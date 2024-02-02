新開幕的赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店，最低只要668元起即享燒肉、火鍋、咖哩飯、沙茶牛肉飯、冷熱飲及冰淇淋無限供應
另外設有兒童遊戲區，讓小孩有地方可以玩耍、大人可以盡情享受餐點
使用下吸式烤爐，身上完全不沾染一丁點的燒烤的油煙味
吃完飯接著約會行程或是要續攤都不用擔心全身上下有燒烤味
推出壽星優惠活動，想辦生日聚餐、同事聚餐都可以約起來
【目錄索引】
在大台北西門、蘆洲、板橋及桃園都有店面的赤富士日式無煙燒烤鍋物吃到飽，終於來中壢展店了
之前吃過其他家分店，敲碗希望中壢也能開一家，終於如願
地點就在中壢世紀廣場
朋友同事經常詢問到處吃美食的小麥，有沒有推薦哪家燒肉吃到飽時
很想推薦赤富士日式無煙燒烤鍋物卻因為中壢沒有分店而作罷
終於！赤富士日式無煙燒烤鍋物來中壢啦，小麥超級開心的！
赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店有著明亮的招牌，順著手扶樓上到二樓就到了
赤富士有著百坪的空間，不管是尾牙、春酒等團體聚會也不用擔心空間不足，而且座位寛敞舒適
座位區以木製的設計，有著日式文青風格
雖然是開放的空間，但座位之間隔著走道跟隔板，還是保有小小隱私的用餐空間
三五好友聚餐、家庭聚餐或是小團體聚會也非常適合
設有專屬『兒童遊戲室』，不僅小孩有地方可以玩耍
家長也可以開心的大快朵頤
三五好友聚會、全家聚餐時，小孩有空間可以玩耍、大人們也可以好好聊天吃飯
自助吧提供火鍋食材、冷熱飲、炸物、白飯、醬料、冰品
醬料非常多樣化，比較特別的有檸檬椒鹽、芥末椒鹽、燒肉醬、胡麻醬等等
冰品有泰國明果冰淇淋和COLD STONE酷聖石冰淇淋
火鍋食材區也有超多樣新鮮的食材可以自取
也有提供王子麵、烏龍麵
冷飲有無糖熟香烏龍、蔓越莓、義豐冬瓜茶、蜂蜜檸檬
咖啡機有義式咖啡、美式咖啡、拿鐵、卡布奇多、鴛鴦奶茶、重乳奶茶、熱牛奶等等
提供白飯可以搭配咖哩雞肉、沙茶牛肉
感覺光吃這個就很有飽足感了
炸物則準備了大人小孩都愛的薯條跟雞塊
冷飲還有茉莉綠茶及比較少見的香蕉牛奶
泰國明果冰淇淋有巧克力星空、泰式奶茶、黃金榴槤、草莓娜娜兩種口味
COLD STONE酷聖石冰淇淋有法式香草派、芒果雪酪、鐵觀音茶、薄荷OREO四種口味
赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店菜單
入座後，服務人員會來介紹計費方式及用餐須知
平日有668／858／998元三種價位、假日有858／998元兩種價位，另加收10%服務費
兒童身高110CM以下，酌收清潔費100元
兒童身高110～140CM， 330元另加收10%服務費
用餐時間2小時，點餐時間100分鐘
最低只要668元起即可享用火鍋+燒烤吃到飽及啤酒無限暢飲
雖然668元吃到飽就很澎湃了，但如果想吃豪華一點的可以選998元吃到飽方案
＜生日活動＞
二～四人消費，來幾個人就送幾隻野生大草蝦
五人同行送波士頓龍蝦、六人（含以上）同行送青殼龍蝦
（限定858、998方案）
＜打卡活動＞
日本大扇貝或頂級西班牙伊比利豬肋條
＜集點活動＞
滿三點贈送貴賓卡，出示打九折（不能與生日優惠併用）
赤富士日式無煙燒肉鍋物中壢店用餐使用「ipad平板點餐」，只要拿起平板，動動手指就可以進行點餐了
使用「ipad平板點餐」，點餐方便又迅速
雖然用餐人潮不少但送餐速度滿快的，而且也沒有漏單的問題
平板上都有附上食材照片可以參考
ipad平板除了可以點餐外，還有「服務鈴」，有需要其他服務的都可以按服務鈴，超方便
用完餐時，帶著ipad至櫃檯結帳即可
餐點一次限點8樣，每+1就會依照用餐人數送餐
假如你有特別愛吃的食材，在數量的地方可以+2、+3…，不用等到下一輪點餐才能點
※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲請勿飲酒
Tiger啤酒無限喝到飽，燒烤+啤酒真的是絕配啊
※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲請勿飲酒
▲麻辣鍋
自助區有多種火鍋料及時蔬
小麥偏好時蔬類，像是菇類、青菜、芋頭及玉米我都特別喜愛
還有內餡的麻吉燒也是火鍋必吃
麻辣是店家自己炒的，除了香辣的滋味外還有一股淡淡的中藥香
而且是很有層次的中藥香，味道濃郁不死鹹
