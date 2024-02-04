製飯糰， 南投埔里早午餐推薦 。周末跟朋友到南投日月潭玩，第一站先來埔里市區吃早餐，這間製飯糰主打沖繩日式飯糰，結合許多台灣味評價還真是不錯。像是明太子炸蝦、日式炸豬排、筊白筍天婦羅都是這間招牌，用料實在，內餡更是多到滿出來，超厚的玉子燒，包了生菜在裡面整體清爽度提升，台梗九號白米飯香Q好吃，一份飯糰搭配飲料就很有飽足感，不管出門旅遊、野餐、爬山帶著飯糰真是方便又好吃。

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製飯糰

地址:南投縣埔里鎮忠孝路6號

電話:04-9298-5731

時間:06:30~14:00

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製飯糰在哪裡

來到埔里市區就在忠孝路旁看到這間製飯糰，在這邊有許多傳統店家，反倒是製飯糰文青風格的店面在這邊獨樹一格，更顯眼了一些，不時經過也會被他們家的店面給吸引。

製飯糰環境介紹

店門口沉穩低調的風格散發出質感的氣息，很難讓人想像這是一間飯糰店，趁著早上剛開店還無人排隊，拍到一張漂亮空景照，外帶朋友可以直接在窗口點餐，餐點都是現點現做，可以提前電話或粉絲團預訂，差不多時間再去取餐，可以節省不少等候時間喔。

製飯糰是由一群返鄉的年輕人創立，他們將日式飯糰融入了許多台式的元素，在食材選料上也不馬虎，選用在地台梗九號米，吃起來Q彈有嚼勁。我也滿喜歡店家的LOGO設計，融合了米、山、太陽等元素，給人充滿活力的感覺。

店內招牌巨無霸炸蝦飯糰，還有埔里特有的獨家口味筊白筍天婦羅飯糰，在這裡都吃得到喔~

少數飯糰店還有內用座位，雖然不多，但不趕時間就進來坐一下吧。店內風格第一印象給我感覺相當簡約乾淨，半開放式廚房還能欣賞製作飯糰的過程，一早就聞到香噴噴早餐的香味，實在太幸福了。

製飯糰菜單價位

製飯糰每種口味都相當有特色，像是埔里這裡限定特有的筊白筍口味，都是新鮮現採現炸。另外像是炸蝦、炸豬排人氣都很高，飯糰價格都在百元內，如果你看過他們家飯糰的用料，會覺得CP值還蠻高的。另外有飲品、小點心、套餐組合可以搭配，他們家的白飯冷掉也好吃，帶去爬山、野餐其實也很可以欸。

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飯糰以白飯海苔鋪底，搭配柴魚香鬆、玉子燒、生菜跟主菜，既能吃到蔬菜、肉跟蛋，還有白飯的飽足感

日式厚豬排 $95

選用4公分厚切豬排現炸，搭配老闆自己調配的蜂蜜芥末醬，加上厚蛋玉子燒，料多到整個飯糰都包不住了阿~

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豬排外層炸的金黃酥脆，可以看到豬排切面整個比玉子燒還厚阿，推薦趁熱吃裡面很啾希會噴汁，一口咬下有那種超滿足的紮實感。蜂蜜芥末濃郁滑順帶點甜味，跟炸豬排組合非常加分。

筊白筍天婦羅 $55

埔里特產筊白筍，選用當地頂級新鮮現採的筊白筍下去炸，淋上特製的明太子美乃滋，這組合相當有創意，且味道也意外的好吃。

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炸過的筊白筍水分都被鎖在裡面，吃起來爽脆鮮甜，明太子醬帶點鮮鹹，以及炙烤過後散發的迷人香氣，讓整體吃起來風味更有層次。

明太子炸蝦 $95

這道明太子炸蝦真的很厲害，去掉頭部有17cm的巨無霸炸蝦，裹上粉下去炸到酥酥脆脆，蝦肉依然保持彈牙的口感，接著淋上滿滿的鱈魚卵明太子醬，吃一口感受到滿滿的海味在嘴裡散開。

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店家挑選的巨無霸大蝦非常新鮮，炸的時間剛剛好吃起來蝦肉是脆彈口感，加上玉子燒跟香Q白飯，其實很有像在吃炸蝦天婦羅丼飯的感覺，這道也是店內人氣TOP1，真的是好吃。

冬瓜檸檬茶 $45 / 日月潭紅玉 $40

店家自己煮的冬瓜檸檬，酸甜比例恰到好處，喝起來挺解膩的。另外一杯則是紅玉冷泡茶，好茶真的是無糖就好喝，紅玉特有的清香，喝起來順口又不澀，搭配炸物也是很去油膩感。

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酥脆雞薯條 $45

嘴饞點了雞薯條來試試，好奇問了一下才知道原來是薯條形狀的雞塊，尤其剛炸好趁熱吃最好吃。

雞薯條也是有一層薄薄的外衣，裡面雞肉跟平常吃到雞塊差不多，小朋友應該也會蠻喜歡的。

製飯糰這次吃到的都好喜歡，尤其那個炸豬排的厚度真的讓我嚇到，而且吃起來完全不乾柴，推薦大家一定要點一下。而且其他口味我也很有興趣，期待下次來到南投埔里再來嘗嘗鮮，這間製飯糰真材實料，服務也不錯，是埔里在地蠻用心的店家，想預訂飯糰可以到粉絲團或IG私訊訂購，這邊分享給大家。

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店家資訊

製飯糰

地址:南投縣埔里鎮忠孝路6號

電話:04-9298-5731

時間:06:30~14:00

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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