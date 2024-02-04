愛烤愛對囉｜高ＣＰ值日式炭火燒肉吃到飽，超過100款海陸食材通通任你吃!

各位愛吃肉肉的吃貨們有福啦，這家平價日式炭火燒肉【愛烤愛對囉】，居然有過100款海陸食材可以吃到飽，無論是韓國牛奶生蠔、超大尾的虎斑蝦、伊比利橄欖豬，還是奢華的濕式熟成PR和牛通通有，連甜點居然都能吃到脆皮甜甜圈、港式菠羅油、烤麻糬和冰淇淋，有甜有鹹讓大家能夠大滿足，最讚的是平日只要499元起就能吃，各位大胃王們快收藏起來吧！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【愛烤愛對囉】在台北和台中都有分店，這次來到位於台中市東區雙十路的分店，鄰近一中街和台中體育大學，開車可停放於附近的台中公園停車場。

▼【愛烤愛對囉】用餐環境共有兩層樓，以兩～四人座位為主，桌與桌的間距寬敞不擁擠，每桌上面都有擺放一個烤爐。

▼【愛烤愛對囉】是使用日式純炭火燒烤，烤出來的食材帶有特殊的炭香，火爐的火很好烤肉一下就熟了！

▼【愛烤愛對囉】自助吧區域簡單且齊全，提供許多飲料和冰品無限享用。

菜單

用餐時間為兩小時（同組客人需選擇相同價位之菜單）

以下價格均需加10%清潔費

餐點介紹

839元吃到飽方案

▼吃到飽分為499元、639元、839元方案，這次選擇的839元方案，可以吃到超過100款食材，豐富到讓人忍不住選擇障礙，以下分享吃到推薦的品項給大家！

醬料

▼它們家的醬料小菜很特別，有秘製川味干碟粉、剝皮辣椒、蒜片和青陽辣椒，很特別的干碟粉是川菜料理，烤熟後灑在食材上後放入口中，可以感受到純正川味辣椒在舌尖舞動！

雪胭和牛

▼吃到飽竟然能吃到濕式熟成牛肉，嚴選美國冷藏濕式熟成PR 雪胭和牛，經過30天船運的冷藏提升牛肉嫩度，烤到七分熟的口感鮮嫩多汁，比一般直接冷凍的牛肉更好吃，點個幾盤就能回本了啦！

特級老饕牛排

▼喜歡厚實口感可以點特級老饕牛排，提供整塊牛排霸氣燒烤，鎖住了滿滿肉汁精華，不用再沾醬就很好吃！

伊比利豬 法式香草櫻桃鴨

▼不吃牛肉也有其他肉品的選擇，帶有獨特肉香的伊比利豬，或是細緻好咬的法式香草櫻桃鴨，肉質和味道也都可圈可點~

炭烤脆皮燒肉

▼居然還出現了炭烤脆皮燒肉，嚴選肥瘦比例剛好的五花肉，抹上精心挑選的特製香辛料醃製，再放入港式烤爐中進行烘烤，烤過後豬皮酥酥脆脆，讓人一口口停不下來。

過港鮮活牡蠣 午仔魚一夜干 虎斑蝦 3A級軟絲 南美大白蝦

▼海鮮的品項選擇也很豐富齊全，無論是魚、蝦、貝類通通能吃到，新鮮程度更是相當不錯，過港鮮活牡蠣飽滿多汁，吃起來不會有惱人的腥味，烤過的午仔魚顯現出肉質鮮美，鮮嫩油香的特殊口感迷人。

▼還很貼心的提供桌邊剝蝦，服務人員會協助去殼，只要放心大口吃就可以了！

韓式起司蟹味棒 韓式辣味雞軟骨

▼韓式起司蟹味棒和韓式辣味雞軟骨，以店家獨家泡菜覆蓋上起司，趁熱享用還會有邪惡牽絲，酸酸辣辣超級開胃，拿來沾肉更是邪惡又美味！

韓式辣味雞軟骨 韓式燒烤豬小排 韓式豬五花

▼另外也很推薦它們家的調味肉品，搭配解膩的韓式醬料很耐吃，同時符合年輕人喜愛的口味，最愛每隻雞只有兩個的韓式辣味雞軟骨，口感嚼勁好咬很涮嘴！

椒香青花豬 剝皮辣椒香腸

▼愛吃辣的朋友別錯過椒香青花豬，選用產自四川和貴州的青麻椒醃製，入口帶有微微辣味，隨著咀嚼散發花椒的香麻，還有這道看似平凡的香腸，咬下去有著剝皮辣椒香氣，超創新口味一定要嚐嚐。

炭烤脆皮甜甜圈 港式菠蘿油 抹茶紅豆餅

▼就連甜點部分也可以拿來烤，誘人的炭烤脆皮甜甜圈，淋上糖粉和煉乳美味升級，還有咬下會爆漿的港式菠蘿油，都會由服務人員到桌邊協助料理，大家一定要留點胃給甜點！

用餐心得

想吃到飽也不用花大錢，許多學生都愛的【愛烤愛對囉】，主打超高ＣＰ值的日式燒肉，以價格來說肉質相當不錯，再配上以炭火烤出來所以特別香，而且只要百元價就能吃到超多食材，在這物價飛漲的時代來說，這格價位真的很佛心欸，吃完也不用擔心荷包會縮水！

店家資訊

愛烤愛對囉

官網：https://www.ilovebbq.com.tw/

粉絲團 : 愛烤愛對囉 FB

愛烤愛對囉 台中店

電話 : 04-2213-0088

地址：台中市東區雙十路一段6之11號

營業時間：12:00 – 00:00(凌晨）

愛烤愛對囉 士林店

電話 : 02-2833-5655

地址： 台北市士林區文林路79號1樓

營業時間：12:00 – 00:00(凌晨）

愛烤愛對囉 淡水店

電話 : 02-2628-2208

地址： 新北市淡水區清水街48號

營業時間：12:00 – 00:00(凌晨）

愛烤愛對囉 宜蘭店

電話 : 03-9365050

地址： 宜蘭市宜興路一段271號

營業時間：12:00 – 00:00(凌晨）

愛烤愛對囉 板橋店

電話 : 02-2959-1860

地址： 新北市板橋區中山路一段27號三樓

營業時間：12:00 – 00:00(凌晨）

愛烤愛對囉 新竹店

電話 : 03-522-2898

地址： 新竹市東區文昌街67號二樓

營業時間：周一~周五12:00-15:30、17:30-22:30 假日12:00 – 00:00(凌晨）

愛烤愛對囉 台南店

電話 : 06-2138299

地址： 台南市中西區健康路一段222號1.2樓

營業時間：12:00 – 00:00(凌晨）

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/