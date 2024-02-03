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【台北美食】東區新開幕超濃郁新鮮又甜到爆炸蛤蜊鍋|330元就能吃到火鍋|沐澤鍋物MUZE

2024-02-03 12:16:03 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：99
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：90篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：沐澤鍋物 MUZE
phone02-27790596
place台北市大安區市民大道四段68巷1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【台北美食】東區新開幕超濃郁新鮮又甜到爆炸蛤蜊鍋|330元就

 

IG REELS

 

 

沐澤鍋物環境

【台北美食】東區新開幕超濃郁新鮮又甜到爆炸蛤蜊鍋|330元就

沐澤鍋物在大安區，主打特色湯頭，還會不定期推出活動，當月壽星送A5和牛，老闆因為喜歡藝術，
將自己喜歡的畫作融入店裡，在用餐時，也能欣賞藝術，非常有氣氛。

 

【台北美食】東區新開幕超濃郁新鮮又甜到爆炸蛤蜊鍋|330元就

有推出兩人同行，打卡送肉的活動~

【台北美食】東區新開幕超濃郁新鮮又甜到爆炸蛤蜊鍋|330元就

還有新出的蒜香蛤蜊鍋試喝，還有餅乾可以吃~遠處就能聞到香味。

【台北美食】東區新開幕超濃郁新鮮又甜到爆炸蛤蜊鍋|330元就

裝潢特別好氣氛，燈光打得很溫馨。

【台北美食】東區新開幕超濃郁新鮮又甜到爆炸蛤蜊鍋|330元就

▷自助吧區


醬料、餅乾、紅豆湯、飲料可以自由拿取。

 

 

菜單

【台北美食】東區新開幕超濃郁新鮮又甜到爆炸蛤蜊鍋|330元就

有多種湯底可以選擇，再選主餐，推薦最新的蒜香蛤蜊鍋。

餐點

【台北美食】東區新開幕超濃郁新鮮又甜到爆炸蛤蜊鍋|330元就

▷配菜（手工麵、白飯）
蒜香蛤蜊湯煮手工麵，麵條吸滿蛤蜊的鮮甜，特別加分!

【台北美食】東區新開幕超濃郁新鮮又甜到爆炸蛤蜊鍋|330元就

▷紐西蘭草飼肋眼沙朗$330
昆布湯底與蒜香蛤蜊湯相比，顯得很普通，紐西蘭的沙朗，油花較少，口感紮實。

【台北美食】東區新開幕超濃郁新鮮又甜到爆炸蛤蜊鍋|330元就

▷ 爆量蛤蜊鍋$699
蒜香蛤蜊湯底+一斤蛤蜊+菜盤+美國牛五花
首推蒜香蛤蜊湯，湯底內有蛤蜊，湯頭喝起來很鮮，煮麵煮稀飯都好入味，喜歡海鮮必點。
牛五花油脂較多，肥美不膩口。       

【台北美食】東區新開幕超濃郁新鮮又甜到爆炸蛤蜊鍋|330元就

蛤蠣特別大顆飽滿，加在湯裡特別鮮甜。        

【台北美食】東區新開幕超濃郁新鮮又甜到爆炸蛤蜊鍋|330元就

                                                                        

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🍲 沐澤鍋物 MUZE
📌 台北市大安區市民大道四段68巷1號
⏰ 11：00～14：00、17：00～22：30
( 星期日、一公休 )
☎️ 02-2779-0596

#台北美食#台北火鍋#海鮮#蛤蜊鍋#平價美食#小資料理#聚餐餐廳#火鍋推薦#大安美食#新開幕優惠#沐澤鍋物#肋眼沙朗#牛五花

 

 

 

 

 

 

 

 

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文盲BB慧

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