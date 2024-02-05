桃園市八德區美食【蒔敘咖啡】近大湳│不限時咖啡館│溫馨有質感環境、鹹甜食均備

蒔敘咖啡地址是在桃園區國際路一段，但實際走訪其實更鄰近於八德區商圈，附近中德里休閒廣場很適合散步與溜小孩，不遠處就是寬敞大湳公園與熱鬧市場，主要販售多款米飯、刈包、輕食沙拉、手工限量甜點，咖啡與多款飲品，周邊空車位頗多，市民公車路線交通方便，不限用餐時間且不收服務費，是間很值得推薦的鄰家咖啡館。

店家：蒔敘咖啡 營業時間： 週一至週日11:00-20:00

每月公休日請見店家臉書或IG

每週會更新Google的營業時間

供Wi-Fi/貼心不限時/不開放訂位 地址：桃園市桃園區國際路一段52號 停車資訊：中德里休閒廣場周邊空停車格

關於蒔敘咖啡

原本的Poffee Light(萊特八德)因店長回鄉所以在2023年中旬決定割愛頂讓，

年輕老闆接手後正式改名為蒔敘咖啡，因順利轉移了餐點食材配方與多樣技術，

所以不論是固定來訪熟客、抑或是初次品嚐都能保持著一個美好的用餐體驗。

經查詢後發現Poffee Canteen中壢本店仍正常營業， 不至於消散在飽和市場中。

環境氛圍與簡介

蒔敘咖啡低調位於車水馬龍街道邊，特意保留著一個戶外位置可曬太陽或拍照，

推開日式木門彷彿隔絕了城市喧囂與繁雜、淡化匆忙行走後遺留的滿面風霜，

迎接客人的是暖暈溫馨燈光，以及日式淡雅、帶有盎然綠意的優質用餐環境，

延續前店韓系簡約風格、格局變動不大，幾處角落增添了冬季裝飾，具濃厚儀式感。

「蒔敘，以蒔這個字為發想， 打造一個小小愉悅且愜意的植栽空間， 讓喜愛這個空間的人們可以常來敘」。

古樸老屋特有的磨石地磚搭配著休閒折疊椅，輕鬆營造出適合拍照打卡的地點。

結帳櫃檯與老闆製餐區，平日都是單人負責內外場，趕時間的客人須斟酌。

店內甜點都是手工親製，種類直接張貼在轉角顯眼處，不固定品項，

造訪當日供應風味磅蛋糕、天使蛋糕、風味司康等三款，數量有限。

兩人桌、四人座位，整體容納客量不算大，勝在乾淨舒適且小巧溫馨，

有空閒時老闆也會親切與客人閒談交流，來訪幾次，是個歇息用餐的好空間。

復古沙發組隱藏在吧台區域後，提供了一個僻靜的獨立小角落，

適合單人絕佳靜謐或雙人舒適交談，氛圍獨特彷彿與外空間隔絕般。

蒔敘咖啡 菜單

食堂-黑咖哩飯/月光肉醬飯/控肉飯/刈包薯餅雞腿

輕菜-豆腐胡麻雞沙拉/優格水果蝦蝦沙拉

心情甜食-參考當日品項

茶飲/咖啡/牛奶特調/氣泡飲

食堂+飲品可享折抵$30元，

甜食+飲品可享折抵$20元。

黑咖哩飯

$280元，選用美國牛肋條燉煮，加上75%苦甜巧克力，尾韻帶有辛辣氣味，

使用木托盤上桌、讓人有享用定食般儀式感，搭配著沙拉、甜食，種類豐富。

比起經典日式蔬菜甘口，自己更喜愛獨特的黑咖哩多些，份量足夠管飽，

各種香料風味層次堆疊，濃郁溫潤帶著微辣度，獨自吃完整盤也不感覺膩。

搭配的小菜是櫛瓜沙拉，略有厚度的切片讓咀嚼時能感受到本身爽脆與清甜，

非常有效的能暫時清除嘴中殘留的濃厚咖哩味道，讓味蕾轉換鮮活起來。

這個小甜食很用心且特別，上下蓋緊實的麵包體內能咀嚼到蔓越莓果粒，

