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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [新竹|竹北 開放式廚房 現場手作。24分之一 早午餐手做麵包]

[新竹|竹北 開放式廚房 現場手作。24分之一 早午餐手做麵包]

2024-02-03 16:25:53 悠比 人氣：107
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窩客好文

悠比

發表篇數：150篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：24分之一 早午餐手做麵包
phone03-6673168
place新竹縣竹北市文興路51號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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妹妹帶我們來在竹北頗受歡迎的早午餐 手作麵包店[二十四分之一]~

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一進門右邊就是製作麵包跟開放式的廚房~

也因為這樣,一樓的座位很少,有點小擁擠的感覺......

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當天出爐的麵包會展示在櫃檯~

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除了麵包外,還有一些西式小甜點,司康,瑪德蓮,磅蛋糕......

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我們被帶上2樓,從梯間可以看到整個廚房的現場!

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不知是不是因為現在都用手機點餐了,MENU感覺很舊了有沒換新......

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手機點餐,可清楚地知道當天出爐的麵包品項~

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二樓整個空間感舒服不少!

我們到的時間大約是午餐的尾聲,店內是客滿的狀況~

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窗外可見店前面綠蔭大道的綠意~

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有一個大長桌,方便人多使用,人少食也可以拆成好幾桌~

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靠墊夠後夠大,躺起來頗舒服~

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桌上布置的小花都是真花喔~

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放調味料的地方,打開抽屜是兒童用餐具!

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點餐後,上餐速度還蠻快的!

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水果沙拉佐油醋醬 140元~

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上面看來都是青菜,有些水果類是藏在青菜下的!

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店家主打麵包,一定要點麵包來吃吃的!

麵包籃 240元~

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麵包籃含四種手做麵包,可以指定一款最想要的!

我們的指定款是"核桃起司麵包",還有兩片土司,巧克力可頌(60)奶油捲(40)~

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附店家自製的奶油,果醬跟油醋醬~

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店家還有很棒的一點是提供單點的點餐,可做成拼盤成為自己喜歡的組合~

我們選了單點的炒蛋(65元)加炒野菇(90元)加烙烤雞胸肉(100元) 共255元~

3個單點組合成一個拼盤,店家還加了點生菜,整盤看起來更豐富了!!

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土雞蛋的絲滑炒蛋~

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烙烤雞胸肉,雞肉相當的軟嫩,還有烙烤的香氣!!

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炒野菇,野菇與洋蔥拌炒!!

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我是肉桂捲控,麵包籃裡沒有就另外點了一顆來吃~

肉桂捲 55元~

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這也是比較像麵包體的,我喜歡捲的更多層,肉桂醬更濕潤的!!

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過了用餐時間,客人走了不少,逮到沒人的時候拍拍照~

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吊燈很可愛,像雲朵~

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座位附近有插頭,還有每桌都有放包包的籐籃!

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環境不錯,待客也親切,我們麵包沒吃完打包,服務人員連奶油果醬都一併幫我們打包了!

麵包也不錯,推薦給同樣是麵包控的朋友~

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二十四分之一早午餐 手作麵包

地址:新竹縣竹北市文興路51號

電話:03 667 3168

營業時間:09:00–17:30

 

 
文章標籤
二十四分之一 早午餐 手作麵包 烙烤雞胸肉
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二十四分之一 烙烤雞胸肉 早午餐 手作麵包
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