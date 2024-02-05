

2024 台北新年春遊提案！cama café 將逾 90 年的日式老宅重新翻修，在陽明山上打造品牌旗艦店「豆留森林」，園區不僅有盎然綠意，更有琳瑯滿目的餐食以饗尋幽客！餐廳於春節期間推出「雙人春遊套餐」，沙拉、主食、點心、飲品、甜點一應俱全，快來城市綠洲喘口氣！

豆留森林

▸ 線上訂位｜http://bit.ly/2F6UyX1

▸ 官網｜https://camacoffeeroasters.com/

▸ Facebook｜https://www.facebook.com/ym.camacoffeeroasters

▸ Instagram｜https://www.instagram.com/ym.camacoffeeroasters/

▸ 地址｜台北市士林區格致路70號

▸ 電話｜02-28611218

▸ 時間｜平日 09:00-19:30

⠀⠀⠀⠀⠀ 假日 09:00-20:00

✎ 每人低消 $250

✎ 酌收 10% 服務費

✎ 用餐時間平日 120 分鐘、假日 90 分鐘

【 2024 春節營業時間 】

▸ 2/8（四）小年夜 09:00-19:30（最後點餐時間 19:00）

▸ 2/9（五）- 2/11（日）除夕-初二 公休

▸ 2/12（一）- 2/18（日）09:00-19:30（最後點餐時間 19:00） ⠀

✎ 春節期間每人低消 $500，酌收 10% 服務費

✎ 用餐時間 90 分鐘

豆留森林 交通資訊

「豆留森林」是 cama café 在陽明山上打造的品牌旗艦店（另一作品為松菸「豆留文青」），原址為台灣省政府農林廳林業試驗所轄管廳舍。

來陽明山這麼多次，第一次發現這個地方，跟朋友不約而同直呼「也太漂亮了吧！」



cama 從建築結構到庭園景觀設計都下了不少功夫，將昭和 12 年（1937 年）的日式木屋重新整理，讓歷史建築再現風華，搖身一變台北最美咖啡秘境！

園區鄰近文化大學、陽明山美軍宿舍群，平常日來的話路邊有不少免費停車格，亦可搭乘公車於文化大學站（260／紅 5）或山仔後站（303／681）下車再步行前往。

豆留森林 店內環境

豆留森林佔地面積多達 600 坪，全域由用餐區、烘豆教室、庭院區共同組成。

另外，這邊也有提供場地租借服務，不論想要舉辦婚禮婚宴、尾牙春酒，或是商務會議都很適合！



▲ 入口右側有關於豆留森林的相關介紹。



室內約可容納 70-90 人，我們來的這天是平日，眼下已過了餐期，店內依舊人聲鼎沸，可見生意之好！



▲ 綠意環繞的豆留森林，有著「台版小嵐山」的美譽。



值得一提的是，來這裡不只可以用餐，館內還設有「烘豆體驗專區」，有興趣的朋友可以自行上網預約，四人以上即可成團！



店內提供「老屋內用」及「庭院內用」兩種模式，如果想把餐點帶到戶外吃，記得先至櫃檯點餐，於屋內吧台取餐後，就能在溫煦冬陽下盡情用餐啦！



▲ 老屋得天獨厚的韻味，每個角落都出片！



眼尖的朋友應該發現了吧！在前往洗手間的路上，會經過一棟白色的「藝術小屋」，裡面坐著 cama 吉祥物 Beano。瞧他閉著眼睛喝咖啡，表情看起來超級享受！



不讓和洋折衷的老宅專美於前，戶外日式庭園也是一大亮點！

園內有魚池造景，步道沿途綠樹成蔭，老樹、竹林錯落其中，漫步在這片都市中難得一見的風景，頓時讓人心曠神怡。

豆留森林 2024 春節限定套餐

豆留森林 餐點介紹

► 雙人春遊套餐（$1680）

因應 2024 春節假期餐飲需求，豆留森林於 2/8~2/18 特別推出「雙人春遊套餐」，從沙拉、主食、點心、飲品到甜點一應俱全，還能用優惠價加購「法香慢烤春雞佐野菜」！賞完陽明山花海，不妨順路來這裡用餐！





