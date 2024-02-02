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【家常飯朴老師집밥박선생】：不必飛韓國，也能體驗正宗布帳馬車韓式小吃(台北捷運雙連站美食)

2024-02-02 21:55:09 雲大少爺 人氣：109
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窩客好文

雲大少爺

發表篇數：86篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：家常飯朴老師 집밥 박선생
phone02-25418007
place台北市中山區中山北路二段96巷28號1樓
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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家常飯朴老師집밥박선생雙連店

      酷愛韓劇的朋友在台北捷運雙連站附近開畫展，當然必須去捧場並約午餐，因此搜尋才知道，近幾個月附近新開了一家【家常飯朴老師】，原汁原味的韓國料理，不能不嚐鮮。

      ↓地點在中山北路2段，有著萬國旗的嘉新水泥大樓旁96巷內。話說嘉新大樓落成於1967年，是台灣第一棟中央空調、雙層隔音鋁窗辦公大樓呢！

中山北路嘉新大樓

      ↓店面小小的，充氣雞晃動招客。

家常飯朴老師

      ↓店內空間很小啊！只有幾張桌子。外帶客人正排隊點餐。

家常飯朴老師

      ↓桌面菜單品項好多，光飯捲就8樣。不過內用掃QR Code點餐再先到櫃台確認結帳，菜單內容卻不太一樣。

家常飯朴老師菜單

      ↓客滿，只好選布帳馬車櫃台旁吹不到冷氣的座位，看到老闆在包飯捲，不像日式壽司用竹簾捲。

家常飯朴老師

      ↓家常菜點起來，六樣共585元，相當平價。

家常飯朴老師點餐

      ↓元祖飯捲(右下)今天特價80，加價30加購牛肉海苔湯()。辣烤豬肉拌飯(左上，$130)、蔥泡菜(左下，$50)這種綠白點餐具在韓國電影裡見過，真的是原汁原味。

 

家常飯朴老師

      ↓韓式冬粉($150)

家常飯朴老師:韓式冬粉

      ↓乾明太魚湯(大，$130)：風乾、結凍再徹底乾燥的明太魚(黃線狹鱈)，炒過再煮入豆芽湯，乾貨的海味非常濃郁啊！十足的韓國風味。

家常飯朴老師:乾明太魚湯

      ↓甜米露($25)：食醯，韓國的傳統飲品，甜中帶酸。由蒸熟的大麥、糯米加入麥芽酵母後發酵製成。

家常飯朴老師:甜米露

      ↓搭配紅蘿蔔的蔥泡菜，醃漬得非常入味，甜辣甜辣，超開胃，而且辣度是相當夠的。蔥的口感和一般泡菜很不一樣。

家常飯朴老師:蔥泡菜

      ↓整段蔥白，咬起來好嗆好過癮。

家常飯朴老師:蔥泡菜

      ↓濃濃的韓式麻油香，是QQ冬粉一入口的最大感受。香菇絲、杏鮑菇絲，黑木耳、胡蘿蔔、豆芽……等雜菜炒香拌入冬粉，蔬菜滿滿，營養也滿分。

家常飯朴老師:韓式冬粉

      ↓看到飯捲，立刻聯想到《非常律師禹英禑》的禹英禑飯捲。

家常飯朴老師:元祖飯捲

      ↓撒了白芝麻，飯捲同樣充滿了麻油氣息。飯有點黏，紅蘿蔔偏硬，口感滋味都和日式壽司大相逕庭，卻同樣會讓人一口接一口。

家常飯朴老師:元祖飯捲

      海苔牛肉湯相當清淡，牛肉只有少少的肉末。

家常飯朴老師:牛肉海苔湯

      ↓辣烤豬肉拌飯的太陽蛋也太可愛了。

家常飯朴老師:烤豬肉拌飯

      ↓紅蘿蔔、豆芽、海苔，拌飯拌得也是滿滿的雜菜。

家常飯朴老師:烤豬肉拌飯

      ↓烤肉醬絞肉，辣倒不辣，就是相當甜口，確實有吃烤肉的感覺。

家常飯朴老師:烤豬肉拌飯

      ↓杏鮑菇烤得微焦，這一碗拌飯下肚，十足的飽足感，卻又意猶未盡啊。

家常飯朴老師:烤豬肉拌飯

      真是最道地的韓國家常菜，還不時聽到老闆用韓語和店員交談，彷彿穿過任意門直接到了韓國。如果點的是海鮮煎餅、魚板，或辣炒年糕，再來幾瓶燒酒，或許更有布帳馬車路邊攤風情了。

      ↓好不容易外帶人潮少了些。

家常飯朴老師

      ↓真的像將韓國西南部全羅南道的海邊城市「麗水」港邊大橋下的布帳馬車搬過來了，感受《鬼怪》、《嫉妒的化身》…….等韓劇裡的路邊攤氛圍。

家常飯朴老師

      ↓除了韓國泡麵，這一區的韓式家常菜：辣炒章魚、泡菜、蔥泡菜，甚至連醬蟹、醬蝦都有，按重量秤重計費。

家常飯朴老師

      ↓醬蟹的滋味一定很鮮，看到店員自己在吃。

  家常飯朴老師:醬蟹

      最後再外帶100元蔥泡菜和一捲元祖飯捲。

家常飯朴老師:元祖飯捲

      韓國人開的，最正宗最道地的韓式家常菜，難怪一開幕就大受歡迎，迅速在捷運永春站附近又開了分店。永春站我經過的機會比較多，下次去試試有沒有起司熱狗。

 

【家常飯朴老師집밥박선생】：

地址：台北市中山區中山北路二段9628
營業時間：10:00~21:00
電話：02-25418007

 

 

 

 

 

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文章標籤
冬粉 韓式料理 韓國小菜 韓國泡菜 韓國泡麵 家常飯朴老師 蔥泡菜 元祖飯捲 麻藥飯捲 明太魚 海苔湯 拌飯 布帳馬車 醬蟹
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