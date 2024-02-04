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台南市中西區台南日式丼飯／招牌人氣必點炸牛排／內用湯品飲料白飯小菜無限量供應／價格實在CP值高／壽星優惠生日聚餐推薦／不用出國一秒到日本

2024-02-04 18:59:15 台南先生 人氣：98
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窩客好文

台南先生

發表篇數：486篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：揪丼
phone06-2130680
place台南市中西區中山路166號7樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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開在Focus百貨7樓的揪丼，主打各種日式丼飯，其中又以炸牛排丼最受歡迎，幾乎可以說是台南最強炸牛排，內用還可享湯品、飲料、越光白米飯、小菜無限量供應，價格實在CP值高


 

 

 

前身是開在五妃街的丼FUN，搬到Focus百貨7樓後就改名為揪丼

 

 

 

內用空間


 

 

 

湯品、飲料無限量供應


 

 

 

有選擇障礙的人也可以參考人氣排行榜


 

 

 

壽星優惠活動


 

 

 

炸牛排丼（大）：店裡招牌必點人氣NO1，沒吃過這道真的白來了


 

 

 

炸得金黃酥脆的麵衣包覆著3分熟的鮮嫩牛肉，讓人光看就口水直流


 

 

 

不敢吃太生的人，也可以使用隨餐附上的小烤爐，自行煎出喜歡的熟度


 

 

 

隨餐附上壽喜燒醬、蒜泥、胡麻醬


 

 

 

炙燒干貝鮭魚丼：炙燒過的鮭魚生魚片、鮭魚卵、干貝及蛋，搭配香Q醋飯


 

 

 

炙燒後的鮭魚散發出迷人的油脂香氣，吃起來鮮美軟嫩


 

 

 

選用日本生食級干貝，炙燒後讓干貝的鮮味提升至另一個層次


 

 

 

橘紅色晶瑩剔透的鮭魚卵，含在嘴裡就自然化開，滋味鮮甜


 

 

 

月見炙燒牛排丼（大）：鋪上滿滿一圈牛肉搭配生蛋黃


 

 

 

炙燒牛排香氣撲鼻，吃起來軟嫩中又帶點彈性，配上生蛋黃一起入口，更是別有一番風味


 

 

 

酥炸雞肉串：近期推出的新產品，點套餐可加購，現點現炸，喜歡嚐鮮的朋友們可以試試


 

 

 

炙燒干貝蒸蛋：一樣是近期推出的新產品，沒想到炙燒干貝搭配滑嫩蒸蛋，也能迸出全新的絕佳風味


 

店家資訊：https://www.mrtainan.com/2024/01/062130680.html
 

 

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