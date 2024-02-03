妹妹帶我們來在竹北頗受歡迎的早午餐 手作麵包店[二十四分之一]~

一進門右邊就是製作麵包跟開放式的廚房~

也因為這樣,一樓的座位很少,有點小擁擠的感覺......

當天出爐的麵包會展示在櫃檯~

除了麵包外,還有一些西式小甜點,司康,瑪德蓮,磅蛋糕......

我們被帶上2樓,從梯間可以看到整個廚房的現場!

不知是不是因為現在都用手機點餐了,MENU感覺很舊了有沒換新......

手機點餐,可清楚地知道當天出爐的麵包品項~

二樓整個空間感舒服不少!

我們到的時間大約是午餐的尾聲,店內是客滿的狀況~

窗外可見店前面綠蔭大道的綠意~

有一個大長桌,方便人多使用,人少食也可以拆成好幾桌~

靠墊夠後夠大,躺起來頗舒服~

桌上布置的小花都是真花喔~

放調味料的地方,打開抽屜是兒童用餐具!

點餐後,上餐速度還蠻快的!

水果沙拉佐油醋醬 140元~

上面看來都是青菜,有些水果類是藏在青菜下的!

店家主打麵包,一定要點麵包來吃吃的!

麵包籃 240元~

麵包籃含四種手做麵包,可以指定一款最想要的!

我們的指定款是"核桃起司麵包",還有兩片土司,巧克力可頌(60)奶油捲(40)~

附店家自製的奶油,果醬跟油醋醬~

店家還有很棒的一點是提供單點的點餐,可做成拼盤成為自己喜歡的組合~

我們選了單點的炒蛋(65元)加炒野菇(90元)加烙烤雞胸肉(100元) 共255元~

3個單點組合成一個拼盤,店家還加了點生菜,整盤看起來更豐富了!!

土雞蛋的絲滑炒蛋~

烙烤雞胸肉,雞肉相當的軟嫩,還有烙烤的香氣!!

炒野菇,野菇與洋蔥拌炒!!

我是肉桂捲控,麵包籃裡沒有就另外點了一顆來吃~

肉桂捲 55元~

這也是比較像麵包體的,我喜歡捲的更多層,肉桂醬更濕潤的!!

過了用餐時間,客人走了不少,逮到沒人的時候拍拍照~

吊燈很可愛,像雲朵~

座位附近有插頭,還有每桌都有放包包的籐籃!

環境不錯,待客也親切,我們麵包沒吃完打包,服務人員連奶油果醬都一併幫我們打包了!

麵包也不錯,推薦給同樣是麵包控的朋友~

二十四分之一早午餐 手作麵包

地址:新竹縣竹北市文興路51號

電話:03 667 3168

營業時間:09:00–17:30