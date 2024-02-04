開在Focus百貨7樓的揪丼，主打各種日式丼飯，其中又以炸牛排丼最受歡迎，幾乎可以說是台南最強炸牛排，內用還可享湯品、飲料、越光白米飯、小菜無限量供應，價格實在CP值高





前身是開在五妃街的丼FUN，搬到Focus百貨7樓後就改名為揪丼

內用空間





湯品、飲料無限量供應





有選擇障礙的人也可以參考人氣排行榜





壽星優惠活動





炸牛排丼（大）：店裡招牌必點人氣NO1，沒吃過這道真的白來了





炸得金黃酥脆的麵衣包覆著3分熟的鮮嫩牛肉，讓人光看就口水直流





不敢吃太生的人，也可以使用隨餐附上的小烤爐，自行煎出喜歡的熟度





隨餐附上壽喜燒醬、蒜泥、胡麻醬





炙燒干貝鮭魚丼：炙燒過的鮭魚生魚片、鮭魚卵、干貝及蛋，搭配香Q醋飯





炙燒後的鮭魚散發出迷人的油脂香氣，吃起來鮮美軟嫩





選用日本生食級干貝，炙燒後讓干貝的鮮味提升至另一個層次





橘紅色晶瑩剔透的鮭魚卵，含在嘴裡就自然化開，滋味鮮甜





月見炙燒牛排丼（大）：鋪上滿滿一圈牛肉搭配生蛋黃





炙燒牛排香氣撲鼻，吃起來軟嫩中又帶點彈性，配上生蛋黃一起入口，更是別有一番風味





酥炸雞肉串：近期推出的新產品，點套餐可加購，現點現炸，喜歡嚐鮮的朋友們可以試試





炙燒干貝蒸蛋：一樣是近期推出的新產品，沒想到炙燒干貝搭配滑嫩蒸蛋，也能迸出全新的絕佳風味



