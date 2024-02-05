歐式鄉村風浪漫餐酒館推薦！「呼嚕小酒館 Purrson Bistro」餐點選擇很多樣化，還是間寵物友善餐廳，絕對是木柵、政大美食聚餐推薦名單之一！

擁有歐式鄉村風的「呼嚕小酒館 Purrson Bistro」，就隱身在文山區指南宮山腳下，寬敞的庭院還有浪漫的戶外座位區，佈置得很溫馨，也很適合帶小朋友來玩耍，店內座位區讓你有一秒到國外的錯覺！「呼嚕小酒館」餐點主打義大利麵、燉飯、早午餐拼盤、排餐、鹹派、手工甜點以及各式調酒、咖啡飲料等等，餐點選擇真的很多樣化，絕對是政大美食、聚餐推薦的名單之一！對了，「呼嚕小酒館」還是間寵物友善餐廳唷！

「呼嚕小酒館」位在政治大學旁邊，指南山的山腳下，鄰近木柵動物園、貓空、指南宮，開車族可以停在「博客停車場政大站」、「萬興國小地下停車場」或是「和雲政大三街臨時平面停車場」、「達賢圖書館停車場」，步行約10分鐘內即可抵達。

「呼嚕小酒館」還有提供包場服務，最多可容納70人，另有提供投影設備。飲用水、紙巾、餐具、調味料可以自行拿取，內用不收服務費。

「呼嚕小酒館」從樓梯下去才是入口處，門口前有一個令人放鬆的大庭院，屋內裝潢則是走歐式鄉村風格，以木頭暖色調為主，結合各式乾燥花、竹藤飾品、木雕、掛畫、復古傢俱、鋼琴等等，很有異國氛圍，白天跟晚上的氣氛截然不同，店內也有擺放各種貓咪擺飾，在每個角落都能發現不同驚喜。

「呼嚕小酒館」會取這個店名，源自於貓咪放鬆時發出的呼嚕聲音，希望大家來這，也能像貓咪一樣可以很chill地享受這裡的氛圍及餐點。

《優惠活動》

只要$399元，就享啤酒自助喝到飽，為週一至週四18:00~21:00限定，以及週五至週日20:00~23:00這兩個時段。

當月壽星拍照打卡分享，或是Google五星好評，招待炸物乙份以及同桌合照拍立得一張。

憑學生還能享雞尾酒第二杯折$100元。

🔺起司蕈菇鹹派 $240

想吃點不一樣的異國餐點，可以試試這裡的鹹派，當天點了「起司蕈菇鹹派」，咬下去有滿滿的蛋香、起司香、蕈菇味，旁邊還有生菜、水果可以搭配享用。

🔺丹麥莎莎軟殼蟹菠蘿堡 $400(附贈美式咖啡)

早午餐拼盤首推這道「丹麥莎莎軟殼蟹菠蘿堡」，還附一杯順口好喝的手沖美式咖啡，份量大又好吃！

手工感的脆皮菠羅麵包，夾入酥炸軟殼蟹、莎莎醬、洋蔥、番茄片、生菜等等食材，清爽的莎莎醬中和了菠蘿麵包、軟殼蟹的油膩感，搭在一起好對味，旁邊還有薯條、生菜沙拉可以搭配享用。

🔺紅醬鮮蝦義大利麵 $320

「紅醬鮮蝦義大利麵」有去腸剖背好的鮮蝦、蛤蜊，彈牙的義大利麵條吸附紅通通的茄汁肉醬，還有九層塔來增添香氣，整體味道濃郁好吃。

🔺海鮮青醬燉飯 $340

「海鮮青醬燉飯」整個被海鮮包圍啦！有花枝、蛤蜊、魚肉、蝦子，燉飯是使用進口義大利米製作，軟爛中帶有米心口感，青醬吃起來香而不膩口。

🔺A.O.P白酒紐西蘭淡菜 $270

選用最高等級A.O.P標章白酒，搭配乾淨水質養大的紐西蘭淡菜，簡單的調味就有非凡的滋味，淡菜肉質大顆飽滿且無沒腥味。

🔺焦糖香草生乳布丁 $120

甜點部分，大推口感滑嫩的「焦糖香草生乳布丁」，入口有濃濃奶香、焦糖香以及香草香氣，還看得到一顆顆香草籽，外表看似普通，但味道好讓人驚豔。

🔺風韻奶媽 $350

是款混合威士忌、奶酒的香甜奶酒，尾韻有豐富多層次的果香、奶香，相當順口好喝，擺盤還以木頭人像雕刻，加上雲煙飄渺的乾冰，非常用心。

🔺台啤生啤喝到飽 $399

最後，「呼嚕小酒館」竟然還有台啤生啤喝到飽的活動！限定週一至週四18:00~21:00，週五至週日20:00~23:00這兩個時段來，只要$399就可自助啤酒喝到飽。

「呼嚕小酒館」白天是清新明亮充滿朝氣感的空間，晚上則是愜意慵懶的氛圍感。沒想到在這繁忙的文山區，能有這間有如世外桃源的「呼嚕小酒館」，白天很適合帶小朋友、毛小孩一同來用餐，到了晚上就是餐酒館的氛圍，住在木柵、文山區、政大附近的朋友，下次聚餐就來「呼嚕小酒館」試試吧！