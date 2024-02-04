有人說早上起來吃早餐等於是擁抱了太陽，讓身體充滿能量，然而悠閒的吃早餐是一種平淡幸福的幸福。

新竹這麼多brunch這次跟我們一起來尋找寧靜街道中有植栽氣息的好吃早午餐➡️米庫早午食堂。

米庫在民主路48巷18號的巷弄中，店面的感覺有微日式文青風格，下面的地圖方便大家找路。

進入店裡些許的植栽擺設及文青小物，簡樸的裝潢卻能處處牽動我內心的情緒，讓這早午食堂有著偽森林氣息的氛圍。

這裏座位數不多提前訂位比較好，建議可以先打電話預定或是線上訂位才不會等候過久，廚房有點半開放式可以看到料理的人為大家精心準備的早餐。

這裡是掃碼點餐，自助區有水、餐具、醬料自行拿取。

我們點了

舒肥雞胸沙拉：滿盆的新鮮蔬果及軟嫩多汁的舒肥雞胸肉很嫩呈現出完美的口感，

蘸胡麻沙拉味道層次更豐富，油醋味道不夠只感到膩，但這舒肥雞胸我是會為了它再來用餐。

裡頭有把蔬果切成一口大小很好入口食用。

拼盤早午餐娜魯灣雞腿部落：

雞腿排/泰式醬/鍥型薯條/歐姆蛋/沙拉/花粉麵包/有附馬鈴薯濃湯

看這煎過的雞腿外皮焦香酥酥的而肉質很嫩有保留到肉汁，吃起來很Juicy。

烤的微酥的果乾吃味道很單薄，沾著湯吃濕潤點，也柔順很多。

馬鈴薯濃湯是溫和的味道還可，一邊的歐姆蛋蛋也很軟嫩。

➡️無糖豆漿(限冷飲)推推豆香味有無渣渣超好喝，有糖的也不錯。

德腸起司蛋餅：酥脆帶點韌度的蛋餅夾Q 彈扎實的德式香腸，帶著煙燻味及的起司鹹香味蘸店家辣椒醬特別有風味。

🍌琥珀花蕉山吐司：上頭鋪滿香甜的香蕉片還有花生的醬香味還有焦糖醬也不膩口而且吐司是柔軟好吃。 上頭鋪滿香甜的香蕉片還有花生的醬香味還有焦糖醬也不膩口而且吐司是柔軟好吃。

愛吃早午餐的大家可以不妨來這，日式文青氛圍的環境而餐點也都很用心製作又蠻好吃的，

這家早午餐讓人感到很悠閒又舒服，三五好友或是家人來享用早午餐特別的幸福！

店家資訊：

☘️米庫早午食堂

☘️新竹市東區民主路48巷18號

📱03 532 2355

➡️營業時間：

星期一~日 09:00–15:00

星期三 公休

文章標籤