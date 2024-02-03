高雄燒肉推薦 燒肉同話 高雄義享店 高雄美食



來吃高雄燒肉美食囉！整個1月就是滿滿燒肉月，因為1月是某K生日兼我們的結婚紀念，壽星每年都說要吃燒肉，【燒肉同話 高雄義享店】現在推出全新質感燒肉套餐，點套餐即享半自助吧烤蔬吃到飽，還有＋99元啤酒暢飲，這次趁著高雄輕軌成圓，2/25前可免費搭乘，輕輕鬆鬆就可以抵達【義享時尚廣場】，不用開車騎車，省了交通停車費，也不需擔心酒駕問題，開心吃喝再搭乘大眾交通工具回家，沒有什麼比這個更完美的組合了！







燒肉同話 高雄義享店



地址：高雄市鼓山區大順一路115號A館6樓



電話：07 550 8231



營業時間：10:30～22:00，最後收客至20:30



菜單 https://www.chagether.com.tw/menu/



線上訂位 https://bit.ly/3sIbeAg



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IG https://www.instagram.com/chagether/

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燒肉同話 高雄義享店 店址位置



【燒肉同話 高雄義享店】位置就在【義享時尚廣場】六樓，交通便利，有輕軌（愛河之心站），有捷運（凹子底站2號出口），也有百貨公司停車場，【燒肉同話】外觀門面很有科技未來感。











室內風格一樣是科技時尚風，座位和桌面都很寬敞好用，而且他們的烤爐是下吸式抽油煙機，整家店沒什麼油煙味，吃完身上也不會帶著臭味離開，非常棒！







燒肉同話 高雄義享店 牛豚雙享套餐 菜單價格



先看一下我們這次吃的套餐內容，套餐包含半自助吧烤蔬吃到飽，這個牛豚雙享套餐包含四種牛肉、兩種豬肉、雞鴨二選一，還有海鮮拼盤和甜點，非常豐富，道道都是經典。另外有伊比利豚套餐、美澳全牛套餐、頂級和牛饗宴，詳細內容可以看 → https://bit.ly/3sQAC7x







燒肉同話 半自助吧烤蔬吃到飽



半自助吧烤蔬吃到飽的取餐區像是一個太空船艦的造型，包含鮮燉雞湯、生菜沙拉、燒烤蔬菜、涼拌小菜、咖哩、白飯、多款飲料喝到飽。









雞湯自取喝到飽。











生菜區乾淨新鮮，有三、四款醬料可選擇，還有起司粉。











生菜可以自己適量夾取吃到飽我們覺得很讚！吃過別家也是套餐式燒肉，固定提供的生菜超大一盤，裡面還加了難吃的罐頭雞肉，像某K就是腸胃比較弱不太吃生冷食材的人，而我是吃肉一定要配菜，有自助沙拉吧就可以依照個人需求使用，夾自己喜歡的食材。









烤蔬菜包含：紅綠黃甜椒、香菇、杏鮑菇、玉米筍、櫛瓜、洋蔥、魚板

涼菜：韓式泡菜、黃金泡菜、柚香蘿蔔、季節限定小菜

調味：檸檬角、生辣椒、生蒜片、檸檬汁、味噌醬、烤肉醬









還有玫瑰鹽和辣椒粉。















非常乾淨整潔，並存放在冰箱裡保鮮。













隨個人喜好拿取，覺得好吃的還可以再加，有些燒肉店加點小菜、蔬菜要加錢，甚至不提供加點，有些燒肉店忙到連要叫一下服務生都有困難，【燒肉同話 高雄義享店】輕鬆無負擔的吃法，我們很喜歡。









