新北永和貳參日式無煙串燒提供平價又美味的各式串燒

最低只要15元起，外帶還有95折優惠

品項有肉類、海鮮、蔬菜等等選擇

是頂溪捷運站附近推薦美食，也是永和串燒、永和宵夜，永和小酌餐廳的好選擇

【目錄索引】

‧貳參日式無煙串燒-環境介紹

‧貳參日式無煙串燒-生日優惠

‧貳參日式無煙串燒-菜單

‧貳參日式無煙串燒-餐點介紹

‧貳參日式無煙串燒-店家資訊

貳參日式無煙串燒位在頂溪捷運站附近

從頂溪捷運站步行過來，約7分鐘的路程

露天的座位區

天氣好的時候坐在外面吃著串燒、小酌一下

享受悠閒放鬆的時光

店面有點低調

招牌是閃著七彩霓虹燈的logo

門口有營業時間及支付方式

【貳參日式無煙串燒-環境介紹】

提供內用座位區

座位區的桌子旁有個桶子，是竹籤的家

吃完的竹籤記得統一丟到這個桶子裡就可以嘍

冰箱裡有飲料跟酒類可以選擇

還有乾淨的洗手間

洗手台設計在洗手間外，如果有需要洗手也不用擔心有人正在使用洗手間

自助區有調味料、面紙及餐具可以自取

我先試吃沒有另外加調味料的口感

我覺得都很有味道，而且沒有用太重的調味去蓋掉食材本身的滋味

頂多只有倒一些辣椒粉來沾

烤檯上擺滿各式各樣的串燒

除了內用，也有外帶及美食外送平台來取餐

滿滿串燒可以挑選

除了檯面上的串燒，有些海鮮或其他食材是冰在冰箱的

可以直接跟店員點餐

小黑板上有新品嚐鮮上市的品項

【貳參日式無煙串燒-生日優惠】

當月壽星消費在FB或IG打卡就送價值160元的干貝

【貳參日式無煙串燒-菜單】

貳參日式無煙串燒菜單

外帶享有95折，有些品項購買三項還有優惠價

【貳參日式無煙串燒-餐點介紹】

▲豬肉串 45元、雞皮 40元

豬肉串肉質屬於紮實的，但是咀嚼中帶有Q勁完全不會乾柴

加上帶點鹹甜的醬汁，味道非常剛好

雞皮感覺先炸後烤，像餅乾一樣酥脆，所以吃起來非常香酥脆口

雞皮吃起來像豬油渣酥脆口感外，更有濃郁的香氣

很適合配杯啤酒之類的

▲蔥肉捲 45元 、櫻桃鴨肉串 45元

櫻桃鴨吃的到鴨肉與鴨皮

鴨皮QQ的帶有嚼勁

青蔥非常鮮甜多汁

炭烤的肉香加上青蔥自然的鮮甜，可說是串燒必點品項之一

▲圓甜不辣 20元

甜不辣軟中帶Q，吃起來很有味道但又不會蓋掉甜不辣的鮮味

▲牛肉串 45元、豬血糕 25 元

牛肉紮實中又保有嚼勁，有著牛肉香口感非常鮮嫩不會柴口

豬血糕烤到外酥裡面軟Q擦點店家特製的醬料就很夠味，但又不會讓你覺得太過鹹

▲貢丸 25元

貢丸脆彈，咀嚼時保有肉汁

小麥不是特別愛吃貢丸的人

但貳參日式無煙燒烤的貢丸吃起來我很喜歡

▲糯米腸 30元

糯米腸外層酥脆，有點像鍋巴的口感

裡面有著軟糯的口感，一根米腸可以嚐到不同層次的風味

▲明太子馬鈴薯（2串）80元

明太子充滿鮮味，帶點嗶嗶啵啵的口感

馬鈴薯非常鬆軟綿密

多了海苔更多了不同層次的海味，我覺得多了海苔在口感上更加分

▲娃娃菜 30元

娃娃菜非常爽脆多汁，水分很多，醬汁好好吃

如果不是特別愛吃肉的，也有很多時蔬可以選擇

這個娃娃菜小麥真心推薦

▲無骨大雞腿 109元

雞腿排好大一片，直接拿起來咬好過癮

有種大口吃肉、大口喝酒的快感

▲柳葉魚 20元／隻

男友超愛吃柳葉魚

很多炸物或是漁港的都是裹上一層粉下去油炸

貳參的直接烤，吃得到真材實料的柳葉魚

而且還有飽滿的魚卵

連不特別愛吃柳葉魚的我都覺得調味的好好吃

▲四季豆 30元、櫛瓜 35元

四季豆脆口保有蔬菜多汁的風味

櫛瓜多汁，不過口感有點點偏軟，如果爽脆一點更好

▲雞腿排串 60元

雞肉串肉質飽滿，有雞肉跟雞皮

口感鮮嫩

▲烤麻糬 45元

看到烤麻糬想說是不是跟日式燒肉一樣有裹上花生粉

我眼睛都亮了，趕快點一串來嚐嚐

表層烤到微微酥酥的，裡面有著麻糬Q彈的口感

還有香香甜甜的花生粉

當作餐後的甜點好棒

▲香腸 45元

香腸外層烤到酥中帶點微脆

而且沒有烤焦，烤的色澤非常美，超厲害

對我來說肥瘦適中，因為我不太敢吃太肥的香腸

瘦中帶點微微的油脂，很剛好也很好吃

▲沙瓦 60元

※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲請勿飲酒

第一次看到sour3的沙瓦

現場有兩種口味，選了台灣限定的紅心芭樂沙瓦

一入口就散發著芭樂的香氣，淡淡的香甜滋味、清爽的果香，微微淡淡的酒香

%數很低，喝起來比較像果汁，不過尾韻還是有淡淡的酒味

對於女生、酒量不好或是喜歡微醺感的人來說，這個很適合

喝完我也愛上了

比較一般居酒屋的價格，貳參日式無煙串燒來的更加平價

但燒烤的水準完全沒有打折

提供舒適的內用區

尤其露天的座位用起餐來，氣氛更讚

距離頂溪捷運站也不遠，附近也有汽車收費停車場、機車免費停車格

全家人、三五好友來用餐都相當方便

【貳參日式無煙串燒-店家資訊】

店名：貳參日式無煙串燒

地址：新北市永和區竹林路77號

營業時間：17:00~00:30

電話：0963-819 822

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