► 烤牛排義式油醋沙拉

春遊套餐固定提供「烤牛排義式油醋沙拉」，以 choice 等級的沙朗牛排搭配栗子、櫛瓜、毛豆、綠花椰等季節食材，擺盤色彩紛呈，隨附義式油醋醬。



▲ 取自牛後腰脊處的沙朗口感軟嫩適中。



► 蒜味白酒蛤蜊麵

套餐主食可從蒜味白酒蛤蜊麵、煎烤青醬鱸魚燉飯、普羅旺斯蔬菜麵（蛋奶素）、義式瑪格麗特披薩（蛋奶素）、松露奶油雞肉麵中任選兩道。

蒜味白酒蛤蜊麵以清炒方式呈現，別看它似乎「胭脂未施」，實際上吃起來非常夠味！蒜香濃郁但不至於反客為主，九層塔的清香畫龍點睛，整體調味我喜歡！



► 煎烤青醬鱸魚燉飯

青醬控如我，看到菜單上有青醬燉飯二話不說馬上點下去！

主廚自製青醬拌入後山皇帝米，再放上一大塊鱸魚菲力，一上桌就讓人口水直流！青醬並非走厚膩路線，風味相對清爽，鱸魚菲力口感滑嫩不帶細刺，小朋友也可以一起吃。



▲ 燉飯吸附醬汁卻仍保有嚼勁。



► 日式唐揚炸雞

小食的部分有起司 ＆ 松露薯條跟日式唐揚炸雞，唐揚雞用的是雞腿肉，麵衣本身就有鹹度，所以單吃也 OK，另沾芥末沙拉醬別有一番風味。



► 限量加點：法香慢烤春雞佐野菜（加購價 $288／原價 $588）

凡點雙人春遊套餐，就可用半價加購每日限量 20 隻的「法香慢烤春雞佐野菜」！

春雞是法式料理常見的經典菜色，想不到在這裡也點得到！這種體型碩小的雞種，其實更能發揮複方香料的精髓。雞肉外脆裡嫩且多汁，一旁的配菜充分吸收雞汁的味道。假如你胃袋還有餘裕，這道值得加點！



► 櫻桃酥粒蛋糕

聽店員說「櫻桃酥粒蛋糕」是他們家的招牌，當然不能錯過囉！

蛋糕體口感比較紮實，有點類似磅蛋糕的感覺，中間夾入櫻桃果餡，表面鋪上酥粒，酸甜有層次。



► 杏仁蘋果塔

杏仁蘋果塔以清爽微甜的杏仁蛋糕為底，疊上焦糖蘋果片，彼此味道和諧地融合在一起。



► 馬雅娜黑巧克力塔 72%

這款巧克力塔帶有深沉濃郁的可可風味，使用 72% 黑巧克力，本身獨好苦甜風味的甜點控可以毫不猶豫點起來！螞蟻人先借過溜～（笑）



► 嚴選拿鐵

嚴選拿鐵後韻帶有堅果般的焦香，無論直接喝或搭配甜點都很不錯！

春節限定菜單上亦有其他義式咖啡、經典手沖、人氣特調（包種茶／鍋煮奶茶／烏龍茶）可供單點。



咻咻咻！再過兩週就是農曆春節！還沒安排過年走春計畫嗎？不妨來豆留森林體驗期間限定的「雙人春遊套餐」，沙拉、主食、點心、飲品、甜點都幫你安排好了！

置身日式老宅愜意用餐，加上戶外充滿綠意的庭園造景，快來這裡感受一下台北難得的片刻嫻靜！

豆留森林

▸ 線上訂位｜http://bit.ly/2F6UyX1

▸ 官網｜https://camacoffeeroasters.com/

▸ Facebook｜https://www.facebook.com/ym.camacoffeeroasters

▸ Instagram｜https://www.instagram.com/ym.camacoffeeroasters/

▸ 地址｜台北市士林區格致路70號

▸ 電話｜02-28611218

▸ 時間｜平日 09:00-19:30

⠀⠀⠀⠀⠀ 假日 09:00-20:00



追蹤百味，全台溫度美食不漏接！