中間包夾著綿密的芋泥球以及奶油塊，品嚐時建議略壓扁較方便一口咬全。

綜合沙拉搭配的是自製芒果柳澄醬，滋味清爽又帶著酸甜，水果塊新鮮。

拿鐵咖啡

$140元，幸運坐在窗邊採光位置、整身沐浴在午後暖陽中，去除多日寒意，

啜飲，每一口都能感受咖啡萃取與香濃牛奶的完美融合，飽滿、醇香。

風味司康

$160元，可選擇搭配鮮奶油或自製果醬，上桌時烘烤香氣四溢。

金黃表面外酥脆、咬下內濕潤且充滿濃郁蛋奶香，

特地先品嚐原味，咀嚼時口感既像麵包蓬鬆又像磅蛋糕般緊實，

整體不過乾，塗抹上酸甜果醬能增添水果馥郁風味，使味蕾更具豐富性。

環境乾淨舒適，不收服務費、用餐不限時間，

有只管飽的米飯、不太餓的沙拉，單獨吃甜點、口渴來杯咖啡或飲料，適合單獨或小聚，

綜合以上條件，沒道理不來二訪。其實很想藏私不分享、怕以後常客滿。

菜單品項看似不多、但其實來了幾次都不覺得膩，

依舊坐在近街景的窗台邊位置，今日不食米飯、來盤清爽健康的。

優格水果蝦蝦沙拉

$260元，擁有鮮豔配色與多款食材的綜合沙拉、獨食絕對稱得上是大份量。

翠綠生菜、葡萄乾、新鮮蘋果塊、爽脆穀片、櫛瓜，搭配著自製水果優格醬，

大尾鮮蝦已貼心剝殼、去腸泥，叉子輕劃開嫩水波蛋、濃郁蛋液溢出增添鮮美。

本以為輕食沙拉就是吃巧不吃飽的選項、沒想到還附有迷你小甜點。

皇后綠茶

$150元，迷人的茉莉花瓣帶出綠茶風味層次，

回沖由老闆嚴格控管浸泡時間以免苦澀，口感淡雅且餘韻綿長。

天使蛋糕

$150元，甜食不固定品項供應，

天使蛋糕目前有巧克力與黑芝麻兩款口味輪替。

下方是天使蛋糕體、蓬鬆柔軟且濕潤，

加上要品嚐時才現打的鮮奶油口感輕盈滑順，灑有巧克力碎更添濃郁苦甜。

平時自己很少選擇巧克力口味，但當日卻被這份不甜膩的柔軟蛋糕所折服。

某個飢腸轆轆的平日、摸著肚皮苦惱，想起蒔敘還有未嚐過的餐點，迎來三訪。

刈包薯餅雞腿

$190元，在咖啡館能品嚐到這傳統小吃挺新奇，是改良版的中西合併。

自由選擇淋上蜂蜜芥末醬可增添風味，小杯穀片優格均衡飲食、順暢消化。

白拋的軟嫩麵餅內夾著起司片、金黃炸薯餅、歐式香料微調味的煎雞腿排，

仔細咀嚼時才發現裡面還藏有青醬炒菇，咬下口感眾多、食材豐富融合。

雙人報到，這回依舊點了實在黑咖哩飯，微辣辛香料混和巧克力造就了神奇美味。

附櫛瓜沙拉、蔓越莓小餐包、風味磅蛋糕。

豆腐胡麻雞沙拉

$240元，對女生正餐來說這麼一份日式胡麻豆腐沙拉美味與營養兼顧，

有嚼勁的蔓越莓小餐包好吃到想請求老闆單獨販售，買回家慢慢喫。

擺在正中央、被繽紛生菜水果所環繞的軟嫩豆腐在視覺上不太顯眼，

蘋果、火龍果、奇異果、新鮮生菜以及迷迭香雞肉，撒上黑芝麻增添香氣。

抹茶牛奶

$130元，鮮綠抹茶粉與醇厚牛奶相遇，無糖卻不顯苦澀，嚥下後口齒留香。

濃郁濕潤的巧克力天使蛋糕此趟也沒錯過。

美式咖啡

鹹食、沙拉、甜點，幾乎忘記蒔敘其實是間咖啡館，

精挑細選的咖啡豆加上講究的萃取，口感平順均勻且帶有微酸果香。

食後感想

蒔敘咖啡無低消、不收服務費也沒有用餐時間限制，供應米飯、沙拉輕食、咖啡與手工甜點，很適合當正餐或下午茶，日式簡約環境與精心製作的餐點讓老客人有熟悉感、新顧客也能獲得美好用餐體驗，鄰近八德區大湳商圈與公園，是間很值得推薦的咖啡館(貼心提醒二月份休息日為5、12、18、19、26日)。

更多桃園美食推薦