桃園賀歲市集、新櫃情報女孩們的新購物天堂快看過來！去年底就耳聞大江斥資鉅額改裝，原本已經好吃好逛好拍的大江又更上一層樓～

2024走春就來中壢大江購物中心！一站式購物體驗買東西、吃東西、逛街吃飯看電影，重點是都已經2024年了不限消費金額都還是全年免費停車，去哪裡找這麼佛的購物中心啦～～～

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桃園高鐵周邊商圈最好逛的大江購物中心

桃園青埔好去處第一名肯定就是大江購物中心，距離高鐵桃園站不用10分鐘，從國一交流道下來更是不用5分鐘，從開店逛到閉店不用擔心停車費，盡情地逛盡情拍照，假日也有提供免費接駁車往返中壢火車站～

還有全台最大 4,000 多個座位的 SBC 星橋國際影城，逛街吃飯看電影一次滿足！

大江購物中心可說是這幾年桃園打卡聖地，不要錯過一樓中庭的拍照景點，超用心設計都會隨著節慶變更主題一年四季都好拍！

2024賀新年已換上了新裝，今年必拍賀歲裝置藝術還有賀歲市集，結合東方意象紅紅火火、金光閃閃，真的超有年味的啦～

大江購物中心美食推薦

大江不只是桃園逛街好去處，更是桃園美食綠洲！超多台北知名餐飲品牌這裡都有進駐，不用跑台北就吃得到～大江美食街不僅美食多多採光超好，整體用餐空間很舒適！桃園人真的好幸福～

大江購物中心美食推薦：八色烤肉mini

這家來自韓國的超熱門的人氣品牌正宗韓式烤五花肉「八色烤肉」，每次看到韓劇中烤五花肉滋滋作響就超流口水🤤

把韓式烤五花肉的原汁原味搬來台灣，不用飛韓國，不用跑台北只要來一趟大江美食街就吃得到～

原本韓式料理是比較需要大家一起分享的餐廳類型，但是新的 八色烤肉mini 單身友善，再也不怕揪不到朋友，一個人也能奢華的大口大口吃烤五花肉啦！

八色烤肉mini主打個人套餐形式，滋滋火烤盤套餐皆有附白飯、湯品、包肉生菜、特製小菜*2份量很足夠，另外還有海鮮煎餅、辣炒年糕、炸水餃、炸雞翅…等韓式小點也可以依個人喜好單點！

