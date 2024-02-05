2024.02.01
桃園市八德區美食【蒔敘咖啡】近大湳│不限時咖啡館│溫馨有質感環境、鹹甜食均備
蒔敘咖啡地址是在桃園區國際路一段，但實際走訪其實更鄰近於八德區商圈，附近中德里休閒廣場很適合散步與溜小孩，不遠處就是寬敞大湳公園與熱鬧市場，主要販售多款米飯、刈包、輕食沙拉、手工限量甜點，咖啡與多款飲品，周邊空車位頗多，市民公車路線交通方便，不限用餐時間且不收服務費，是間很值得推薦的鄰家咖啡館。
店家：蒔敘咖啡
營業時間：
地址：桃園市桃園區國際路一段52號
停車資訊：中德里休閒廣場周邊空停車格
關於蒔敘咖啡
原本的Poffee Light(萊特八德)因店長回鄉所以在2023年中旬決定割愛頂讓，
年輕老闆接手後正式改名為蒔敘咖啡，因順利轉移了餐點食材配方與多樣技術，
所以不論是固定來訪熟客、抑或是初次品嚐都能保持著一個美好的用餐體驗。
經查詢後發現Poffee Canteen中壢本店仍正常營業， 不至於消散在飽和市場中。
環境氛圍與簡介
蒔敘咖啡低調位於車水馬龍街道邊，特意保留著一個戶外位置可曬太陽或拍照，
推開日式木門彷彿隔絕了城市喧囂與繁雜、淡化匆忙行走後遺留的滿面風霜，
迎接客人的是暖暈溫馨燈光，以及日式淡雅、帶有盎然綠意的優質用餐環境，
延續前店韓系簡約風格、格局變動不大，幾處角落增添了冬季裝飾，具濃厚儀式感。
「蒔敘，以蒔這個字為發想，
打造一個小小愉悅且愜意的植栽空間，
讓喜愛這個空間的人們可以常來敘」。
古樸老屋特有的磨石地磚搭配著休閒折疊椅，輕鬆營造出適合拍照打卡的地點。
結帳櫃檯與老闆製餐區，平日都是單人負責內外場，趕時間的客人須斟酌。
店內甜點都是手工親製，種類直接張貼在轉角顯眼處，不固定品項，
造訪當日供應風味磅蛋糕、天使蛋糕、風味司康等三款，數量有限。
兩人桌、四人座位，整體容納客量不算大，勝在乾淨舒適且小巧溫馨，
有空閒時老闆也會親切與客人閒談交流，來訪幾次，是個歇息用餐的好空間。
復古沙發組隱藏在吧台區域後，提供了一個僻靜的獨立小角落，
適合單人絕佳靜謐或雙人舒適交談，氛圍獨特彷彿與外空間隔絕般。
蒔敘咖啡 菜單
食堂-黑咖哩飯/月光肉醬飯/控肉飯/刈包薯餅雞腿
輕菜-豆腐胡麻雞沙拉/優格水果蝦蝦沙拉
心情甜食-參考當日品項
茶飲/咖啡/牛奶特調/氣泡飲
食堂+飲品可享折抵$30元，
甜食+飲品可享折抵$20元。
黑咖哩飯
$280元，選用美國牛肋條燉煮，加上75%苦甜巧克力，尾韻帶有辛辣氣味，
使用木托盤上桌、讓人有享用定食般儀式感，搭配著沙拉、甜食，種類豐富。
比起經典日式蔬菜甘口，自己更喜愛獨特的黑咖哩多些，份量足夠管飽，
各種香料風味層次堆疊，濃郁溫潤帶著微辣度，獨自吃完整盤也不感覺膩。
搭配的小菜是櫛瓜沙拉，略有厚度的切片讓咀嚼時能感受到本身爽脆與清甜，
非常有效的能暫時清除嘴中殘留的濃厚咖哩味道，讓味蕾轉換鮮活起來。
這個小甜食很用心且特別，上下蓋緊實的麵包體內能咀嚼到蔓越莓果粒，
中間包夾著綿密的芋泥球以及奶油塊，品嚐時建議略壓扁較方便一口咬全。
