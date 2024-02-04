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花蓮縣花蓮市澎派年節禮盒推薦花蓮縣餅

2024-02-04 20:21:47 初夏微熱. 人氣：98
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窩客好文

初夏微熱.

發表篇數：24篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：花蓮縣餅(花蓮中華店)
phone03-8312889
place花蓮縣花蓮市中華路1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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每到年節送禮真的是一大學問耶
大多都是送食品為主
要多方考量送禮對象的喜好
同時也要顧及到品質跟質感
最重要的是還有金額的部分
我算是很早就開始做功課了
因為要送的親朋好友真的太多了
蒐集了很多的建議
最後我選定性價比高、東西又好吃的花蓮縣餅
這次選的是他們年節推出的禮盒
酥條隨享禮盒、圓緣豆沙禮盒、養生御品禮盒

                           

酥條隨享禮盒
是大小朋友都超愛的奶油酥條
光是禮盒外觀就非常吸睛阿
很喜慶的大紅色
上面還有用酥條拼成的酥字
真的是一目了然
嚴選吐司中間最酥軟的部分
濃郁奶香加上甜而不膩的滋味超涮嘴
而且還很貼心的採用單根包裝
享受美味不用沾手


                
圓緣豆沙禮盒
裡面是三種花蓮縣餅經典的白鳳豆沙系列
有皇沙餅、南瓜金沙餅、起司黃金酥
圓圓飽滿的點心
在年節之時享用很有團圓的寓意
每一種都各有獨特風味
輕薄多層次的外皮
在搭配上綿密的內餡
組合起來等於萬年不敗的經典美味
另外想特別提的是
他們這次圓緣豆沙禮盒盈餘的10%
會捐出給慈善公益用
真的是非常有愛的一個企業
吃好吃的還能做愛心
還不推爆


                
養生御品禮盒
這個系列比較特別
它是雙層禮盒
裡面有很受歡迎的養生點心們
菩提酥(原味、綠茶、芋頭)、長壽饅頭、忘憂五行酥、蜜香紅茶
吃的到喝的通通有
每一種都是獨立包裝
嚴選健康食材 好吃無負擔
養生人最愛的松子、無硫金針、枸杞、花蓮薯、南瓜子等等
算是應有盡有喔
參考一下我媽非常注重養生健康
她對這個系列大大讚賞


                
從過年開始會有很多需要送禮的時刻
拜年走春甚至到元宵
都很適合買這家的禮盒來送
其實他們還有其他的禮盒選項
我這次是分享我有買的部分
有興趣的朋友可以直接去官網看看
每種選項都豐富大方
價格也很實在
做為送禮來說很合宜
完全不會漏氣啦
 

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