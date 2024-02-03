位於台南後壁的「卡多良食故事館」不僅是一個做團膳、便當、麵包的食品工廠，也是一家以白米、稻米、便當做主軸，呈現在地好食材，推廣食農、食安教育，並提供手作體驗 (DIY) 的觀光工廠。館內在地食材歐式自助餐，堅守「簡單煮，健康吃」的信念，嚴選在地食材美味入菜，All You Can Eat。



卡多良食故事館的老闆娘，1981年從速食店創業起家，販售漢堡、炸雞，1986年遷移店址，因應消費市場變化增加手扒雞、牛排等品項，並從事外燴服務成為複合式餐廳，1987年面對香雞城、麥當勞速食業的崛起，轉型改賣簡餐。



1997年學校與工廠便當市場興起，「卡多利亞食品有限公司」正式成立，於台南市後壁區設廠，開始投入即時餐盒的生產，期間通過 HACCP 與 ISO-9001認證，2003年擴廠提升產能，使團膳最大安全生產量可達13000份。 2012年新廠落成，同年三月份正式遷入使用，團膳的最大安全生產量可達25000份，目前每日生產約為10000份，供應在地許多學校及機構團膳料理，現在也延伸至社區高齡化共餐，造福更多人。



吳翊榛執行長表示：卡多良食故事館不僅是一個做團膳、便當、麵包的食品工廠，也是一家以白米、稻米、便當做主軸，呈現在地好食材，推廣食農、食安教育，並提供手作體驗 (DIY) 的觀光工廠。



Q版故事牆，描述當年老闆娘為愛走天涯，與老闆騎著 Vespa 機車一起私奔，共同創業的場景，在歷經胼手胝足的奮鬥，終於有「卡多利亞良食故事館」美好的成果。



Q版故事牆旁還展示多封當年老闆寫給老闆娘的情書，文字間愛意流露，深情綿綿。



卡多良食，每日使用產地直送最新鮮的食材製作餐食，強調自然調味，不添加味精、雞粉、鮮菇粉，透過參觀通道，在不影響現場作業環境與工作流程的條件下，將餐食的製作過程，忠實的呈現在消費者眼前。為阻止蒼蠅飛入工作場域，通道入口除裝設空氣門，走廊也安裝螢光捕蟲燈，入口處更使用橘色防蟲簾，以光譜原理遮斷蒼蠅的可視光範圍，防止蒼蠅的入侵。



工作人員進入工作場域，除要標準穿戴工作服裝 (帽子、口罩、白色工作服、圍裙、長褲、雨鞋) 外，還要在浴塵室執行四大消毒步驟。



卡多良食，整個廠區共有二十個蒸氣迴旋鍋，可完成「煮」、「炒」、「滷」等烹煮動作。每個蒸氣迴旋鍋，每次可煮 700~900人份。



「童趣 PIZZA」披薩 DIY，穿上圍兜戴上廚師帽，洗過手噴上酒精消毒後，拿起擀麵棍跟著老師一起做，擀好麵皮抹上番茄醬，鋪上自己喜歡的配料，最後撒上滿滿的起司，就可送入烤箱。



用彩筆為自己的披薩盒畫上可愛的圖案。



「良食小舖」販售多款「卡多良食」品牌優質好物，有自製餅乾、點心、油品、醬料、特色啤酒，也有後壁米、茄芷袋與施金輝空相美術館手提袋等特選伴手禮，值得參觀選購。



卡多良食故事館，在地食材歐式自助餐，堅守「簡單煮，健康吃」的信念，嚴選在地食材美味入菜，有葷食區、蔬食區 、沙拉吧、點心水果區與甜品飲料區，還有台南特色自助鮮燙牛肉，All You Can Eat。



台南是虱目魚的故鄉，美味的無刺虱目魚片用破布子調味，最讓人食指大動。



在地食材歐式自助餐

供餐時間：週六、日 11:00 - 14:00

價格：NTD 350元/人 (成人、140公分以上孩童)

卡多良食故事館

地址：台南市後壁區42-27號

電話：06 687 4762

營業時間：09:00–17:00 (週一、二 公休)

門票資訊：入館免費

FB 專頁，搜尋：卡多良食故事館

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