有看過自取吃到飽的咖哩這麼多滿滿的肉嗎？









來自台中霧峰的益全香米，一打開真的好香！實在太逼人了，我還要留肚子吃肉啊！









咖哩飯味道蠻可以的，如果食量大的人來也不怕吃不飽喔！







燒肉同話 每人$99啤酒無限暢飲



現在優惠每人$99啤酒無限暢飲，所以搭輕軌或捷運來就對了。















愛喝啤酒的人有福了！只要每人加價＄99，罐裝百威啤酒和台灣麒麟Bar beer任你喝。













飲料冷飲熱飲，汽水、果汁、冰沙、沙瓦（無酒精）都有。









生菜沙拉我試了凱薩醬，很溫和、適合大眾的味道，不會太鹹、也不會起司味太過搶戲，剛剛好。









這天的烤蔬菜我們最喜歡甜椒和香菇，香菇肉厚多汁，甜椒鮮脆。









這幾款小菜配燒肉都很開胃解膩，好吃。



















每一盤肉品上都有附小卡說明烤法，桌上還有立牌加強說明。









紙巾、衛生紙、牙籤在桌邊抽屜很方便。







燒肉同話 饕客限定 牛豚雙享



整個套餐+半自助吧擺出來很豐盛耶！而且擺盤精緻用心，看起來就好吃。







極黑和牛牛排



極黑和牛7盎司好大一片，服務人員說極黑和牛是日本與美國頂級安格斯黑牛繁殖品種，以大麥、黃金小麥、馬鈴薯餵養，比一般牛隻多出四倍穀飼時間，肉質甜嫩多汁而聞名。









附上芥末、炸蒜片和雪鹽粉，簡單提味突顯頂級肉質及鮮甜肉汁感受。









點極黑和牛牛排的話，工作人員就會帶著整套工具箱來桌邊服務代烤，好有儀式感啊！















專業的手法就是不一樣，服務人員先翻個幾下又拿出來靜置熟成，最後再烤到表面金黃焦香，火候拿捏分毫不差。













最後還幫忙剪好方便食用，烤到裡面是粉紅色的程度無血水，有嚼勁而不韌，肉香與肉汁滿溢，7盎司非常夠吃，好過癮啊！







炙燒牛握壽司



主食可加價＄50換購炙燒牛握壽司，上面覆蓋鮮紅的牛肉片好美。









一樣是桌邊服務用噴槍烤到微微上色，立刻散發誘人的炙燒牛肉香氣。











炙燒和牛壽司超大顆，必須分兩三口才能吃完，牛肉滑嫩油香、入口即化，值得一吃。







元氣海鮮粥



也可以加價＄100換購海鮮粥，這一碗2人份超大！而且加了蛤蜊、鮮蝦、小卷下去熬煮，整個就實在划算。











元氣海鮮粥出乎意料的好吃，可能是專業大火熬煮，米粒都煮到化開，口感綿密細緻，每一口都融合了滿滿海鮮滋味，還有蒜酥提香，我們兩個吃到碗底舔得乾乾淨淨，這道推薦必點！







松露起司無骨牛







服務人員很專業，知道我要拍照，先端上桌，等我準備好，再倒入熱水，瞬間冒出飄飄然的乾冰煙霧，有夠浮誇、有夠視覺系！喜歡拍照錄影上傳打卡的，一定記得要點這道！









上面的主角無骨牛肉質與油花的鮮美程度，也是不遑多讓的吸睛。









無骨牛柔嫩好嚼，油香甘甜，搭配松露起司（可以把松露起司醬放在烤網上加熱），增添一股特殊滋味，印象中這好像是在別家沒看過的獨特組合。







果香牛肋條



這個擺盤也好精緻喔！他們家真的是賣相與美味兼具。











牛肋條烤到表面呈現焦糖色澤即可，Ｑ彈耐嚼又香，沾上特調果香醬汁，微微酸甜多層次風味，這道我好喜歡！







照燒橫膈膜、松阪豚、伊比利豬梅花



少女下午茶三層盤也來了，盤飾還擺了一朵小黃花，真的好拍又好吃。







照燒橫膈膜



橫膈膜有醃過，烤好可以直接吃，不會過鹹，鮮嫩有咬勁，是老饕最愛。







松阪豚





很少有人能抵擋松阪豬肉的魅力，油花分布均勻，獨特脆彈口感，越嚼越香，直接烤到表面上色沾點鹽就好吃。









自助吧提供的泡菜、生菜、蒜片，跟豬肉夾在一起，就是美味的韓式烤肉吃法，真的百吃不膩啊！







伊比利豬梅花





伊比利豬號稱「會走路的橄欖樹」、「世界上最好吃的豬肉」，肉脆甜、油脂豐富卻不膩，這個套餐包含高價的松阪豬和伊比利豬，真的是頂級珍饈一次收錄，誠意十足。









伊比利豬梅花一烤就滴油，吃起來卻是脆彈爽口不肥膩，完全無豬肉臊氣，這盤有點意猶未盡啊！







嚴選鴨胸







鴨胸富含鮮美細緻的油脂，口感Ｑ中帶嫩又多汁，特別的是搭配【燒肉同話】特調藍莓醬，酸甜果香迸出美妙滋味。







海鮮拼盤



吼！我怎麼覺得我寫好久了還沒寫完，肉都吃那麼多盤了還有海鮮！這海鮮用肉眼看就知道品質好，干貝大顆新鮮，斑紋草蝦和小卷都是肉厚大隻、比較好的等級。











小卷口感脆彈，干貝鮮嫩多汁，連蝦肉都是脆又飽口扎實的，真的無可挑剔。







布朗尼冰淇淋





餐後甜點也十分用心精美的擺盤，微甜不膩的巧克力布朗尼與冰涼香甜的冰淇淋，一口給你不只兩種滿足。







黑糖蜜糰子紅豆湯





他們家甜點的甜度都拿捏得很好，符合現代人不愛吃太甜的高標準，從視覺到味覺樣樣達標，為整個烤肉套餐畫下完美的句點。





這一餐我們吃得很滿足，肉品表現可圈可點，套餐內容豐富有誠意（一樣的價格區間，別家沒提供烤蔬自助吧吃到飽），擺盤精緻用心、秀色可餐，服務人員相當禮貌周到，非常值得和家人朋友聚餐分享，生日節慶特殊時刻也能為情感加分，輕軌捷運可抵達很方便，下次有機會我們想再來吃頂級和牛套餐。





