「點八餐飲集團」全台第一家粵菜餐廳「點八粵」插旗台南了!

點八餐飲集團以星級主廚坐鎮的平價港式餐廳「點8號」和港式快餐「點八小食」在中北部打響知名度，旗下最新品牌「點八粵」主打中高價位的時尚粵菜，結合傳統港式粵菜的精華和現代創意元素，進軍美食之都台南，自開幕以來就話題不斷。

「點八粵」粵菜餐廳開在台南火車站旁的Focus 7F，餐廳內裝潢也有別於一般粵式餐廳的中式風格，改走華麗輕奢華的港式美學，還設置了網美牆，餐點方面保留傳統港式的精髓結合創意的中西式料理精神，必嚐的有號稱LV等級裝飾金箔的圓滾滾「黑金爆漿流沙包」、限量特製的「紅藜麥蒜香脆皮雞」、讓人銷魂的「秘製黑叉燒」，開幕至今優惠不斷，即日起到2/29消費滿千送百；啤酒第二杯半價等活動放送中，立即嚐鮮一波!

全台最美粵式餐廳-點八粵

「點八粵」2023年底進軍台南，是點八餐飲集團在台南的第一家店，也是點八集團全台第一家中高價位的粵菜餐廳，選在台南火車站旁的Focus 7F，不管是開車或是騎車來用餐停車都超方便。

餐廳裝潢以純白色系打造，餐廳外面還設置雜誌風的玻璃落地打卡牆，從外面走過猛一看還以為是高質感咖啡廳或美容沙龍，真的超美的。

「點八粵」空間裝潢走現代美學風格，俐落而大方沒有複雜的配色與線條，寬敞明亮的空間走輕奢華風，被譽為是全台最美的粵式餐廳真的是不為過!

現代美學裝潢輕奢風超美拍

「點八粵」雖然開在百貨內，但空間規畫非常大，內部至少可容納80人，整體採光也非常的好，甚至也有規劃包廂式的座位，不管是約會、家庭聚會、或是訂婚宴、商務會議都很適合。

▼「點八粵」規劃有包廂式座位，方便會議或是需求不受打擾、保有隱密性較高。

▼餐廳的幾個小角落都是很美的視角，想拍出美美的網美照也很適合。

可單點或點套餐更超值

「點八粵」主要餐點有港點、冷盤、小食、主食、湯品、煲類、鮮魚、蔬食、甜點、飯麵、飲品、啤酒等，經典的粵式菜色幾乎都可以見得到，若是第一次來不知道如何點餐也有雙人與四人的套餐可選擇，我們這次點的是雙人饗宴1588的套餐。

點八粵最新菜單線上看 :點這裡

點八粵線上訂位：點這裡

年節滿額抽獎及啤酒季活動進行中

「點八粵」最新優惠活動：

1:滿千送百迎新春!!

即日起至2024/2/29，凡消費滿1,000元，即贈百元抵用券，吃「粵」多省越多。

2:啤酒季喜八樂活動

即日起至2024/2/29止 晚間8點後啤酒第二杯半價，還可以玩擲骰子，擲出好骰運還有更高折扣及小菜免費送。

實際活動內容以點八粵現場公告為主

LV級黑金流沙包輕咬一口就爆漿

黑金流沙包

「點八粵」創新的黑系料理，一系列有黑金流沙芝麻球、黑金流沙波蘿包、黑金流沙包、黑金原隻鮑魚燒賣等等，而套餐吃到的是號稱LV級的黑金流沙包，以養生竹炭粉添加獨家配方製作增添Q彈口感的外皮，上層以金箔刷出字樣，裡層包裹著鹹蛋黃及流沙奶黃，輕咬就爆漿，無論是味覺或視覺都是完美的呈現。

秘製黑叉燒銷魂迷人

秘製黑叉燒

經典必吃的秘製黑叉燒，是選用肥瘦均勻的梅頭肉，以主廚祕製醬汁醃漬後再燒製出黑紅色，上桌前再刷上一層秘製的叉燒醬，不得不稱讚「點八粵」的秘製黑叉燒不僅色澤漂亮，採約0.5公分的厚切兼具口感卻依舊能裡外都入味，我喜歡它帶點肥嫩的口感，軟嫩好入口，完全沒有一絲一絲卡牙縫的肉纖維感，非常細緻也沒有腥羶味，香氣足夠銷魂，超高水準的表現。

