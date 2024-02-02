胖達跟朋友一起拜訪「巷弄冰菓室」當天之後~

還有安排了一家也位於士林夜市比較外圈的日系居酒屋，

如果是從劍潭二號出口走出來後~

直直走約10分鐘就可以走到我們今天要用餐的「大鶴青田」囉!

準備為今天畫下一個美美的句點拉。

大鶴青田

一走近就可以被掛在屋簷下的兩個亮著燈光的燈籠所吸引，

門面完全是以木頭為主的裝潢，在門口前方也有擺設座位區提供給準備候位的客人喔!

而入口處的上方還有注連繩裝飾，增加不少日式文化的氣息。

大鶴青田 環境介紹

一踏入店內就可以先看到招財貓跟達摩不倒翁在跟我們打招呼啦!

緊鄰著是較為狹長的吧檯區~適合給 1~2位前來用餐的朋友喔!

如果是多人用餐~走到後面還有一處較為寬廣的用餐區，

多以2~4人座為主的座位喔!

胖達很喜歡後方的空間~滿滿的日式小物、海報、酒瓶等來做點綴非常有氣氛。

*在轉角處有提供碗筷可以拿取喔!

大鶴青田 菜單

點完餐後，回家檢視照片的時才發現胖達居然沒有拍到店內的菜單!!!

不過幸好有留下當初點餐的明細跟一張梅酒的菜單圖啦!

有提供啤酒與梅酒喝到飽專案喔!

*(啤酒平日$399\假日$499、梅酒$699)

當天在參考完菜單候胖達跟朋友有點了幾道很特別的燒烤像是「醬燒仿子雞心」、

「鎮店剁椒皮蛋」與「花蓮剝皮辣椒香腸」其他還有「醬燒雞中翅串」、

「奶油玉米」、「牛肋炒飯」、「鯖魚一夜干」、「三色糰子煉乳」。

接著就等餐點上桌拉!

大鶴青田 紫蘇釀番茄

雖然是看似一道簡單的釀番茄，紫蘇的酸融入在番茄的微甜滋味裡，

酸味讓吃起來口感更加多汁，超適合當開胃或解膩小品。

大鶴青田 奶油玉米

店裡的所有燒烤~都以炭火工法的方式來做處理，而這奶油玉米當然也不例外拉~

外皮部分的微焦黑上色，在炭香中融有奶油與起司的香味。

玉米烤的帶有焦脆且入口鹹香可口 。

大鶴青田 醬燒仿子雞心

接著就是這道在外面幾乎看不太到的仿子雞心，除了飄逸的炭烤香之外，

那入口的肉質較一般雞心更為有口感與Q彈，

且吃起來不太會有內臟的腥味~

如果擔心吃動物內臟的話這道很推薦可以來做體驗嘗嘗喔!

大鶴青田 鯖魚一夜干

鯖魚外皮烤的恰恰好~入口帶一點酥脆，肉質鮮嫩、甜美多汁，

還可以沾旁邊的胡椒提香跟增味，如果不怕酸還可以再擠一些檸檬汁，

除了去腥之外~更多一點清香。

大鶴青田 牛肋炒飯

完全沒想到居然可以在居酒屋裡點到炒飯!!

送上來是一整個漂亮的半圓形，有蔥花、芝麻在上方襯托。

滿滿鑊氣也相繼迎來，一入口的醬油香、蛋香、

還有一起炒過帶有一點焦香的洋蔥也挾著不少甘甜滋味。

牛肋切塊的大小剛好留有口感好入口喔~!

大鶴青田 醬烤雞中翅串

外皮因有抹上一層醬，讓烤過的雞翅中也富有鹹香與色澤，

雞肉入口軟嫩，肉質裡帶有油脂且多汁，一絲微焦香讓風味更佳

大鶴青田 花蓮剝皮辣椒香腸

香腸下方有洋蔥絲襯底，再撒上芝麻增添香氣。

伴隨入口的芝麻香與洋蔥絲，提升整體風味厚度，

且香腸內的剝皮辣椒所帶來的辛口感，

一解吃香腸帶來的油膩感覺，超適合當下酒菜的成員。

大鶴青田 鎮店剁椒皮蛋

很具特色的一道菜品，透過店家介紹事是採用四種不同的辣椒與皮蛋製作而成，

再搭配生菜蘿蔓包覆食用。新鮮的蘿蔓吃起來清脆可口與辣滋滋的剁椒皮蛋吃起來非常夠味，

這番辣味也讓皮蛋特有的腥味也一絲不留~擔心皮蛋味道的人可以放心地吃一波!!

大鶴青田 明太子山藥

這一道是吃到一半店家招待的喔!過去吃山藥多半煮湯，

吃下都是偏桑桑的口感了，沒想到用炭火烤過後入口是這麼的脆口，

搭配店家特調明太子醬又多了些辛香風味，口味層次豐富。

大鶴青田 三色糰子

很巧~剛好在上一家也有吃到的三色糰子，大鶴青田也有喔!這邊有用炭火烤過，

會讓糰子本身落下黑黑的焦痕外，也讓糰子吃起來整體更為Q軟，香氣更佳。

大鶴青田 相關資訊

士林夜市居酒屋不在少數，在這競爭激烈的美食商圈之中，

大鶴青田依舊維持GOOGLE高評價以及特有的菜色圈粉了不少饕客們，

不誇張地說~胖達當天坐下沒多久店內就幾乎坐滿了~~~

不過好吃的食物~也是要分享給大家啦!不能只有我去排隊!!

胖達分享店家的粉絲專頁給有興趣的朋友可以多瀏覽參考喔!

店名:大鶴青田

地址:台北市士林區文林路194號

電話:02-2883-9997

大鶴青田FB : FB粉絲團

大鶴青田IG : IG粉絲團