位在桃園區中山東路上的米斗多現做車輪餅，鄰近東門國小、青溪國中及桃園農工

主打現做車輪餅，有著飽滿的內餡，非常真材實料

從基本的奶油、紅豆到鹹香的熱狗起司、玉米鮪魚都有，每週還推出「隱藏版」口味，喜歡嚐鮮、喜歡驚喜感的朋友不可錯過

更是點心、下午茶的好選擇

熱熱吃香氣十足、冷掉吃則是呈現另一種口感，也是好吃的

【目錄索引】

‧米斗多-環境介紹

‧米斗多-菜單

‧米斗多-餐點介紹

‧米斗多-店家資訊

米斗多車輪餅是由兩位八年級年輕夫妻所經營，老闆跟老闆都相當有明星臉

想知道像哪一位明星的，可以自己來瞧瞧

暖色鵝黃色系的招牌，非常顯眼

寫著大大的米斗多字樣

剛開始看到名字時，還覺得店名滿特別的，後來才發現是將「料多」拆開來的意思

【米斗多-環境介紹】

雖然是小點心，但店內也頗有設計感

還有符合時下網美需求，設有一處適合拍照打卡的空間

店家會先做一些起來保溫箱，是為了不想等候的客人

如果想吃熱騰騰剛做好的，都可以直接跟店家點餐或是填寫在菜單上

有著滿滿內餡的車輪餅，當作點心、下午茶都非常適合

口味有甜的有鹹的，像有些人不愛吃甜食的也有鹹的口味可以選擇

另外每週推出一款隱藏版口味，都可以隨時follow米斗多的粉絲專頁

或是來現場也買的到

【米斗多-菜單】

米斗多菜單

有現做車輪餅跟泡芙冰淇淋

除了直接來現場購買之外，店家也有跟Ubereats、熊貓外送平台合作

懶得出門覓食的朋友，在家也能嚐到

甜口味的車輪餅還可以+5元加麻糬 （現點現做）

我覺得紅豆口味拿來加麻糬應該會很不錯

雖然保溫箱裡都會預做幾個車輪餅給不想等候的客人

但喜歡現點現做的，也可以直接點餐，只是需等候10~15分鐘

米斗多使用每日新鮮現打麵糊，不會一次打很多

而是打完一桶，用完再打一桶，確保麵糊是最新鮮的狀態

且麵糊比例有經過研究，剛出爐外酥內軟，放後麵皮Q軟不軟爛

回烤加熱也不失美味

【米斗多-餐點介紹】

在等候車輪餅的同時，看到店家在製作

內餡給的毫不手軟，果然是「料多」

看看每一種口味內餡都快到爆滿的感覺

真擔心上層會蓋不下去

有些人喜歡吃車輪邊邊邊烤到酥酥脆脆的口感

米斗多車輪餅製作完成時，會把邊邊給修掉

如果特別喜歡吃邊邊的朋友，記得交代店家不要修邊唷

最後會在車輪餅上面烙上「米斗多」的字樣

製作專屬、獨一無二的米斗多車輪餅

每一顆都圓滾滾的，非常飽滿

▲相思紅豆（記號：黑芝麻）25元

紅豆內餡吃起來隱約有微微的顆粒感但又很綿密

不會過甜，就算吃一個兩個也不會讓人覺得膩口

▲芋泥相芋（記號：白芝麻）30元

芋泥綿密散發著芋頭的香氣及自然的甜味

而且內餡給的很多

▲OREO巧克力（記號：OREO餅乾）30元

OREO巧克力口味的記號是直接放上一塊OREO巧克力餅乾

香甜中帶點苦甜的巧克力口味，不同於一般加入巧克力內餡

而且加入OREO餅乾，讓巧克力的滋味及口感散發著多層次的感覺

不會過甜，而且又有OREO餅乾

是一款大人、小孩都會喜愛的口味

▲香醇奶油（無記號）25元

綿密的奶油內餡，味道很香、不膩口也不會過甜

吃在嘴裡散發著一股淡淡的奶香

外層帶點酥脆的口感，裡面有著Q軟的口感

搭配綿密細緻的奶油內餡，層層有著不同的口感及滋味

▲紅豆奶油（記號：黑+白芝麻）30元

吃膩了奶油或紅豆單一口味，可以試試雙餡～奶油+紅豆

同時享受雙餡的雙重享受

▲黑森林芝麻（記號：花生粒）30元

芝麻非常濃郁，香氣十足

內餡給好給滿，料多味美

喜歡芝麻的或是長輩會特別喜歡

▲芋泥鹹蛋黃（隱藏版、記號：南瓜子）45元

每週隱藏版

今天吃到的是芋泥鹹蛋黃

鹹蛋黃是給上一顆，非常大器

芋泥搭配鹹蛋黃本來就非常討喜，包在車輪餅裡也一樣好吃

甜中帶點微鹹的好滋味

▲熱狗起司（記號：海苔粉）30元

熱狗與起司可說是非常完美的組合

加入起司多了香濃的奶香，伴著Q彈的熱狗，有著豐富的層次口感

淋上蕃茄醬帶點酸爽的口感，吃起來不會讓人覺得膩口

吃起來就像是車輪餅版的夜市大熱狗，但多了起司香，吃起來更美味

▲玉米鮪魚（記號：黑胡椒粒）30元

剛吃有點像在吃鮪魚玉米鬆餅的口感

鮪魚的鮮、玉米的甜再加上車輪餅Q軟的口感

吃起來很有飽足感

有些人不愛吃甜食，多了鹹食的選擇很棒

米斗多車輪餅每一種口味內餡都相當飽滿

剛出爐可以嚐到酥脆的餅皮，但回家冷冷吃，餅皮帶點Q軟的口感

如果喜歡熱熱吃或是喜歡像剛出爐的脆度，可以使用烤箱／氣炸鍋加熱

下午時段來購買時，陸續來了不少客人，感覺都是吃過後再回購的感覺

我想會讓人想再回購肯定有一定的品質吧

推薦住在附近或是有來到桃園區附近的大家，都可以來米斗多嚐鮮看看

【米斗多-店家資訊】

店名：米斗多 Mido Wheel

地址：桃園市桃園區中山東路46號

營業時間：12:30~19:30

粉絲專頁：https://www.facebook.com/midowheel

線上點餐：https://page.line.me/632uvfwu

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