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沐澤鍋物環境

沐澤鍋物在大安區，主打特色湯頭，還會不定期推出活動，當月壽星送A5和牛，老闆因為喜歡藝術，

將自己喜歡的畫作融入店裡，在用餐時，也能欣賞藝術，非常有氣氛。

有推出兩人同行，打卡送肉的活動~

還有新出的蒜香蛤蜊鍋試喝，還有餅乾可以吃~遠處就能聞到香味。

裝潢特別好氣氛，燈光打得很溫馨。

▷自助吧區



醬料、餅乾、紅豆湯、飲料可以自由拿取。

菜單

有多種湯底可以選擇，再選主餐，推薦最新的蒜香蛤蜊鍋。

餐點

▷配菜（手工麵、白飯）

蒜香蛤蜊湯煮手工麵，麵條吸滿蛤蜊的鮮甜，特別加分!

▷紐西蘭草飼肋眼沙朗$330

昆布湯底與蒜香蛤蜊湯相比，顯得很普通，紐西蘭的沙朗，油花較少，口感紮實。

▷ 爆量蛤蜊鍋$699

蒜香蛤蜊湯底+一斤蛤蜊+菜盤+美國牛五花

首推蒜香蛤蜊湯，湯底內有蛤蜊，湯頭喝起來很鮮，煮麵煮稀飯都好入味，喜歡海鮮必點。

牛五花油脂較多，肥美不膩口。

蛤蠣特別大顆飽滿，加在湯裡特別鮮甜。

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡

🍲 沐澤鍋物 MUZE

📌 台北市大安區市民大道四段68巷1號

⏰ 11：00～14：00、17：00～22：30

( 星期日、一公休 )

☎️ 02-2779-0596

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