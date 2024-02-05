嘉義特色漫遊跟著162觀光軸線景點GO！大埔美園區的希臘風蓋婭莊園，純白夢幻場域超好拍，老楊方城市近百種方塊酥試吃吃到飽，還能蓋方塊酥屋，梅問屋梅子元氣館 大嗑梅子製品，釀製梅酒DIY，卡羅爾銅管樂器觀光工廠 認識銅管樂器，體驗吹奏樂，一路從梅山玩至大林，享受美食長知識，還能體驗手作DIY，豐富又有趣

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老楊方城市 嘉義伴手禮

有著50年歷史的老楊方塊酥，是許多人從小吃到大的美味零嘴，為讓更多人了解方塊酥製作流程及相關文化，在大林鎮上以可愛童趣的氛圍打造老楊方塊城觀光工廠，不僅有著眾多美味伴手禮可選，還能體驗DIY，加上免費入館，絕對是寓教於樂的好地方

來到觀光工廠我最喜歡欣賞產品製作流程，超巨大冷卻塔，搭載一塊塊剛製作的方塊酥，緩緩轉動前行有夠療癒

以冷卻塔為主體繪製著巨型創作彩繪牆面，活潑童趣風格，將吉祥物融入其中，完整呈現老楊方塊酥文化，讓人細細品味也很值得合影

老楊方塊酥是眾所皆知的嘉義必買名產，更是金馬獎指定貴賓禮品，金馬60禮盒好精緻，內含鹹蛋黃、香蕉、金萱烏龍、海鹹奶油四款人氣口味，我都滿喜歡的

方塊酥獨到口感搭上餅皮香氣，原來是改良眷村燒餅而來，至今研發口味近百款，像是燒番麥、日月潭紅茶、三星蔥、肉桂蘋果、香蕉、奶油香蒜、雞肉飯、芋頭、魚鬆、大湖草莓、烏龍茶等，都能在商店區品嚐到，還提供仙草乾茶，我們一口氣吃了相當多款口味，整個超盡興

還有DIY體驗教室，打造專屬方塊酥屋或方塊星人，我蓋了一個萌萌熊熊屋，送禮自食都誠意滿點

老楊方塊酥烘焙品牌 硯微墨

老楊方城市觀光工廠，一旁有間玻璃咖啡屋，是新推出烘焙品牌 硯微墨，以中式麵包為主，有著千層吐司、菠蘿吐司、起司條、生蛋糕等，味道都很不賴，現場還有販售咖啡與冷泡茶，逛累就來此小歇一會，享受美味下午茶

老楊方城市觀光工廠

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區五路3號

電話：05-295-0520

時間：08:30~17:00

費用：免費入場

GAIAMANOR 蓋婭莊園

一秒來到歐洲希臘風格場域，是近期嘉義大埔美園區超夯打卡景點，由COIN 康倪集團耗費10年斥資30億打造的 GAIA MANOR 蓋婭莊園，是康倪時代美學生技園區，從2023年7月開幕至今，入場門票只要100元，還能當產品折抵券或兌換入園禮，兩者二選一