綜合沙拉搭配的是自製芒果柳澄醬，滋味清爽又帶著酸甜，水果塊新鮮。
拿鐵咖啡
$140元，幸運坐在窗邊採光位置、整身沐浴在午後暖陽中，去除多日寒意，
啜飲，每一口都能感受咖啡萃取與香濃牛奶的完美融合，飽滿、醇香。
風味司康
$160元，可選擇搭配鮮奶油或自製果醬，上桌時烘烤香氣四溢。
金黃表面外酥脆、咬下內濕潤且充滿濃郁蛋奶香，
特地先品嚐原味，咀嚼時口感既像麵包蓬鬆又像磅蛋糕般緊實，
整體不過乾，塗抹上酸甜果醬能增添水果馥郁風味，使味蕾更具豐富性。
環境乾淨舒適，不收服務費、用餐不限時間，
有只管飽的米飯、不太餓的沙拉，單獨吃甜點、口渴來杯咖啡或飲料，適合單獨或小聚，
綜合以上條件，沒道理不來二訪。其實很想藏私不分享、怕以後常客滿。
菜單品項看似不多、但其實來了幾次都不覺得膩，
依舊坐在近街景的窗台邊位置，今日不食米飯、來盤清爽健康的。
優格水果蝦蝦沙拉
$260元，擁有鮮豔配色與多款食材的綜合沙拉、獨食絕對稱得上是大份量。
翠綠生菜、葡萄乾、新鮮蘋果塊、爽脆穀片、櫛瓜，搭配著自製水果優格醬，
大尾鮮蝦已貼心剝殼、去腸泥，叉子輕劃開嫩水波蛋、濃郁蛋液溢出增添鮮美。
本以為輕食沙拉就是吃巧不吃飽的選項、沒想到還附有迷你小甜點。
皇后綠茶
$150元，迷人的茉莉花瓣帶出綠茶風味層次，
回沖由老闆嚴格控管浸泡時間以免苦澀，口感淡雅且餘韻綿長。
天使蛋糕
$150元，甜食不固定品項供應，
天使蛋糕目前有巧克力與黑芝麻兩款口味輪替。
下方是天使蛋糕體、蓬鬆柔軟且濕潤，
加上要品嚐時才現打的鮮奶油口感輕盈滑順，灑有巧克力碎更添濃郁苦甜。
平時自己很少選擇巧克力口味，但當日卻被這份不甜膩的柔軟蛋糕所折服。
某個飢腸轆轆的平日、摸著肚皮苦惱，想起蒔敘還有未嚐過的餐點，迎來三訪。
刈包薯餅雞腿
$190元，在咖啡館能品嚐到這傳統小吃挺新奇，是改良版的中西合併。
自由選擇淋上蜂蜜芥末醬可增添風味，小杯穀片優格均衡飲食、順暢消化。
白拋的軟嫩麵餅內夾著起司片、金黃炸薯餅、歐式香料微調味的煎雞腿排，
仔細咀嚼時才發現裡面還藏有青醬炒菇，咬下口感眾多、食材豐富融合。
雙人報到，這回依舊點了實在黑咖哩飯，微辣辛香料混和巧克力造就了神奇美味。
附櫛瓜沙拉、蔓越莓小餐包、風味磅蛋糕。
豆腐胡麻雞沙拉
$240元，對女生正餐來說這麼一份日式胡麻豆腐沙拉美味與營養兼顧，
有嚼勁的蔓越莓小餐包好吃到想請求老闆單獨販售，買回家慢慢喫。
擺在正中央、被繽紛生菜水果所環繞的軟嫩豆腐在視覺上不太顯眼，
蘋果、火龍果、奇異果、新鮮生菜以及迷迭香雞肉，撒上黑芝麻增添香氣。
抹茶牛奶
$130元，鮮綠抹茶粉與醇厚牛奶相遇，無糖卻不顯苦澀，嚥下後口齒留香。
濃郁濕潤的巧克力天使蛋糕此趟也沒錯過。
美式咖啡
鹹食、沙拉、甜點，幾乎忘記蒔敘其實是間咖啡館，
精挑細選的咖啡豆加上講究的萃取，口感平順均勻且帶有微酸果香。
食後感想
蒔敘咖啡無低消、不收服務費也沒有用餐時間限制，供應米飯、沙拉輕食、咖啡與手工甜點，很適合當正餐或下午茶，日式簡約環境與精心製作的餐點讓老客人有熟悉感、新顧客也能獲得美好用餐體驗，鄰近八德區大湳商圈與公園，是間很值得推薦的咖啡館(貼心提醒二月份休息日為5、12、18、19、26日)。
更多桃園美食推薦