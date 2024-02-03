【新北三芝⎟北海岸】我們在海邊
🍽 餐點：🌟🌟🌟
🍽 環境：🌟🌟🌟🌟
🍽 服務：🌟🌟🌟🌟
🍽 人均 $400~$500、另收10%服務費
💛 孵蛋的日常有 IG 唷，歡迎 follow (傳送門在此) 💛
【餐廳資訊】
- 地點：新北市三芝區北勢子12-1號
- 電話：0972-273-988
- 營業時間： 11：00～18：00 （每週四店休）
- inline訂位；超過6人以上請私訊粉專預約
- 用餐時間120分鐘，低消為每人一份套餐
【前言】
在一個陰天的假日前往～沒有訂位就幸運入座了✨
不過咖啡廳沒有提供鹹食餐點，建議吃飽再來享用下午茶唷！
【菜單】
需低消一份套餐，而套餐分為以下兩種：
A. 手沖咖啡+甜點 $450
包含手沖咖啡點冷/熱各一杯；甜點有兩種可選：太妃糖巧克力& 任選一塊蛋糕
B. 其他飲品+甜點 $390
包含手沖咖啡以外的飲料& 任選一塊蛋糕
【餐點】
我們點了四套B餐～也就是「其他飲品+甜點」 $390的組合
巧克力布朗尼，推薦指數：🌟🌟🌟🌟
上頭附上香草冰淇淋，口感濕潤，也不會過甜，配上咖啡或茶剛剛好！
伯爵戚風蛋糕，推薦指數：🌟🌟🌟
戚風好壯觀（？）伯爵味很濃郁！！配上一旁的奶油很好吃
檸檬塔，推薦指數：🌟🌟🌟🌟
酸甜酸甜，被同行友人一致認為最好吃的一道👍
巧克力戚風蛋糕，推薦指數：🌟🌟
不會說不好吃，只是沒什麼特別，如果再訪會優先考慮其他甜點～
不過整體甜點表現，以海邊咖啡廳來說，已經算是很不錯了！
【環境照】
總共三層樓～一、二樓都有戶外可以走出去更接近大海
一樓的話還有鞦韆可以拍照打卡（因為有人在上面，我就沒有拍了，在下面這張照片的左右兩側都有）
二、三樓都有靠窗位子，邊聊天邊欣賞大海吧🌊
二樓的玻璃窗非常大片，視野很好👀就算是下雨天也不怕風吹雨打，一樣可以悠閒看海
店裡有一隻貓❤️ 據店家說是原本附近的浪浪，老闆收編
還會看鏡頭😂
無奈酷酷臉😎
店裡有老闆自製的明信片可以自取
店家看我一直用炙熱眼神看著貓咪（？）就問我要不要餵肉泥
當然要！！！好開心🥳 感謝店家讓我體驗被貓炙熱地看著