乾炒松阪豬河粉

鑊氣十足的乾炒河粉，不油不膩超美味，每一口都能嚐到醬香完全滲入河粉與松阪豬肉片裡，乾爽又入味，松阪豬的熟度也掌握得很剛好，軟嫩適中，讓人忍不住一口接一口，吃得出炒功與火侯的掌控確實有下足了功夫。

魚子鮮蝦燒賣

魚子鮮蝦燒賣吃的到整尾的鮮蝦與肉餡的完美比例，豪邁的一整顆入口感受橘紅色魚卵點綴提升的海味，充滿肉汁的內餡，讓人滿足。

鹽酥鱈魚絲

又香又Q的寬版鱈魚香絲，是許多人童年的零食，「點八粵」把鱈魚香絲經過酥炸後以鹽酥調味，變身超涮嘴的料理，不但口感變得酥脆，鱈魚絲的海味更明顯，加上蒜末與蔥花、辣粉的點綴，允指回味，保證吃過都會讚不絕口。

黃金脆皮豆腐

以雞蛋分切至一口大小，裹上薄粉炸到金黃酥脆，灑上少許胡椒提味，口感上外層沒有厚重的粉感，幾乎只能感受到全是雞蛋豆腐的香氣，入口濕潤不油膩，底層以脆麵做出鳥巢狀的擺盤，整體盤飾讓人很有食慾，集色香味俱全。

馬拉盞時蔬

馬拉盞是烹飪泰國菜時常用的一種調味醬，主要原料是蝦膏，搭配清脆的高麗菜拌炒，鮮脆爽口，微微帶辣，更能提出高麗菜自然的甜味。

主廚季節限量靚湯

今天的主廚季節限量靚湯是麥冬玉竹燉山藥子排，「點八粵」的湯品都是採盅湯的方式，老火慢燉煨煮出精華，這盅湯品以麥冬玉竹的養生食材，搭配對身體很好的山藥與豬小排，湯頭濃郁但爽口，小排也很軟嫩好入口，這季節喝真的非常適合，是讓人喜歡的滋味。

金萱純蜜鮮奶茶

這款鮮奶茶基底是金萱茶和純蜂蜜調配而成，口感滑順細緻，奶霜輕盈細緻，入口同時感受奶香與蜜香的結合，是不膩口的完美比例。

台灣茗茶回沖三次依舊回甘

手捻日月潭紅茶

「點八粵」的茶都是選用台灣茶，我們點的無糖的手捻日月潭紅茶香醇好喝，茶香與韻味都十足，不澀，回沖三次都還很有味道。

隱藏版拔絲蓮藕片吃過秒圈粉

單點:檸香橙影藕片 $138 元

店員大力推薦的隱藏版厲害料理檸香橙影藕片是以新鮮蓮藕現切現做，需要先蒸過後再油炸，外層有一層薄脆的糖衣類似拔絲地瓜的酥脆口感，讓蓮藕片吃起來猶如餅乾般酥脆，主廚還加了一點檸檬汁提味，酸甜酸甜的滋味讓人吃過就秒被圈粉，連一向不愛吃澱粉類食物的我都立刻被收服了。

椰香白玉糕



口感細緻綿密的白玉糕，冰冰涼涼椰香味足加上甜度適中，外型討喜又清爽，為今天的餐點做了最完美的結尾。

台南新亮點時尚粵式餐點「點八粵」

點八餐飲集團選在台南美食之都，開設全台第一家粵菜餐廳「點八粵」，讓身為台南人與有榮焉，尤其「點八粵」不僅走時尚路線，餐點好吃有創意，裝潢也超美，都是能讓人為之一亮的新亮點。

Info./點八粵

點八粵台南Focus店

地址：台南市中西區中山路166號台南Focus7樓

營業時間：11:00~22:00

電話：06-2230768

官網：點八粵

FB粉絲團：點八粵

點八粵線上訂位：請點我

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