本身就很愛喝湯的，我其實吃麻辣鍋也會喝湯
赤富士的麻辣湯是那種溫和順口的麻辣，剛好滿足我愛喝湯
▲濕式熟成嫩肩牛
▲極選霜降牛
濕式熟成嫩肩牛脂肪含量平均分佈但不會特別多，中間帶有一條軟筋，吃起來有Q彈的口感
雖然油脂少但吃起來不會柴口，保有一定的柔嫩
極上霜降牛油花適中，肉質軟嫩多汁、口感帶有嚼勁，有著濃郁的牛肉香氣
▲伊比利豚梅花
伊比利豚梅花油脂非常多，吃起來非常軟嫩，又充滿著油脂香氣
▲M9 PLUS澳和
M9 PLUS澳和帶有一股碳烤的香氣
感覺平均分佈著，咀嚼起來非常香
▲頂級黑牛翼板
頂級黑牛翼板有著鮮嫩多汁的肉質，軟嫩口感中又富有些許嚼勁
油花比例完美，肥瘦適中
▲富士角切牛肋條
富士角切牛肋條帶有嚼勁
不管是搭配燒肉醬、玫瑰鹽或胡椒鹽都好好吃
▲富士鹽蔥牛舌
雖然不是很厚的牛舌，但是吃起來軟嫩中帶有脆彈的口感
以吃到飽來說品質跟口感都非常不錯
另外也有提供蔥鹽，喜歡的人可以搭配著牛舌一塊食用，有著更豐富的味蕾
▲起司絲
▲經典紐約客
起司絲就讓我想到韓式料理，所以將肉片包入起司絲
一口吃下有著肉香、還有著起司的香氣
口感真的很豐富也很獨特
▲煙燻豚培根
煙燻豬培根肉片帶有厚度，肉片帶有一定的鹹度及濃郁的煙燻香氣
肥瘦肉夾雜著，直接吃也不會讓人覺得太過鹹，拿來搭配生菜也很適合
▲椒香胡麻豚梅花
椒香胡麻豚梅花多了胡麻的香氣
可以讓肉吃起來有著更豐富的滋味，且比較不容易覺得膩口
▲濕式熟成沙朗牛排
濕式熟成沙朗牛排有著豐富的油花平均且細緻的分佈著，除了軟嫩的口感之外還富有嚼勁
將兩面烤的差不多後，可以使用桌上的剪刀剪成一小塊一小塊
中間還保有粉嫩的色澤，肉質比較紮實，帶點筋的口感
簡單灑點玫瑰鹽，更能帶出牛肉的甜味
▲極品松阪豚
松阪豬口感脆彈、油脂豐富
烤到略焦再適合搭配胡椒鹽，吃在嘴裡滿滿的油脂，感覺是豬肉界的和牛
▲霜降豬頸肉
豬頸肉烤到〞恰恰〞的，紮實中帶有軟Q的口感
吃起來碳香味特別濃郁
▲七里香
七里香滿滿的油脂，滿大一顆
處理的很好，吃起來不會有腥味
▲脆皮肥腸
脆皮肥腸有先滷過，吃起來很有味道
烤過後外皮帶點酥脆的口感，咀嚼起來帶有嚼勁及滷汁的香，肥而不膩
每次吃到好吃的腸子就讓我好想加在麵線裡
▲和牛橫膈膜
和牛橫膈膜鮮嫩中保有咬勁
有著濃郁的牛肉香氣
▲頂級西班牙伊比利豬肋條（打卡禮）
頂級西班牙伊比利豬肋條肥瘦相間，有著豐富的脂肪
烤到外層香酥，一入口外酥內多汁，爆發出豐富的油脂
口感類似和牛
▲墨魚香腸
墨魚香腸一直是我很喜歡的一道
不太喜歡肉質太肥的香腸，這個墨魚香腸對我來說沒有這個困擾，反而多了海鮮的鮮美
可以看到裡面加了不少的墨魚，口感Q彈吃起來有著鮮美滋味，非常真材實料
▲鮮脆生菜、櫛瓜
鮮脆生菜拿來包燒肉超對味
而且多了生菜就算吃多一點肉也不會覺得太膩口
櫛瓜爽脆多汁，簡單撒點胡椒鹽帶點淡淡的鹹味就很好吃了
其實不加胡椒鹽直接吃原味也非常棒
▲美國大干貝、藍鑽蝦、蛤蜊、巴沙魚火鍋肉片
▲草蝦
草蝦肉質飽滿，一口咬下味道非常鮮美
鮮嫩的干貝烤到表面微焦
▲波士頓龍蝦、青殼龍蝦（生日禮）
龍蝦已貼心切成一半
可以拿來燒烤也可以放進火鍋湯頭裡
龍蝦肉非常飽滿，有著超大塊的肉質
大口吃著龍蝦肉超級滿足
▲日本大扇貝（打卡禮）
日本大扇貝對我來說是扇貝界的巨無霸
有調味過，烤直接可以吃
肉質肥美飽滿，散發著自然的鮮甜
N年沒有去台南了，看到有義豐冬瓜茶就想來一杯
冬瓜茶味道不會因為是吃到飽的關係調的很淡，反而有著濃郁的香氣
重點是也不會過甜，非常剛好
咖哩飯味道很濃郁，帶點微微的辣度
還吃的到大塊的肉
薯條是類似美式脆薯，吃起來外酥內鬆軟外還帶有微鹹的滋味
也可以搭配帶點酸度的蕃茄醬一塊吃
沾醬我們裝了好幾種，因為不同的食材搭配不同的沾醬
像海鮮部份很適搭配沾檸檬椒鹽或是芥末椒鹽，肉片的話我喜歡搭配燒肉醬
餐後有甜點可以點，也可以來幾球冰淇淋
想大口吃肉的時候就來吃到飽就對了
赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店提供非常多樣化的食材，連啤酒都能無限暢飲不加價
還推出多項優惠活動
如果想找中壢聚餐、家庭聚餐、同事聚會的餐廳，可以來赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店用力吃到飽
店名：赤富士日式無煙燒肉鍋物中壢店
地址：桃園市中壢區新生路182號2樓
營業時間：週一至週五11:30~14:30、17:00~22:30／週六至週日11:30~22:30
訂位專線：03-280 5152
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