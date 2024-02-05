澎發號｜整尾澎湖直送小卷海鮮米粉，雞白湯結合海味熬煮甘甜入魂!

不用去台南排隊吃小卷米粉啦，台中這家【澎發號】我覺得更厲害，主打結合拉麵元素的雞白湯小卷米粉，以雞骨熬煮而成的白湯，搭配整尾澎湖直送的新鮮小卷，雞湯的濃郁加上小卷的鮮甜，每一口都讓人海味甘甜入魂，看似簡單的米粉一點都不簡單!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【澎發號】在台中有許多家分店，這次來到位於南屯區黎明路二段的公益店，充滿復古懷舊風的外觀店面，讓人忍不住多看看幾眼，開車可停放於附近的收費停車場。

▼【澎發號】提供室內和戶外的座位區，以充滿古早味的攤車為設計概念，搭配溫暖的木質調裝潢設計，乾淨明亮用餐起來相當舒適！

▼【澎發號】開放式料理區可以看到一大鍋高湯，都是當日以雞骨新鮮熬煮而成，還沒喝就聞到了陣陣的香氣。

▼【澎發號】內用不會收取服務費，提供兩種不同的自製辣椒醬可沾取，一款麻而不辣，一款酸辣夠味，可依個人口味選擇，還有各式各樣的餐具也是自取，用完餐後記得放置回收區呦。

菜單

餐點介紹

豪華冬粉💰180元

▼超澎派的招牌豪華冬粉，頂頭鋪上了滿滿滿食材，有澎湖直送新鮮小卷、特有狗母魚丸、福州丸、特製XO小卷干貝醬、油豆腐、絲瓜和黑金紫菜，豐盛程度讓人感到大滿足。

▼以雞骨熬煮的高湯結合海鮮食材，喝起來味道超級甘甜，最重要的是相當順口不死鹹，配上特製ＸＯ小卷干貝醬，整個味道更加富有層次變化！

▼麵體可以自由選擇喜歡的款式，有米粉、冬粉、麵線和水粉，咕溜咕溜的冬粉充滿咬勁，吸滿了雞湯的精華，會一口一口停不下來！

招牌米粉💰150元

▼同樣料好滿滿的招牌招牌米粉，吃得到澎湖直送新鮮小卷、特有狗母魚丸、福州丸油豆腐、絲瓜和黑金紫菜，嚴選澎湖產地直送的整尾小卷，咬起來Q脆又彈嫩，入口滿是都是鮮甜的滋味，新鮮程度真的吃得出來！

▼超大顆的福州丸咬下有著滿滿肉餡，澎湖特有的狗母魚丸軟Q帶勁，最扯的是絲瓜咬下竟然還會噴汁，每一個配料都很有水準又用心～

麻辣小卷米粉💰210元

▼愛吃辣的人可以試看看麻辣小卷米粉，保有雞高湯的甜和海鮮的鮮之外，還有著開胃過癮的辣度，伴隨著滑順好入口的米粉，每一口都是爽快無比地享受！

用餐心得

無論是海鮮控還是小吃控，千萬別錯過這家【澎發號】，無論是湯頭還是食材都相當用心，不只能夠吃得飽更是吃得巧，尤其喜歡它們家的湯真的好讚，特別使用雞高湯凸顯出海鮮的鮮美，美味程度已列入我的再訪清單中!

店家資訊

澎發號 黎明公益店

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粉絲團 : 澎發號 FB

電話 : 04-2252-8285

地址：台中市南屯區黎明路二段398號

營業時間：11:00–14:00, 16:00–21:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/