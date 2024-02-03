2024-02-02

今天女王要來替大家介紹自己最愛的的火鍋品牌「十二段鍋物」，這間火鍋店可以說是中部人春節聚餐必吃的火鍋餐廳、那40樣小菜無限量吃到飽自助吧，加上超澎湃的海鮮及肉盤聞名，愛吃火鍋的人對它一定也不陌生，至今全台已有許多分店也成為台中最火熱的火鍋品牌之一，現在就讓女王立馬帶大家來探訪這間2024​台中美食推薦吧!

十二段鍋物堂健行店在哪裡?

地址：台中市西區健行路1037號1F

電話：04-23233236

營業時間：11:00-04:00

十二段鍋物堂FB粉絲團

十二段鍋物堂官網

十二段鍋物堂豐原店在哪裡?

地址：台中市豐原區向陽路198號

電話：04-25250638

營業時間：11:00-02:00



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十二段鍋物堂 的各分店餐用餐空間都非常寬廣乾淨舒適，店內的用餐空間更是以半開放式的包廂進行設計，半隱私的包廂真的非常適合家庭用餐或公司聚餐，除了舒適的用餐空間，近40樣無限量小菜吃到飽的自助吧更是店內招牌，話不多說現在就讓女王帶大家看看這些豐盛的美食吧~

台中宵夜美食推薦 十二段鍋物堂

對了! 眼尖的大家一定有發現十二段鍋物堂的營業時間非常特別，十二段鍋物豐原店與十二段鍋物堂台中店都營業至凌晨，因此身為豐原與台中的夜貓族們，也不用擔心沒地方聚餐聚餐啦! 身為豐原人的你，如果你還想不到今晚宵夜吃什麼，就來這間2024台中宵夜美食推薦報到吧!

台中吃到飽推薦 無限量自助吧

十二段鍋物堂最引人注目的餐點就是吃到飽推薦無限量自助吧，40多樣的新鮮蔬食青菜、火鍋料、以及特色小吃、飲料、冰品自助吧餐點任你吃到飽，非常適合大胃王們來，店內的用餐時間限制為100分鐘非常充足，大家隨意享用這些美味喔~

看到下面這張圖▼ 又要來說一下，女王最愛十二段鍋物堂的原因，那就是除了高達50可選自助吧菜色外，不定時更換的季節菜色更是這自助吧的亮點! 像這個季節來用餐就能吃到，女王自己最愛的無限量茼蒿! 真的是太幸福啦啦~(灑花)

十二段鍋物堂餐點介紹

十二段鍋物堂湯底推薦

十二段鍋物的基本湯底選擇高達10種，而且每一種湯頭都是店家精心調配獨家製成的口味，再加上每季會推出1~2款的季節限定湯底，選擇就變得更加豐富，而這次女王點的是帕瑪森牛奶鍋($65)+藥燉麻油(期間限定 $60)​，每個火鍋內容除了擁有滿滿基本湯底餡料外，也有附贈副食白飯、烏龍麵、冬粉、寬粉、王子麵、雞蛋等多樣選擇，大家自己可以依自己喜好挑選喔~

帕瑪森牛奶鍋的基本湯底牛奶風味與一般的火鍋店相比，口味更加純淨完全沒有香精或香料感，再加上一大片帕瑪森起司，鹹而不膩的香甜更是讓人回味無窮，個人最愛的湯底之一喔~

接下來這款藥燉麻油湯底就是限定版的季節美味，冬季進補的美味選擇，以老薑麻油等中藥混合燉煮出，香氣超級濃郁的藥膳湯底，基本上這個湯底拿來涮肉、煮菜、煮火鍋料都是加分到不行，冬日限定爽度加倍的好選擇喔! PS:話說女王加湯時還發現，十二段鍋物堂的加湯時的湯底，竟然是加入原汁原味的特調湯頭，與市面上許多鍋物相比，完全可以感受到店家的用心與實在阿!

十二段鍋物堂副餐推薦

在火鍋副食擁有，白飯、烏龍麵、冬粉、寬粉、王子麵、雞蛋等選擇，如果覺得基本副食太單調的人，也非常推薦另外換購，店家的兩道經典副食 私房牛肉丼飯(+$35)及​麻辣豬肉乾拌麵(+$45)，這兩道副食看似簡單，但口味絕對美味! 是到訪十二段必吃的招牌美食小物喔!