八色烤肉其實是有八種口味醃肉的意思，分別是人參、紅酒、松葉、大蒜、花草、咖喱、大醬以及辣椒，其中店員推薦最經典最熱門的是大醬跟大蒜～

除了烤肉之外也有年糕鍋、泡菜豆腐鍋等經典鍋物，這邊也提供大江購物中心八色烤肉mini的菜單跟大家分享唷😊

這天的小菜有醃蘿蔔、芥末蘿蔔、韓式海帶芽、韓式泡菜（辛奇）、泡菜小黃瓜、涼拌龍鬚菜、韓式豆腐、魚板冬粉等8種選擇。

特製小菜是可以自選兩種，不定期可能會更換，剛好我們4個人一人選兩種通通吃得到^^

由左至右分別是桔醋水梨醬、韓國大醬與特製椒鹽，我最喜歡桔醋水梨醬酸酸甜甜清爽的感覺！

主廚事先將五花肉燒烤至略帶酥香，再用熱呼呼的鐵烤盤美味上桌，油脂不斷滋滋滋的燒烤聲真的太邪惡啦！忍不住一直吞口水

八色海陸雙饗（八色烤肉＋蒜烤奶油蝦）

豬五花剛剛好的厚度，肥瘦比例也很均勻，吃起來有Q彈有軟嫩，醃肉也很入味，不小心就把白飯扒光光耶！

鐵盤配菜還有蒜片、豆芽韭菜、洋蔥絲，可以搭配著吃，一直變換吃法不怕膩口～

招牌八色烤肉

選了招牌經典的大醬口味，鹹香入味，烤得熟度又剛剛好，因為肉質好厚度也夠，即使我們拍照拍了一下子也依然好好吃～

八色牛豬雙拼（八色烤肉＋醬淋牛五花）

重量級牛豬雙拼有八色烤肉＋牛五花，XL份量超適合愛吃肉肉的人，兩種肉感一次滿足，牛五花肉是肉片型的，可以搭配白飯一起吃，有點像在吃丼飯的感覺呢！

隨餐附上的包肉生菜好爽脆，一個人真的也可以吃得這麼「韓」，隨便搭配自己洗好的小菜與配料大口吃肉超滿足！

美食當前，還是忍不住讓手機相機先開吃，多拍兩張照在大江打卡跟朋友炫耀一下～再也不怕揪不到人一起吃韓式啦！

GB樓美食街旁的歐洲街道彩繪牆好細膩，也別忘了拍照留念唷！

大江購物中心團圓年菜預購中

今年也有團圓年菜可以預訂，時時香、TGI FRIDAYS、瓦城、點點心等知名餐廳都有推出年菜組合，今年想吃哪種年菜？不管中式、美式、泰式、港式都好澎派！

2024大江最新檔期優惠・全館指定店櫃滿5,000送350

吃飽喝足繼續逛街，通常百貨公司DM最重要的都在前兩頁，也是我一定會注意的訊息，就是這一期滿額回饋&信用卡優惠啦！這樣才知道要花多少錢哈哈哈

大江聯名卡滿額最高送電子現金券

這一檔期2024/1/18~2024/2/9除夕為止，全館指定店櫃累計滿5,000送350，化妝品/香氛/內衣單筆滿3,000送300…還有大江聯名卡獨享滿額送電子現金券！

過年走春一定要來大江，初一初二初三連續3天只要追蹤按讚大江購物中心的IG就可以領取「小編發財金」討個好彩頭～追蹤YT頻道「江子好嗎」還可以參加抽紅包遊戲哦～

小編嚴選・超值優惠限量搶購

這一檔優惠除了滿額回饋&信用卡優惠，偷偷告訴你們還有這頁小編嚴選商品價格也很殺！都是當季熱賣商品，數量有限賣完就沒有了，趕快畫重點筆記呀！

新櫃開幕慶優惠活動

■ AIR SPACE

開幕活動：2/1-2/4 消費滿三件以上享有85折，加碼結帳消費滿3,000元現折200元，滿5,000元現折300元喔！

■ ROBINMAY

開幕活動：2/1-2/3首三日前5位消費滿千即可現折200元。

*恕不含加購品，每位顧客僅可使用乙次*

2/1-2/7消費滿3,000現抵200(可累贈)

■ YBG

開幕活動：2/1-2/5櫃上消費滿2,500贈KLOWER PANDOR香氛髮妝噴霧(原價680元)，2/1-2/8還有獨家限定禮盒活動。

■ Metro T

開幕活動：2/1-2/29全店消費滿980元，贈送品牌禮盒一個。全店買4送一

大江全新「POP UP」創刊號・穿搭新靈感都在這裡！

新春賀歲就要穿新衣戴新帽，大江全新「POP UP」創刊號直接幫你搭整套，不只有新進駐的新櫃情報品牌介紹，也把當季流行事物靈感通通彙集成冊，精美刊物就像時尚雜誌一樣內容很豐富～



穿搭享樂指南讓你從頭買到腳，好吃又好玩～「POP UP」也有線上電子版EDM一定要看，吃喝玩樂就來大江一站滿足！

1樓改裝即將盛大開幕

即將新開幕的1樓改裝新店櫃真的是女孩們的夢幻衣櫃！大江這次大規模改裝集結了知名網路品牌實體店，不再是典型的百貨品牌，結合更多輕時尚、快時尚，讓消費者就像在網路逛街的真實體驗，2/1即將開幕的 D+AF 跟 AIR SPACE 都是我平常有在買、很喜歡逛的品牌～美鞋美靴還有全身穿搭都能試穿整套買回家一次滿足，除此之外還有ELLA陳嘉樺代言的輕奢包款 ROBINMAY、瘦子代言的 YBG 香氛洗沐生活品牌、簡約服飾 METRO T 等知名品牌也都會同步進駐，以後治裝也太方便，真的好期待！