雄偉的羅馬柱廊道、雅典娜羅馬浴場、雕塑噴泉、日月鏡池、落羽松庭園、每一處精心造景都讓人有種來到歐洲錯覺，純白絕美場域真的好浪漫，怎樣都好拍

七星級性別友善廁所，也是來蓋婭莊園必參觀之一，以每個人都是獨一無二的禮物發想，將廁所打造一間間禮物盒，鮮明的藝術風格，不管男女生都狂拍到不行

蓋婭莊園 也有DIY體驗，有絹布包、擴香石、沐浴球等三種課程可選擇，不用事先預約，直接現場報名即可

COIN 康倪集團深耕台灣數十年，以愛惜土地的心，嚴選台灣小農栽種農產品，以天然植物萃取研發各式保養品，有需要的朋友都能再此盡情試用

在GAIA MANOR 蓋婭莊園 逛累了，可到一旁克洛絲的花園用餐或享受下午茶，純白夢幻玻璃屋，採光極佳，隨著陽光灑落真的是美慘，使用門票有不定期用餐折抵優惠

原以為網美餐廳對其餐點沒有太大期待，但克洛絲的花園每一道真的精緻又好吃，以套餐形式供應，搭上整體氛圍，真的很值得到訪

鮮果瑞可達起司開面式三明治 280元 / 蒜香辣炒海鮮義大利麵 420元

新鮮無花果搭上濃郁起司和柔軟吐司，香香甜甜療癒滿點；彈牙的義大利麵，蝦子貼心去殼，整體濃郁蒜香帶些宜人辣度，相當涮嘴

佛羅倫斯燉牛肚 380元/香煎鮭魚伴檸檬奶油鮭魚卵汁 490元

醇厚酸甜的番茄泥，搭配燉煮入味的牛肚，帶著一絲八角香氣點綴，富含口感也好咀嚼，相當迷人

薰衣草伯爵茶/洛神青梅/玫瑰檸檬葉花果茶 150元

GAIA MANOR 蓋婭莊園

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

電話：05-295-6600

時間：08:30~17:30

門票費用：100元/成人（產品折抵券或兌換入園禮，兩者二選一

卡羅爾銅管樂器觀光工廠

小號、喇叭、各類銅管樂器總是搞不清楚，那來趟卡羅爾銅管樂器觀光工廠就對了！現場可參觀銅管樂器製作過程，好好認識各類銅管樂器，還能體驗吹奏樂趣，重點是免入場費，是個寓教於樂的好場所

卡羅爾銅管樂器觀光工廠100%台灣製，各類銅管樂器主要外銷歐美與日本，細心費工，單一隻小號製作完成就要耗費一個月之久

卡羅爾銅管樂器觀光工廠 不僅是座工廠，因館藏種類豐富，更是間銅管樂器博物館，來此能知道銅管樂器的歷史發展，及各種銅管樂器許多知識

超萌的迷你喇叭，居家就能享受銅管樂器吹奏樂趣，當擺飾也很可以，卡羅爾將銅管融入日常，還研發手機擴音喇叭，只要將手機擺上，銅管共振放大聲響立刻變成美妙音響

來卡羅爾還能親身體驗銅管吹奏樂趣，每人都拿到一個替換小吹嘴，由導覽人員帶著我們先練習吹出聲音的小技巧，接著前往練習區，來大展身手

銅管樂器要吹奏出聲音真的需耗費一些小技巧，但在導覽人員指導下，我們紛紛挑戰成功，相當有成就感

戶外還有一把全台唯一的阿爾卑斯號角

玩累了可以前往文創商品展示區，挑挑伴手禮，也能來杯純香甘甜的黑麥汁休憩一下

卡羅爾銅管樂器觀光工廠

地址： 嘉義縣大林鎮大埔美園區二十路3號

電話：05-295-3688

時間：09:00~17:00（週三公休）

費用：免門票

梅問屋梅子元氣館

鄰近梅山公園的梅問屋梅子元氣館，是間以『梅子』為主題的觀光工廠，嚴選台灣青梅鹽漬去菁，製作出各式酸甜迷人的梅子製品，更曾熱銷至日本！梅子製作流程、手作體驗，梅製品試吃、伴手禮，還有尋寶活動、各年齡層來訪都很適合唷

梅問屋梅子元氣館 保留五十多年的古井、舊工廠的梅子醃漬池、居然還有五十年老梅，隨著導覽人員介紹一路聽著相關歷史，回味當年盛況美好

將一顆顆青梅採收分類、去籽、鹽漬、日曬、醃製或烘烤，再製作成不同口味的梅製品，排排列享受日光浴的梅子們感覺好可愛

梅問屋梅子元氣館 是愛梅人士天堂啊，梅製品口味繁多，尤其是獨家首創的「燒梅」，酸甜宜人好好吃

結合梅子相關知識設計的尋寶遊戲，免費參加成功破關解鎖寶箱，還能抽小禮物唷

人生首次釀製梅酒就在梅問屋梅子元氣館解鎖，也是我此趟期待的行程，跟著老師從挑選基底酒、糖種、一步步的完成好有趣，只要釀滿30日就可開喝，我選擇威士忌，搭配黃金糖組合，已經迫不及待開瓶日當天囉

未成年請勿飲酒・ 酒後不開車

梅問屋梅子元氣館

地址：嘉義縣梅山鄉中山路527號

電話：05-262-0800

營業時間：08:00~17:30

費用：免門票

嘉義兩日遊又有新玩法，漫遊嘉義162觀光軸線，有趣又好玩

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