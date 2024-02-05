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尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料理，近宇老景觀台｜新竹尖石景點

2024-02-05 09:29:02 撒野樂活小村婦 人氣：357
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：147篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新竹縣 > 尖石鄉

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

幾乎每年都會去新竹尖石鄉避暑，海拔約1450公尺的宇老景觀台更是尖石前後山區的分界點，也是前往鎮西堡司馬庫斯的中繼站，擁有秀麗群山環繞的景致，每每到了這裡彷彿忘卻塵囂、教人流連忘返，景觀台附近的魯壁一家人已經在口袋裡很多年，這次終於經過不再錯過 ❗️在制高點的宇老景觀台欣賞山巒美景後，開車往錦屏後山產業道路(新竹60縣道) 450公尺處就會抵達。

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

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魯壁一家人是餐廳也是民宿，木造建築的餐廳有原住民料理，可以在此享用特色美食或者咖啡下午茶，大面玻璃窗外的無敵山景映入眼簾，呼吸著高山的清新涼爽空氣，置身在遼闊的山林雲海間，猶如世外桃源一般，感受真正的放鬆和閑靜。

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

魯壁一家人位於產業道路的大彎處，轉入時請注意對向來車，餐廳前方就有停車場，如果只是經過還真的看不太出來這裡是民宿和景觀餐廳

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

  魯壁一家人｜店家背景  

第一次知道魯壁一家人就對它的名稱印象深刻，原來壁」泰雅族語是代表著可以歇息和山凹處坐下休息的草地，而新竹尖石的「宇老」舊名即是「魯壁」

 

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

入口處石頭圍牆上的彩色圖騰、與餐廳門口的木雕獵人，就已經有原住民的特色風格，魯壁一家人其實在尖石山區原本為招待山友的簡易休憩站，後來才轉型成為提供餐點和咖啡的餐廳，又另外經營起了民宿，默默地也有20年之久

 

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

  魯壁一家人｜店家環境  

餐廳門口就是花花草草的戶外庭院，樸實簡單的木造房屋座落在角落，白雲青山環繞、四周充滿綠意，沒有城市的喧囂時尚，這裡就只能用安靜、清幽來形容

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

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尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

走進魯壁一家人就好像在探險，牆上的彩旗吊飾、山豬木雕、弓箭獵刀…樣樣新奇又驚喜

 

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

走進室內讓人大開眼界，滿滿的原住民特色裝飾繽紛不已，有農產品、木雕刻、手作藝品…琳瑯滿目，讓原本安靜的空間跳脫出熱鬧活潑 

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

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不僅僅是服務櫃台，仰頭一看屋樑上也懸掛許多別緻的裝飾品

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

對於初訪的客人而言這裡每一個角落都非常有意思，大家跟我一樣拍個不停。看見歐式壁爐特別有親切感，高山上的冬天肯定冷冽，用木頭燒柴火取暖是最棒最療癒的了。

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

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餐廳的空間分成前後兩個部分，座位數不少而且寬敞舒適，由於兩面都有大片玻璃窗，採光及通風的設計也非常良好

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

不愧為新竹尖石著名的景觀餐廳，這一排靠窗的位置任誰都想坐在那裏 😍倚著窗望著景，天空與山巒盡收眼底，點一杯咖啡就能讓我的心沉醉在這了

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

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尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

彩色貓頭鷹的木雕好可愛喔，在眾多原木作品裡有畫龍點睛的作用

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

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室內佈置得很有特色，充滿可愛又溫馨的氣息，一入內心情便非常愉悅

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▼接著往裡面走，經過這個小門又是另外一個用餐空間

 

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

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▼角落的超大酒瓶裝飾

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後面這一區以兩排四人方桌為主，雖然陳設簡單卻乾淨明亮，我們被安排在這裡用餐，座位間隔不但寬敞氣氛也相當安靜舒服，當天是假日意外的遊客並不多，也或許因為是我們在營業時間一開始就過來了。直走到底右邊有一個小門通往戶外的陽台

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

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兩側的大窗看出去都有清新綠意，

一邊是山景一邊是庭園和民宿

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

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我們趁點完餐的空檔走到戶外觀景平台透透氣，山谷的景色遼闊、視野絕佳，原本暖陽乍現的天空不到一會兒就飄來雲層，變化極快

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

  魯壁一家人｜菜 單  

餐點內容分為三部分 

 特色美食   每份$450 供應時間11:30 - 14:00

 午後小點&手作麵包  供應時間14:00 以後 

 咖啡&茶類    供應時間 11:30 - 17:00

魯壁菜單1.jpg

魯壁菜單2.jpg

魯壁菜單3.jpg

  用餐注意事項  

*️⃣低消每人一樣餐點 (飲料或餐食)

*️⃣客滿時段用餐時間90分鐘 

*️⃣寵物請繫繩再入內

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

我們當天的餐點是

 

 爐烤紙包海鮮  火烤鐵板雙拼   焦糖拿鐵 

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

餐點以簡餐方式呈現，主食加上白飯、湯品、水果、小菜

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

這一道爐烤紙包海鮮很特別，看見菜名時就想試試，果然上桌是用紙包著主食，完全不知道裡面是什麼？

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

小心翼翼將烘烤熟燙的紙張打開，濃郁的青醬香氣四溢，裏頭有蝦仁、鱸魚、花枝和蔬果，還有新鮮美味的湯汁

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

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看似不怎麼樣的紙包綜合海鮮蔬果，味道卻出奇的好吃，有鮮有甜有鹹又多汁，總之點這一道不後悔

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

蘿蔔鮮甜可口燉煮得軟嫩，能在氣溫微涼的高山喝著熱呼呼的湯好舒服啊 

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

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另一道火烤鐵板雙拼馬告黑豬肉馬告特製香腸，再搭配數種蔬菜，一上桌馬告香氣散發而且噗滋噗滋作響 

尖石後山景觀餐廳【魯壁一家人】秀麗群山相伴&享用原住民特色料

原住民風味的黑豬肉跟香腸非常好吃，而且超級下飯，配上Q彈白米粒一下子就扒光光

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最後來一杯香醇的焦糖風味拿鐵

拉花好美~ 捨不得喝呢

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  魯壁一家人｜手作麵包  

聽聞魯壁一家人的歐式麵包不錯，由擁有西餐證照的大姊負責烘焙，於是我們在用完餐後外帶 

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晚上在露營區夜宿，隔天的早餐就享用麵包和自泡咖啡，他們的麵包有著淡淡的麥香，鬆軟好吃

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  魯壁一家人｜訪後心得  

這次初訪的感覺非常喜歡而且印象深刻，用餐空間舒適餐點也不錯，還能飽覽新竹尖石鄉的秀麗山巒景致，如果想上山放鬆真的很推薦大家來新竹尖石的魯壁一家人，看山望雲心曠神怡

  魯壁一家人｜店家資訊  

■ 地址 : 新竹縣尖石鄉玉峰村一鄰6號 

■ 電話 : 03 5847203

■ 營業時間 11:30-17:00

■ 公休日: 無特定，詳見臉書

■ FB臉書: 魯壁一家人

  附近景點介紹  

★ 宇老景觀台  

★ 魯壁一家人  

★ 老鷹溪步道  

★ 來河繞 露營區  

 新竹尖石車宿 Day1   魯壁一家人(中餐) → 宇老景觀台 → 老鷹溪步道 → 來河繞露營區

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主                

 

  新竹尖石｜美食景點   

 

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