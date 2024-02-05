幾乎每年都會去新竹尖石鄉避暑，海拔約1450公尺的宇老景觀台更是尖石前後山區的分界點，也是前往鎮西堡及司馬庫斯的中繼站，擁有秀麗群山環繞的景致，每每到了這裡彷彿忘卻塵囂、教人流連忘返，景觀台附近的魯壁一家人已經在口袋裡很多年，這次終於經過不再錯過 ❗️在制高點的宇老景觀台欣賞山巒美景後，開車往錦屏後山產業道路(新竹60縣道) 450公尺處就會抵達。

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魯壁一家人是餐廳也是民宿，木造建築的餐廳有原住民料理，可以在此享用特色美食或者咖啡下午茶，大面玻璃窗外的無敵山景映入眼簾，呼吸著高山的清新涼爽空氣，置身在遼闊的山林雲海間，猶如世外桃源一般，感受真正的放鬆和閑靜。

魯壁一家人位於產業道路的大彎處，轉入時請注意對向來車，餐廳前方就有停車場，如果只是經過還真的看不太出來這裡是民宿和景觀餐廳

魯壁一家人｜店家背景

第一次知道魯壁一家人就對它的名稱印象深刻，原來「魯壁」在泰雅族語是代表著 可以歇息和山凹處坐下休息的草地 ，而新竹尖石的「宇老」舊名即是「魯壁」

入口處石頭圍牆上的彩色圖騰、與餐廳門口的木雕獵人，就已經有原住民的特色風格，魯壁一家人其實在尖石山區原本為招待山友的簡易休憩站，後來才轉型成為提供餐點和咖啡的餐廳，又另外經營起了民宿，默默地也有20年之久

魯壁一家人｜店家環境

餐廳門口就是花花草草的戶外庭院，樸實簡單的木造房屋座落在角落，白雲青山環繞、四周充滿綠意，沒有城市的喧囂時尚，這裡就只能用安靜、清幽來形容

走進魯壁一家人就好像在探險，牆上的彩旗吊飾、山豬木雕、弓箭獵刀…樣樣新奇又驚喜

走進室內讓人大開眼界，滿滿的原住民特色裝飾繽紛不已，有農產品、木雕刻、手作藝品…琳瑯滿目，讓原本安靜的空間跳脫出熱鬧活潑

不僅僅是服務櫃台，仰頭一看屋樑上也懸掛許多別緻的裝飾品

對於初訪的客人而言這裡每一個角落都非常有意思，大家跟我一樣拍個不停。看見歐式壁爐特別有親切感，高山上的冬天肯定冷冽，用木頭燒柴火取暖是最棒最療癒的了。

餐廳的空間分成前後兩個部分，座位數不少而且寬敞舒適，由於兩面都有大片玻璃窗，採光及通風的設計也非常良好

不愧為新竹尖石著名的景觀餐廳，這一排靠窗的位置任誰都想坐在那裏 😍倚著窗望著景，天空與山巒盡收眼底，點一杯咖啡就能讓我的心沉醉在這了

彩色貓頭鷹的木雕好可愛喔，在眾多原木作品裡有畫龍點睛的作用

室內佈置得很有特色，充滿可愛又溫馨的氣息，一入內心情便非常愉悅

▼接著往裡面走，經過這個小門又是另外一個用餐空間

▼角落的超大酒瓶裝飾

後面這一區以兩排四人方桌為主，雖然陳設簡單卻乾淨明亮，我們被安排在這裡用餐，座位間隔不但寬敞氣氛也相當安靜舒服，當天是假日意外的遊客並不多，也或許因為是我們在營業時間一開始就過來了。直走到底右邊有一個小門通往戶外的陽台

兩側的大窗看出去都有清新綠意，

一邊是山景一邊是庭園和民宿

我們趁點完餐的空檔走到戶外觀景平台透透氣，山谷的景色遼闊、視野絕佳，原本暖陽乍現的天空不到一會兒就飄來雲層，變化極快

魯壁一家人｜菜 單

餐點內容分為三部分

特色美食 每份$450 供應時間11:30 - 14:00

午後小點&手作麵包 供應時間14:00 以後

咖啡&茶類 供應時間 11:30 - 17:00

用餐注意事項

*️⃣低消每人一樣餐點 (飲料或餐食)

*️⃣客滿時段用餐時間90分鐘

*️⃣寵物請繫繩再入內

我們當天的餐點是

爐烤紙包海鮮 火烤鐵板雙拼 焦糖拿鐵

餐點以簡餐方式呈現，主食加上白飯、湯品、水果、小菜

這一道爐烤紙包海鮮很特別，看見菜名時就想試試，果然上桌是用紙包著主食，完全不知道裡面是什麼？

小心翼翼將烘烤熟燙的紙張打開，濃郁的青醬香氣四溢，裏頭有蝦仁、鱸魚、花枝和蔬果，還有新鮮美味的湯汁

看似不怎麼樣的紙包綜合海鮮蔬果，味道卻出奇的好吃，有鮮有甜有鹹又多汁，總之點這一道不後悔

蘿蔔鮮甜可口燉煮得軟嫩，能在氣溫微涼的高山喝著熱呼呼的湯好舒服啊

另一道火烤鐵板雙拼是馬告黑豬肉和馬告特製香腸，再搭配數種蔬菜，一上桌馬告香氣散發而且噗滋噗滋作響

原住民風味的黑豬肉跟香腸非常好吃，而且超級下飯，配上Q彈白米粒一下子就扒光光

最後來一杯香醇的焦糖風味拿鐵

拉花好美~ 捨不得喝呢

魯壁一家人｜手作麵包

聽聞魯壁一家人的歐式麵包不錯，由擁有西餐證照的大姊負責烘焙，於是我們在用完餐後外帶

晚上在露營區夜宿，隔天的早餐就享用麵包和自泡咖啡，他們的麵包有著淡淡的麥香，鬆軟好吃

魯壁一家人｜訪後心得

這次初訪的感覺非常喜歡而且印象深刻，用餐空間舒適餐點也不錯，還能飽覽新竹尖石鄉的秀麗山巒景致，如果想上山放鬆真的很推薦大家來新竹尖石的魯壁一家人，看山望雲心曠神怡

魯壁一家人｜店家資訊

■ 地址 : 新竹縣尖石鄉玉峰村一鄰6號

■ 電話 : 03 5847203

■ 營業時間 11:30-17:00

■ 公休日: 無特定，詳見臉書

■ FB臉書: 魯壁一家人

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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