢舉
share
chevron_left

食記-高雄旗津區旗后素食館
延伸閱讀
食記 - 高雄 苓雅區 香港發財燒臘(復興店)
 湯小君
台北市信義區「想肉了-火鍋自助式吃到飽」
 姬蝶
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up