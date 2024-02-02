新開幕的赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店，最低只要668元起即享燒肉、火鍋、咖哩飯、沙茶牛肉飯、冷熱飲及冰淇淋無限供應

另外設有兒童遊戲區，讓小孩有地方可以玩耍、大人可以盡情享受餐點

使用下吸式烤爐，身上完全不沾染一丁點的燒烤的油煙味

吃完飯接著約會行程或是要續攤都不用擔心全身上下有燒烤味

推出壽星優惠活動，想辦生日聚餐、同事聚餐都可以約起來

【目錄索引】

‧赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店-環境介紹

‧赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店-自助吧介紹

‧赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店-菜單／消費方式

‧赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店-優惠活動

‧赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店-餐點介紹

‧赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店-店家資訊

在大台北西門、蘆洲、板橋及桃園都有店面的赤富士日式無煙燒烤鍋物吃到飽，終於來中壢展店了

之前吃過其他家分店，敲碗希望中壢也能開一家，終於如願

地點就在中壢世紀廣場

朋友同事經常詢問到處吃美食的小麥，有沒有推薦哪家燒肉吃到飽時

很想推薦赤富士日式無煙燒烤鍋物卻因為中壢沒有分店而作罷

終於！赤富士日式無煙燒烤鍋物來中壢啦，小麥超級開心的！

赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店有著明亮的招牌，順著手扶樓上到二樓就到了

【赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店-環境介紹】

赤富士有著百坪的空間，不管是尾牙、春酒等團體聚會也不用擔心空間不足，而且座位寛敞舒適

座位區以木製的設計，有著日式文青風格

雖然是開放的空間，但座位之間隔著走道跟隔板，還是保有小小隱私的用餐空間

三五好友聚餐、家庭聚餐或是小團體聚會也非常適合

設有專屬『兒童遊戲室』，不僅小孩有地方可以玩耍

家長也可以開心的大快朵頤

三五好友聚會、全家聚餐時，小孩有空間可以玩耍、大人們也可以好好聊天吃飯

【赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店-自助吧介紹】

自助吧提供火鍋食材、冷熱飲、炸物、白飯、醬料、冰品

醬料非常多樣化，比較特別的有檸檬椒鹽、芥末椒鹽、燒肉醬、胡麻醬等等

冰品有泰國明果冰淇淋和COLD STONE酷聖石冰淇淋

火鍋食材區也有超多樣新鮮的食材可以自取

也有提供王子麵、烏龍麵

冷飲有無糖熟香烏龍、蔓越莓、義豐冬瓜茶、蜂蜜檸檬

咖啡機有義式咖啡、美式咖啡、拿鐵、卡布奇多、鴛鴦奶茶、重乳奶茶、熱牛奶等等

提供白飯可以搭配咖哩雞肉、沙茶牛肉

感覺光吃這個就很有飽足感了

炸物則準備了大人小孩都愛的薯條跟雞塊

冷飲還有茉莉綠茶及比較少見的香蕉牛奶

泰國明果冰淇淋有巧克力星空、泰式奶茶、黃金榴槤、草莓娜娜兩種口味

COLD STONE酷聖石冰淇淋有法式香草派、芒果雪酪、鐵觀音茶、薄荷OREO四種口味

【赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店-菜單／消費方式】

赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店菜單

入座後，服務人員會來介紹計費方式及用餐須知

平日有668／858／998元三種價位、假日有858／998元兩種價位，另加收10%服務費

兒童身高110CM以下，酌收清潔費100元

兒童身高110～140CM， 330元另加收10%服務費

用餐時間2小時，點餐時間100分鐘

最低只要668元起即可享用火鍋+燒烤吃到飽及啤酒無限暢飲

雖然668元吃到飽就很澎湃了，但如果想吃豪華一點的可以選998元吃到飽方案

【赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店-優惠活動】

＜生日活動＞

二～四人消費，來幾個人就送幾隻野生大草蝦

五人同行送波士頓龍蝦、六人（含以上）同行送青殼龍蝦

（限定858、998方案）

＜打卡活動＞

日本大扇貝或頂級西班牙伊比利豬肋條

＜集點活動＞

滿三點贈送貴賓卡，出示打九折（不能與生日優惠併用）

赤富士日式無煙燒肉鍋物中壢店用餐使用「ipad平板點餐」，只要拿起平板，動動手指就可以進行點餐了

使用「ipad平板點餐」，點餐方便又迅速

雖然用餐人潮不少但送餐速度滿快的，而且也沒有漏單的問題

平板上都有附上食材照片可以參考

ipad平板除了可以點餐外，還有「服務鈴」，有需要其他服務的都可以按服務鈴，超方便

用完餐時，帶著ipad至櫃檯結帳即可

【赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店-餐點介紹】

餐點一次限點8樣，每+1就會依照用餐人數送餐

假如你有特別愛吃的食材，在數量的地方可以+2、+3…，不用等到下一輪點餐才能點

※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲請勿飲酒

Tiger啤酒無限喝到飽，燒烤+啤酒真的是絕配啊

※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲請勿飲酒

▲麻辣鍋

自助區有多種火鍋料及時蔬

小麥偏好時蔬類，像是菇類、青菜、芋頭及玉米我都特別喜愛

還有內餡的麻吉燒也是火鍋必吃

麻辣是店家自己炒的，除了香辣的滋味外還有一股淡淡的中藥香

而且是很有層次的中藥香，味道濃郁不死鹹

本身就很愛喝湯的，我其實吃麻辣鍋也會喝湯

赤富士的麻辣湯是那種溫和順口的麻辣，剛好滿足我愛喝湯

▲濕式熟成嫩肩牛

▲極選霜降牛

濕式熟成嫩肩牛脂肪含量平均分佈但不會特別多，中間帶有一條軟筋，吃起來有Q彈的口感

雖然油脂少但吃起來不會柴口，保有一定的柔嫩

極上霜降牛油花適中，肉質軟嫩多汁、口感帶有嚼勁，有著濃郁的牛肉香氣

▲伊比利豚梅花

伊比利豚梅花油脂非常多，吃起來非常軟嫩，又充滿著油脂香氣

▲M9 PLUS澳和

M9 PLUS澳和帶有一股碳烤的香氣

感覺平均分佈著，咀嚼起來非常香

▲頂級黑牛翼板

頂級黑牛翼板有著鮮嫩多汁的肉質，軟嫩口感中又富有些許嚼勁

油花比例完美，肥瘦適中

▲富士角切牛肋條

富士角切牛肋條帶有嚼勁

不管是搭配燒肉醬、玫瑰鹽或胡椒鹽都好好吃

▲富士鹽蔥牛舌

雖然不是很厚的牛舌，但是吃起來軟嫩中帶有脆彈的口感

以吃到飽來說品質跟口感都非常不錯

另外也有提供蔥鹽，喜歡的人可以搭配著牛舌一塊食用，有著更豐富的味蕾

▲起司絲

▲經典紐約客

起司絲就讓我想到韓式料理，所以將肉片包入起司絲

一口吃下有著肉香、還有著起司的香氣

口感真的很豐富也很獨特

▲煙燻豚培根

