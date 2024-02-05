月底吃土救星！全台第一間滷味吃到飽來啦！「好滷舖子」主餐最便宜只要$139元起，就能享有10多種滷味、小菜任你吃到飽，還有免費雞湯、紅茶任你喝到飽！

全台第一間滷味吃到飽來啦！「好滷舖子」主餐最便宜只要$139元起，就能享有10多種滷味、小菜吃到飽，還有提供免費雞湯喝，也太暖心了吧！月底吃土，就來這間新開幕的「好滷舖子台中精誠店」吧！現在去夜市滷味攤隨便夾都要百元起跳，這裡真的是很適合學生、小資族，當天有吃到米血、豆乾、甜不辣、花生、百頁豆腐、魚板、小貢丸等等10多種選擇，他們家滷味是走清淡路線，不過調味料區有貼心提供多種醬料、小菜、蔥花任你添加！主餐很推薦香Q不油膩的豬腳飯，雙拼滷雞腿尬香腸整個超滿足！另外加價$10元還能升級成超好吃的皮蛋麵，「好滷舖子」真的是很有誠意，完全不怕你吃，只怕你沒吃飽！這間「好滷舖子」絕對是台中必吃、高CP值的台式滷味店！

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

「好滷舖子」就位在台中西區精誠路上，鄰近向上市場、審計新村，開車族建議停在附近的嘟嘟房(台中大益站)或是路邊收費停車格。

「好滷舖子」擁有鮮明色彩的台式新潮裝潢，橘色的招牌搭配復古台式LOGO設計，走過、路過不易錯過。

當天平日晚上前往「好滷舖子」用餐，用餐時段都是滿滿人潮，就知道它有多夯了吧！

「好滷舖子」用餐採全自助式，以線上點餐方式為主，再至櫃檯結帳或是手機支付，相當方便。點完餐後就等叫號取餐，會另附一大一小的空碗，大的拿來裝滷味，小的可以拿來裝雞湯，用餐結束後，記得自助回收。

主餐還沒上桌前，可以先去夾些滷味墊墊胃，免費提供的滷味就是檯面上這些，品項每日都會有些微的更動，所以依當天供應為主唷！

夾完滷味後，可至一旁的醬料區，有提供沙茶醬、泰式酸辣醬、三杯醬、古早味蝦皮辣醬、原味滷醬等五種醬料，更還有蔥花可以免費加！嗜辣的朋友，不要錯過自家手炒的蝦皮辣醬，真的香辣又過癮。另外還有兩種小菜可以吃，當天是韓式泡菜、百香果醃蘿蔔。

當天滷味提供的是米血、素雞、豆乾、甜不辣、花生、百頁豆腐、魚蛋、蒟蒻小卷、海帶結、小貢丸、魚版、菜豆，滷味整體都是走清淡路線，口感都蠻不錯，吃得出新鮮，絕對不放隔夜。

免費雞湯喝起來是清甜的滋味，撒點蔥花更好喝。

🔺滷雞腿香腸雙拼 $239

🔺滷豬排香腸雙拼 $239

🔺在地ㄟ滷香腸套餐 $209

🔺招牌香Q豬腳套餐 $249

🔺季節時蔬+茶飲 $40 (加購優惠價)

每人低消為套餐一份，不額外收取服務費。

主餐除了水餃之外，都能選擇麵或飯，我們當天就各點了一份來試試～

另外加價$10元能升級招牌皮蛋辣醬，加在麵裡就是現在超夯的皮蛋麵，香麻又涮嘴，真的很好吃。白飯部分會有滷汁、一些涼拌菜可以搭配享用。

是現在超夯的皮蛋麵，香麻又涮嘴，真的很好吃。白飯部分會有滷汁、一些涼拌菜可以搭配享用。「招牌香Q豬腳」皮Q肉嫩，滷得剛剛好，口感不會太軟爛，而且吃起來不會油膩，旁邊還有筍乾可以搭配享用，整體就是鹹香下飯。「在地ㄟ滷香腸套餐」一份有三根滷香腸，吃起來多汁不乾柴。

「滷雞腿香腸雙拼」一口雞腿、一口香腸好過癮！滷雞腿也很軟嫩多汁，一樣有筍乾可以搭配。最近還新推出了「滷豬排香腸雙拼」，豬排肉質挺嫩口，味道調味也不會過鹹，老少鹹宜。

「好滷舖子」也有提供一些組合套餐優惠，像是蔬菜加飲料、麻辣鴨血加飲料的套餐，這樣吃起來更營養豐富且更有飽足感！

點套餐，滷味任你無限享用，全新的營業模式，就在台中這間「好滷舖子」，套餐價格從$139~$249元不等，最便宜百元出頭價格就能享有滷味吃到飽，滷味真的不怕你吃，一次供應十多種選擇，還有五種醬料可以自行調整味道，傳統沙茶、三杯、泰式酸辣、古早味蝦皮辣醬、原味滷汁，想怎麼加就怎麼加，口渴還有免費雞湯、紅茶可以喝，這麼高CP值的店怎麼能不分享給各位呢？