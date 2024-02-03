【新北三芝⎟北海岸】我們在海邊

🍽 餐點：🌟🌟🌟

🍽 環境：🌟🌟🌟🌟

🍽 服務：🌟🌟🌟🌟

🍽 人均 $400~$500、另收10%服務費

💛 孵蛋的日常有 IG 唷，歡迎 follow (傳送門在此) 💛

【餐廳資訊】

地點：新北市三芝區北勢子12-1號

電話：0972-273-988

營業時間： 11：00～18：00 （每週四店休）

inline訂位；超過6人以上請私訊粉專預約

用餐時間120分鐘，低消為每人一份套餐

【前言】

在一個陰天的假日前往～沒有訂位就幸運入座了✨

不過咖啡廳沒有提供鹹食餐點，建議吃飽再來享用下午茶唷！

【菜單】

需低消一份套餐，而套餐分為以下兩種：

A. 手沖咖啡+甜點 $450

包含手沖咖啡點冷/熱各一杯；甜點有兩種可選：太妃糖巧克力& 任選一塊蛋糕

B. 其他飲品+甜點 $390

包含手沖咖啡以外的飲料& 任選一塊蛋糕

【餐點】

我們點了四套B餐～也就是「其他飲品+甜點」 $390的組合

巧克力布朗尼，推薦指數：🌟🌟🌟🌟

上頭附上香草冰淇淋，口感濕潤，也不會過甜，配上咖啡或茶剛剛好！

伯爵戚風蛋糕，推薦指數：🌟🌟🌟

戚風好壯觀（？）伯爵味很濃郁！！配上一旁的奶油很好吃

檸檬塔，推薦指數：🌟🌟🌟🌟

酸甜酸甜，被同行友人一致認為最好吃的一道👍

巧克力戚風蛋糕，推薦指數：🌟🌟

不會說不好吃，只是沒什麼特別，如果再訪會優先考慮其他甜點～

不過整體甜點表現，以海邊咖啡廳來說，已經算是很不錯了！

【環境照】

總共三層樓～一、二樓都有戶外可以走出去更接近大海

一樓的話還有鞦韆可以拍照打卡（因為有人在上面，我就沒有拍了，在下面這張照片的左右兩側都有）

二、三樓都有靠窗位子，邊聊天邊欣賞大海吧🌊

二樓的玻璃窗非常大片，視野很好👀就算是下雨天也不怕風吹雨打，一樣可以悠閒看海

店裡有一隻貓❤️ 據店家說是原本附近的浪浪，老闆收編

還會看鏡頭😂

無奈酷酷臉😎

店裡有老闆自製的明信片可以自取

店家看我一直用炙熱眼神看著貓咪（？）就問我要不要餵肉泥

當然要！！！好開心🥳 感謝店家讓我體驗被貓炙熱地看著



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