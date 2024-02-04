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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 北漂、南漂的彰化囝仔最懷念的【彰化在地84年老字號｜正彰化肉圓】，在家電鍋加熱就可重現和店裡一模一樣的好滋味~

北漂、南漂的彰化囝仔最懷念的【彰化在地84年老字號｜正彰化肉圓】，在家電鍋加熱就可重現和店裡一模一樣的好滋味~

2024-02-04 20:28:54 黃嘉慧 人氣：101
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黃嘉慧

發表篇數：19篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：彰化縣 > 彰化市

造訪商家：正彰化肉圓
phone047-227-868
place彰化縣彰化市陳稜路203號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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逢年過節回到彰化，我都會特地來〝正彰化肉圓〞吃上一口，記憶裡從小到大不變的老味道。

 
如果你也是常常懷念這一味的彰化囝仔，現在上網就可以訂購宅配包囉！

 

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新鮮製作好的餐點直接冷藏出貨，電鍋加熱即食超方便，這熟悉的Q彈外皮、獨家醬汁，都跟店裡吃到的一樣耶！

 

正彰化肉圓招牌口味｜干貝香菇肉圓 

 

我每次去必吃他們家招牌的「干貝香菇肉圓」，這裡面有干貝的鮮、豬肉餡的紮實、清脆筍感和新社香菇的菇香，口感特別豐富～

 
肉圓外皮特別使用台南善化31號蕃薯為主的純地瓜粉，有別於修飾澱粉、肉圓粉，原料更加天然、無化學。

 

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淋上獨家調製的醬汁，這味道可是只有在《正彰化肉圓》才吃得到的喔～

 
肉餡嚴選自不打抗生素的酵素豬後腿肉製作，搭配炒香的筍角、香菇，以及去除腥味後的干貝。 

  

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干貝香菇肉圓 (2入)

NT$200元

 

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要重溫店裡在低溫油炸後的外皮口感，除了要用電鍋加熱過，接下來還要用氣炸 or 平底鍋 or 烤箱二次加熱，直接用微波爐更方便，不用二次加熱就可以開吃囉！

 
我家沒有微波爐，所以選擇先蒸後烤的加熱方式，肉圓外皮吃起來比起用蒸的口感更加Q彈～

 

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正彰化肉圓創新口味｜麻辣肉圓 

 

如果你是無辣不歡的話，那絕對要試試看《正彰化肉圓》「麻辣肉圓」，辣勁十足到會讓人大呼過癮～

 
麻辣肉圓在店裡是用蒸的，所以將醬料和肉圓放入電鍋內，外鍋一杯水加熱，跳起後悶個5分鐘即可食用。

 

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中部人不習慣用電鍋料理啦，所以我是直接用鍋子蒸。

 
《正彰化肉圓》的麻辣肉圓醬料，使用了大紅袍青花椒中藥材等料，吃起來就跟麻辣鍋一樣辣而不嗆，超過癮！ 

 

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醬汁裡面的料非常豐富，膨皮魚丸油條碎完全沒有少耶，我就愛這料多滿滿的澎拜感，再加上很有咬勁的肉餡，超粗飽的耶！

 
用蒸的肉圓外皮吃起來，和先蒸後烤的Q彈感雖然不太一樣，不過這兩種口感我都很喜歡。

 

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麻辣肉圓 (2入)

NT$200元

 

彰化在地84年肉圓老店｜正彰化肉圓 

 

《正彰化肉圓》的肉圓口味很多，其中不乏創新的特製口味，別以為口味創意的店都很新，他們家可是彰化在地84年老字號

 
他們家之所以能在彰化肉圓當中脫穎而出，就是因為《正彰化肉圓》對原料非常講究，堅守古法從內餡到醬汁都手工製作。

 

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油每天換、豬油自己榨、油蔥酥自己炸、醬油選用彰化百年老醬油廠的新和春，就連外皮也是選用純地瓜粉製作，不使用色素和防腐劑。

 
所以，《正彰化肉圓》肉圓不能放冷凍無化學添加的醬料要放冷凍了。

 

正彰化肉圓宅配包｜彰化特產燉盅 

 

《正彰化肉圓》除了有多種肉圓口味可以線上訂購，小火慢燉的燉盅湯品當然也是少不得。

 
來店裡必喝的招牌燉盅－「秘燉補氣龍髓盅」，是從豬脊椎骨抽出的完整龍骨髓，與雞蛋一起蒸煮，口感非常綿密順口～

 

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▲▼這湯頭還加入了中醫師調配的中藥材，喝起來沒有中藥苦味，而且還會回甘耶，好好喝～

 
店裡幾乎人手一碗的燉盅湯品，沒想到在家居然也可以喝得到，冬天熱熱地喝好暖胃，不過這蒸蛋要記得是放冷藏保存喔！

 

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秘燉補氣龍髓盅

NT$110元

 

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阿嬤酸菜豬肚盅

 NT$125元 

 

熟悉的古早味手路菜，看起來好像很簡單，實際上要把豬肚沖洗揉除黏液，川燙清洗後再燉上4個小時。

 
最後放入酸菜、竹筍和香菇，才能夠完成這一盅清爽夠味的「阿嬤酸菜豬肚盅」

 

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杏鮑菇子排盅

NT$125元

 
拆開外包裝倒入碗中，直接隔水加熱即可食用。

 
▲杏鮑菇、枸杞跟排骨一起燉煮的「杏鮑菇子排盅」，湯頭喝起來清香鮮甜，這子排燉到輕輕一咬就脫骨，超過癮的～

 

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無論你是北漂、南漂的彰化囝仔，還是天氣冷、天氣熱、下雨天、想吃消夜卻不想出門的時候，在家也可以吃到懷念的老味道囉～

 
我就喜歡《正彰化肉圓》的真材實料，看看這裡面的飽滿肉餡，跟外面少少肉量的肉圓就是不一樣，只有他們家的肉圓，我才能夠吃一顆就飽的啦！

 

更多肉圓、燉盅：https://reurl.cc/rrLW1O

＊本文為合作文，個人食用心得分享~

 

 
文章標籤
正彰化肉圓 宅配包 彰化在地84年老字號 干貝香菇肉圓 純地瓜粉 酵素豬後腿肉 麻辣肉圓 大紅袍 青花椒 手工製作 燉盅 秘燉補氣龍髓盅 線上訂購 古早味手路菜 阿嬤酸菜豬肚盅 杏鮑菇子排盅
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正彰化肉圓 宅配美食 老字號肉圓
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