2024大江賀歲市集

2024賀新年也換上了新裝，必拍一點樓打卡景賀歲裝置藝術以東方意象為軸，富貴牡丹與金色燈籠點滿年節氣氛，快來看看賀歲市集有什麼好逛的吧！

賀歲市集：阿仁牛軋餅

在地的桃園伴手禮夯店阿仁牛軋餅，牛軋餅和雪Ｑ餅都很涮嘴，口味多多甜而不膩，聽說都是日銷熱賣破千包呢！一顆一顆獨立包裝很適合過年跟親朋好友一起分享～過年伴手禮也可以買這個

【阿仁牛軋餅快閃專案優惠-任選買四送一】

■ 經典包全口味均一價 原價$330 特價$275

■ 經典綜合牛雪禮盒 原價$480 特價$375

■ 暢銷蛋黃軟心餅禮盒 原價$680 特價$575

■ 紅禮盒(空)，可裝2-3包超值包 原價$100，加價購 特價$80

推薦口味季節限定的水果系列草莓雪Q餅、金鑽鳳梨牛軋餅…都是錯過就要等明年哦！

賀歲市集：方記糖葫蘆

糖葫蘆真的是大人小孩都愛吃的夜市人氣點心，將綠葡萄、番茄、草莓一顆顆串起來裹上金黃蜜糖，好吃又好拍！草莓糖葫蘆是限量的不要錯過哦～

【方記糖葫蘆2/2-2/8新年優惠：出示方記糖葫蘆IG追蹤畫面，每支折10元】

賀歲市集：覺茶堂

桃園在地的養顏聖品極鮮銀耳露，過年大魚大肉剛好可以來杯甜品清爽一下，全系列都是用冰糖熬煮、減糖配方所以不會很甜～而且這家真的膠質滿滿超濃郁！

現場都可以試喝～老闆說 TOP 1 賣最好的招牌「貴妃紅棗銀耳」，而我最喜歡新品「冰糖金桔雪梨」，酸酸甜甜去寒潤肺，當飲料取代手搖更健康～

賀歲市集：日日春創意春聯

日日春創意手繪春聯日日是好日，「吃不胖」、「不想上班」、「十賭十贏」…創意貼圖春聯貼近生活每一張都好需要啊啊啊！！！

還有年獸造型的吊飾和香包都超應景超可愛～

別忘了抬頭看看這個角度也好美，從天而降的金色布幔好似祥雲瑞氣，又像磅礡的飛天瀑布財源滾滾來，祝大家走在路上錢錢都從天上掉下來(?)，大江這次造景很可以哦！

農曆春節假期就快到了，桃園青埔一日遊最有新春氛圍、年味最濃一定要來逛就是大江購物中心啦～每年大江購物中心總是能變出令人驚豔的新花樣～ 今年的賀歲主題除了有古典喜氣的東方意象打卡裝置藝術，也可以跟朋友一起買東西吃東西買東西吃東西，好吃好逛又好拍！

2024 春節前夕至春節假期過年營業時間略有調整，也一併提供給大家參考囉～

2024 過年特別營業時間

2/5~2/8 11:00~22:30

2/9（除夕） 11:00~18:00

2/10~2/13（初一～初四） 11:00~22:30

2/14（初五）11:00~22:00

景點資訊

大江國際購物中心 MetroWalk ■ 店家地址：桃園市中壢區中園路二段501號

■ 聯絡電話：03-468-0999

■ 停車資訊：全年免費停車

■ 營業時間：11:00–22:00、週五週六11:00–22:30 官方網站 ｜ Instagram ｜ FB粉絲專頁

***優惠資訊僅供參考，如有異動請依現場公告為準***

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