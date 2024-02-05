東京必買 、東京車站必買伴手禮有哪些？日本必買可以買什麼？東京才買得到的限定伴手禮又有哪些？面對琳瑯滿目的東京伴手禮到底哪些才是值得購買回國呢？本篇推薦TOP50日本東京超高人氣必買伴手禮、東京限定商品、東京必買小物、東京必買零食、東京必買藥妝、東京必買彩妝、東京車站必買等，讓你在東京可以大買特買！

東京必買

1. R.L Waffle 鬆餅蛋糕

來自神戶的鬆餅蛋糕進駐東京車站，一日高達1000人以上到店購買，創下東京車站甜點銷售第一名的佳績 ! 吃起來相當綿密的格子鬆餅帶著微甜的奶香，內餡則高達20多種口味可以選擇，每月還會有當月限定口味 !

內餡使用甜而不膩的鮮奶油搭配各種口味的餡料，主打使用日本當地的食材，連不愛吃甜食的男生都讚不絕口 ! 口味從水果、茶到各類莓果應有盡有，原味、香草卡士達是基本入門款，草莓、柑橘、香蕉巧克力碎片、橘子醬烤布蕾使用新鮮水果製成，皇家奶茶、焙茶、抹茶等茶香濃郁更加爽口，若不知道該從什麼口味下手，可以購入當月建議組合，一次吃到10種當月的人氣口味 !

另外他的鬆餅蛋糕捲也很受歡迎，巧克力水果捲內包著白巧克力鮮奶油、甜而不膩的卡士達醬以及新鮮的綜合水果，外層再淋上濃郁的白巧克力醬，罪惡感十足但卻讓人為之瘋狂，是店內已賣出4.3萬組的高人氣商品 !

2. The Maple Mania 楓糖男孩

一年狂銷600萬片的楓糖奶油夾心餅，連續蟬連五年日本東京的伴手禮大賞，濃郁的奶油餡料與醇甜的楓糖，讓許多人愛不釋手 ! 在東京三個地方買得到，分別在—新宿、成田機場、京都車站都有分櫃 ! 由於保存期限相當久，常溫保存可達36個月，因此許多人購入32入的組合回家慢慢品嚐這樣的好味道 !

外層餅乾一咬就在嘴裡化開，再來會品嚐到厚實的奶油餡，尾韻有著淡淡的楓糖香氣，完全沒有一般奶油餡的油膩感，反而很清香清爽 ! 再來是人氣第二名的費南雪，外層酥酥脆脆內裏鬆軟，吃起來像一塊多層次的小蛋糕，同樣也很值得入手 ! 目前有推出費南雪和奶油餅的禮盒組，一次就能品嚐到兩種超高人氣點心 !

另外他們的楓糖年輪蛋糕也是店內銷售第三名的高人氣商品，年輪蛋糕上覆蓋一層滿滿的楓糖烤至焦糖化，這麼多層次口感的年輪蛋糕只有在楓糖男孩買的到 !

3. 東京晴空戀巧巧克力

本店位於銀座，不過現在成田機場、羽田機場、東京車站、晴空塔及百貨公司內都買得到了 ! 這款夾心巧克力餅乾代表性的就是它Tiffany藍的包裝禮盒，不僅僅是好看而已，酥脆的餅乾一口咬下就化在嘴裡，使用的是輕盈的貓舌餅乾，餅乾體最薄的部分只有1.5mm，透過特殊的三層構造讓它口感更豐富，內餡則是濃郁的巧克力醬，吃起來並不會死甜，因為他們選用的是70%以上的苦甜巧克力。除了招牌巧克力口味，還有奶油口味與抹茶口味的可以選擇。

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