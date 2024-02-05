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【三大東京必買推薦】日本必買品牌！

2024-02-05 14:14:27 30以後 人氣：112
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窩客好文

30以後

發表篇數：125篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

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東京必買東京車站必買伴手禮有哪些？日本必買可以買什麼？東京才買得到的限定伴手禮又有哪些？面對琳瑯滿目的東京伴手禮到底哪些才是值得購買回國呢？本篇推薦TOP50日本東京超高人氣必買伴手禮東京限定商品東京必買小物東京必買零食東京必買藥妝東京必買彩妝東京車站必買等，讓你在東京可以大買特買！

 

東京必買

1. R.L Waffle 鬆餅蛋糕

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來自神戶的鬆餅蛋糕進駐東京車站，一日高達1000人以上到店購買，創下東京車站甜點銷售第一名的佳績 ! 吃起來相當綿密的格子鬆餅帶著微甜的奶香，內餡則高達20多種口味可以選擇，每月還會有當月限定口味 ! 

內餡使用甜而不膩的鮮奶油搭配各種口味的餡料，主打使用日本當地的食材，連不愛吃甜食的男生都讚不絕口 ! 口味從水果、茶到各類莓果應有盡有，原味、香草卡士達是基本入門款，草莓、柑橘、香蕉巧克力碎片、橘子醬烤布蕾使用新鮮水果製成，皇家奶茶、焙茶、抹茶等茶香濃郁更加爽口，若不知道該從什麼口味下手，可以購入當月建議組合，一次吃到10種當月的人氣口味 ! 

另外他的鬆餅蛋糕捲也很受歡迎，巧克力水果捲內包著白巧克力鮮奶油、甜而不膩的卡士達醬以及新鮮的綜合水果，外層再淋上濃郁的白巧克力醬，罪惡感十足但卻讓人為之瘋狂，是店內已賣出4.3萬組的高人氣商品 !

 

2. The Maple Mania 楓糖男孩

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一年狂銷600萬片的楓糖奶油夾心餅，連續蟬連五年日本東京的伴手禮大賞，濃郁的奶油餡料與醇甜的楓糖，讓許多人愛不釋手 ! 在東京三個地方買得到，分別在—新宿、成田機場、京都車站都有分櫃 ! 由於保存期限相當久，常溫保存可達36個月，因此許多人購入32入的組合回家慢慢品嚐這樣的好味道 ! 

外層餅乾一咬就在嘴裡化開，再來會品嚐到厚實的奶油餡，尾韻有著淡淡的楓糖香氣，完全沒有一般奶油餡的油膩感，反而很清香清爽 ! 再來是人氣第二名的費南雪，外層酥酥脆脆內裏鬆軟，吃起來像一塊多層次的小蛋糕，同樣也很值得入手 ! 目前有推出費南雪和奶油餅的禮盒組，一次就能品嚐到兩種超高人氣點心 ! 

另外他們的楓糖年輪蛋糕也是店內銷售第三名的高人氣商品，年輪蛋糕上覆蓋一層滿滿的楓糖烤至焦糖化，這麼多層次口感的年輪蛋糕只有在楓糖男孩買的到 ! 

 

3. 東京晴空戀巧巧克力

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本店位於銀座，不過現在成田機場、羽田機場、東京車站、晴空塔及百貨公司內都買得到了 ! 這款夾心巧克力餅乾代表性的就是它Tiffany藍的包裝禮盒，不僅僅是好看而已，酥脆的餅乾一口咬下就化在嘴裡，使用的是輕盈的貓舌餅乾，餅乾體最薄的部分只有1.5mm，透過特殊的三層構造讓它口感更豐富，內餡則是濃郁的巧克力醬，吃起來並不會死甜，因為他們選用的是70%以上的苦甜巧克力。除了招牌巧克力口味，還有奶油口味與抹茶口味的可以選擇。

 

→ 閱讀更多東京親子景點【2024】

 

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