對了! 在這還要介紹一下十二段鍋物最新服務，大家可以看的每個餐桌上都會有一個點餐小方塊，只要把它拿起放置桌面，把您想要的服務放置於上方，就會立馬有服務人員幫你服務囉~真的超級方便的啦!

十二段鍋物堂菜單介紹

十二段鍋物菜單擁有非常多餐點選擇，不管是豐盛肉盤或是的海鮮餐點都非常豐盛，再加上那多樣化的無限量的自助吧，完全可以滿足喜愛火鍋美食的你! 接下來就讓女王帶大家看看今天這桌豐盛的美食吧!

★ 查看：十二段鍋物堂菜單價格

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

龍蝦海鮮總匯(松阪豬/老饕牛)

鯛魚、花枝、蛤蠣、鮮蚵、扇貝、淡菜等滿滿海鮮聚集於盤內，再配那手臂大的巨無霸龍蝦，這龍蝦海鮮總匯新鮮的食材配上十足的份量，絕對是海鮮控的最愛！

大家看到這一定有發現，每一款的海鮮肉質都閃閃發亮，完全能感受到這海鮮盤的新鮮與美味，真的讓女王看的流口水阿~

話說如果你點選龍蝦海鮮總匯不只能吃到新鮮的海鮮，更能享受松坂豬或老饕牛兩種肉品二選一，這次女王點的是這擁有超美油花的松坂豬，雖然說是搭配的肉品，但完全不馬虎，選用1頭豬只有兩片的精華肉品，這又稱為「六兩肉」的頂級豬肉，以薄片的方式呈現在盤中~

女王個人覺得它除了份量恰到好處外，新鮮的口感經過入鍋輕涮後，更是突顯了它的細膩與Q嫩，喜歡清爽不油膩的豬肉美味的老饕們，絕對不能錯過這頂級的美味喔~

美國極選無骨牛小排

接著就這款美國極選無骨牛小排，肉質口味媲美頂級和牛，超美的霜降油花，肉質與牛口味都超級細膩多汁，新鮮的現切薄片只要下鍋輕涮，煮上幾秒即可出鍋食用，這美國極選無骨牛小排的口味入口即化、肉香四溢，喜歡牛肉的老饕們，絕對不能錯過這極致的可口美味喔!

2024台中火鍋推薦|豐原火鍋推薦

介紹完豐盛的主食後，女王最後再補充一些自助吧的菜色照片，蔬食、飲料、冰品多樣化美食吃到飽，真的是給台中人、豐原人年節聚餐最大福音，各種新鮮的吃到飽真有過癮又超滿足，女王最把這間心目中的火鍋第一品牌推薦給大家! 有興趣的人就趕快出發到十二段鍋物堂品嚐這豐盛團圓美味吧!

對了! 再這還要提醒大家一下，雖然十二段鍋物堂提供了餐點打包的服務，但僅限於食物的主食，自助吧餐點的食材就不能打包喔! 所以建議大家取餐時還是要酌量夾取，以自己能食用完的份量為主，避免造成浪費喔!

十二段鍋物堂-分店資訊

官網：十二段鍋物堂

十二段鍋物堂-健行店

電話：04-2323-3236

營業時間：AM 11:00 ~ AM 04:00

地址：台中市西區健行路1037號1F

十二段鍋物堂-豐原店

電話：04-2525-0638

營業時間：AM 11:00 ~ AM 02:00

地址：台中市豐原區向陽路198號

十二段鍋物堂-大里店

電話：04-2482-3818

營業時間：AM 11:00 ~ AM 02:00

地址：台中市大里區德芳南路418號

十二段鍋物堂-沙鹿店

電話：04-2662-7050

營業時間：AM 11:00 ~AM 01:00

地址：台中市沙鹿區中山路401號

十二段鍋物堂-太平店

電話：04-2398-0018

營業時間：AM 11:00 ~AM 01:00

地址：台中市太平區中山路四段26-3號

十二段鍋物堂-彰化店

電話：04-712-6688

營業時間：AM 11:00 ~AM 00:00

地址：彰化縣彰化市介壽北路113號