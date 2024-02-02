新北永和貳參日式無煙串燒提供平價又美味的各式串燒
最低只要15元起，外帶還有95折優惠
品項有肉類、海鮮、蔬菜等等選擇
是頂溪捷運站附近推薦美食，也是永和串燒、永和宵夜，永和小酌餐廳的好選擇
【目錄索引】
貳參日式無煙串燒位在頂溪捷運站附近
從頂溪捷運站步行過來，約7分鐘的路程
露天的座位區
天氣好的時候坐在外面吃著串燒、小酌一下
享受悠閒放鬆的時光
店面有點低調
招牌是閃著七彩霓虹燈的logo
門口有營業時間及支付方式
提供內用座位區
座位區的桌子旁有個桶子，是竹籤的家
吃完的竹籤記得統一丟到這個桶子裡就可以嘍
冰箱裡有飲料跟酒類可以選擇
還有乾淨的洗手間
洗手台設計在洗手間外，如果有需要洗手也不用擔心有人正在使用洗手間
自助區有調味料、面紙及餐具可以自取
我先試吃沒有另外加調味料的口感
我覺得都很有味道，而且沒有用太重的調味去蓋掉食材本身的滋味
頂多只有倒一些辣椒粉來沾
烤檯上擺滿各式各樣的串燒
除了內用，也有外帶及美食外送平台來取餐
滿滿串燒可以挑選
除了檯面上的串燒，有些海鮮或其他食材是冰在冰箱的
可以直接跟店員點餐
小黑板上有新品嚐鮮上市的品項
當月壽星消費在FB或IG打卡就送價值160元的干貝
貳參日式無煙串燒菜單
外帶享有95折，有些品項購買三項還有優惠價
▲豬肉串 45元、雞皮 40元
豬肉串肉質屬於紮實的，但是咀嚼中帶有Q勁完全不會乾柴
加上帶點鹹甜的醬汁，味道非常剛好
雞皮感覺先炸後烤，像餅乾一樣酥脆，所以吃起來非常香酥脆口
雞皮吃起來像豬油渣酥脆口感外，更有濃郁的香氣
很適合配杯啤酒之類的
▲蔥肉捲 45元 、櫻桃鴨肉串 45元
櫻桃鴨吃的到鴨肉與鴨皮
鴨皮QQ的帶有嚼勁
青蔥非常鮮甜多汁
炭烤的肉香加上青蔥自然的鮮甜，可說是串燒必點品項之一
▲圓甜不辣 20元
甜不辣軟中帶Q，吃起來很有味道但又不會蓋掉甜不辣的鮮味
▲牛肉串 45元、豬血糕 25 元
牛肉紮實中又保有嚼勁，有著牛肉香口感非常鮮嫩不會柴口
豬血糕烤到外酥裡面軟Q擦點店家特製的醬料就很夠味，但又不會讓你覺得太過鹹
▲貢丸 25元
貢丸脆彈，咀嚼時保有肉汁
小麥不是特別愛吃貢丸的人
但貳參日式無煙燒烤的貢丸吃起來我很喜歡
▲糯米腸 30元
糯米腸外層酥脆，有點像鍋巴的口感
裡面有著軟糯的口感，一根米腸可以嚐到不同層次的風味
▲明太子馬鈴薯（2串）80元
明太子充滿鮮味，帶點嗶嗶啵啵的口感
馬鈴薯非常鬆軟綿密
多了海苔更多了不同層次的海味，我覺得多了海苔在口感上更加分
▲娃娃菜 30元
娃娃菜非常爽脆多汁，水分很多，醬汁好好吃
如果不是特別愛吃肉的，也有很多時蔬可以選擇
這個娃娃菜小麥真心推薦
▲無骨大雞腿 109元
雞腿排好大一片，直接拿起來咬好過癮
有種大口吃肉、大口喝酒的快感
▲柳葉魚 20元／隻
男友超愛吃柳葉魚
很多炸物或是漁港的都是裹上一層粉下去油炸
貳參的直接烤，吃得到真材實料的柳葉魚
而且還有飽滿的魚卵
連不特別愛吃柳葉魚的我都覺得調味的好好吃
▲四季豆 30元、櫛瓜 35元
四季豆脆口保有蔬菜多汁的風味
櫛瓜多汁，不過口感有點點偏軟，如果爽脆一點更好
▲雞腿排串 60元
雞肉串肉質飽滿，有雞肉跟雞皮
口感鮮嫩
▲烤麻糬 45元
看到烤麻糬想說是不是跟日式燒肉一樣有裹上花生粉
我眼睛都亮了，趕快點一串來嚐嚐
表層烤到微微酥酥的，裡面有著麻糬Q彈的口感
還有香香甜甜的花生粉
當作餐後的甜點好棒
▲香腸 45元
香腸外層烤到酥中帶點微脆
而且沒有烤焦，烤的色澤非常美，超厲害
對我來說肥瘦適中，因為我不太敢吃太肥的香腸
瘦中帶點微微的油脂，很剛好也很好吃
▲沙瓦 60元
※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲請勿飲酒
第一次看到sour3的沙瓦
現場有兩種口味，選了台灣限定的紅心芭樂沙瓦
一入口就散發著芭樂的香氣，淡淡的香甜滋味、清爽的果香，微微淡淡的酒香
%數很低，喝起來比較像果汁，不過尾韻還是有淡淡的酒味
對於女生、酒量不好或是喜歡微醺感的人來說，這個很適合
喝完我也愛上了
比較一般居酒屋的價格，貳參日式無煙串燒來的更加平價
但燒烤的水準完全沒有打折
提供舒適的內用區
尤其露天的座位用起餐來，氣氛更讚
距離頂溪捷運站也不遠，附近也有汽車收費停車場、機車免費停車格
全家人、三五好友來用餐都相當方便
店名：貳參日式無煙串燒
地址：新北市永和區竹林路77號
營業時間：17:00~00:30
電話：0963-819 822
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