煙燻豬培根肉片帶有厚度，肉片帶有一定的鹹度及濃郁的煙燻香氣

肥瘦肉夾雜著，直接吃也不會讓人覺得太過鹹，拿來搭配生菜也很適合

▲椒香胡麻豚梅花

椒香胡麻豚梅花多了胡麻的香氣

可以讓肉吃起來有著更豐富的滋味，且比較不容易覺得膩口

▲濕式熟成沙朗牛排

濕式熟成沙朗牛排有著豐富的油花平均且細緻的分佈著，除了軟嫩的口感之外還富有嚼勁

將兩面烤的差不多後，可以使用桌上的剪刀剪成一小塊一小塊

中間還保有粉嫩的色澤，肉質比較紮實，帶點筋的口感

簡單灑點玫瑰鹽，更能帶出牛肉的甜味

▲極品松阪豚

松阪豬口感脆彈、油脂豐富

烤到略焦再適合搭配胡椒鹽，吃在嘴裡滿滿的油脂，感覺是豬肉界的和牛

▲霜降豬頸肉

豬頸肉烤到〞恰恰〞的，紮實中帶有軟Q的口感

吃起來碳香味特別濃郁

▲七里香

七里香滿滿的油脂，滿大一顆

處理的很好，吃起來不會有腥味

▲脆皮肥腸

脆皮肥腸有先滷過，吃起來很有味道

烤過後外皮帶點酥脆的口感，咀嚼起來帶有嚼勁及滷汁的香，肥而不膩

每次吃到好吃的腸子就讓我好想加在麵線裡

▲和牛橫膈膜

和牛橫膈膜鮮嫩中保有咬勁

有著濃郁的牛肉香氣

▲頂級西班牙伊比利豬肋條（打卡禮）

頂級西班牙伊比利豬肋條肥瘦相間，有著豐富的脂肪

烤到外層香酥，一入口外酥內多汁，爆發出豐富的油脂

口感類似和牛

▲墨魚香腸

墨魚香腸一直是我很喜歡的一道

不太喜歡肉質太肥的香腸，這個墨魚香腸對我來說沒有這個困擾，反而多了海鮮的鮮美

可以看到裡面加了不少的墨魚，口感Q彈吃起來有著鮮美滋味，非常真材實料

▲鮮脆生菜、櫛瓜

鮮脆生菜拿來包燒肉超對味

而且多了生菜就算吃多一點肉也不會覺得太膩口

櫛瓜爽脆多汁，簡單撒點胡椒鹽帶點淡淡的鹹味就很好吃了

其實不加胡椒鹽直接吃原味也非常棒

▲美國大干貝、藍鑽蝦、蛤蜊、巴沙魚火鍋肉片

▲草蝦

草蝦肉質飽滿，一口咬下味道非常鮮美

鮮嫩的干貝烤到表面微焦

▲波士頓龍蝦、青殼龍蝦（生日禮）

龍蝦已貼心切成一半

可以拿來燒烤也可以放進火鍋湯頭裡

龍蝦肉非常飽滿，有著超大塊的肉質

大口吃著龍蝦肉超級滿足

▲日本大扇貝（打卡禮）

日本大扇貝對我來說是扇貝界的巨無霸

有調味過，烤直接可以吃

肉質肥美飽滿，散發著自然的鮮甜

N年沒有去台南了，看到有義豐冬瓜茶就想來一杯

冬瓜茶味道不會因為是吃到飽的關係調的很淡，反而有著濃郁的香氣

重點是也不會過甜，非常剛好

咖哩飯味道很濃郁，帶點微微的辣度

還吃的到大塊的肉

薯條是類似美式脆薯，吃起來外酥內鬆軟外還帶有微鹹的滋味

也可以搭配帶點酸度的蕃茄醬一塊吃

沾醬我們裝了好幾種，因為不同的食材搭配不同的沾醬

像海鮮部份很適搭配沾檸檬椒鹽或是芥末椒鹽，肉片的話我喜歡搭配燒肉醬

餐後有甜點可以點，也可以來幾球冰淇淋

想大口吃肉的時候就來吃到飽就對了

赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店提供非常多樣化的食材，連啤酒都能無限暢飲不加價

還推出多項優惠活動

如果想找中壢聚餐、家庭聚餐、同事聚會的餐廳，可以來赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店用力吃到飽

【赤富士日式無煙燒烤鍋物中壢店-店家資訊】

店名：赤富士日式無煙燒肉鍋物中壢店

地址：桃園市中壢區新生路182號2樓

營業時間：週一至週五11:30~14:30、17:00~22:30／週六至週日11:30~22:30

訂位專線：03-280 5152

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61554233695465

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