板橋超紅的泰之初Brunch沒想到也能在台北吃到啦！「泰之初Brunch大安台大店」菜單以多道泰式料理、早午餐為特色的美食餐廳，地點位在國立台灣大學辛亥門對面，附近還有台北捷運科技大樓站，營業時間涵蓋早午餐跟晚餐時段。

平日中午來「泰之初Brunch大安台大店」用餐有客滿稍等一下，深受附近台大師生和上班族的喜愛，也是當地用餐聚會的首選，如要避開尖峰時段可以選在下午一點後來訪最佳。

大安區美食 泰之初Brunch大安台大店 位置

泰之初Brunch大安台大店位在台灣大學的辛亥門(後門)，從台北捷運科技大樓站走過來約7分鐘，汽車可以停在辛亥汽機車停車場或大安運動中心停車場，機車可以停在附近的路邊停車格，交通還蠻方便的。

泰之初Brunch 大安台大店

電話：0227370189

地址：台北市大安區復興南路二段360號

營業時間：10:00–15:00、17:00–20:30 (日、一休息)

食記：【台北泰式料理】泰之初Brunch台大店，菜單創意泰國料理早午餐推薦

粉絲團：泰之初Brunch台大店

大安區美食 泰之初Brunch大安台大店 環境

店內的裝潢打造泰式風格，環境溫暖的色調讓人很放鬆，用餐時間幾乎坐滿了人潮，平日大多是附近上班族和學生來用餐。

泰之初有和外送平台合作，但我覺得還是到現場內用最好吃。

這裡有提供免費的飲用水，旁邊則是放置醬料的地方，還有牙籤跟塑膠手套。

大安區美食 泰之初Brunch大安台大店 菜單

泰之初大安台大店早午餐菜單價錢

有限定平日供應的商業午餐，其他還有多種道地泰式料理、早午餐輕食、湯品、飲品…等，餐點選擇豐富，有些還是泰之初Brunch才有的特色料理。

之前搜尋好吃泰式料理就被推薦的擺盤吸引，沒想到台北也能吃到。

大安區美食 泰之初Brunch大安台大店 推薦

泰之初Brunch大安台大店點餐方式

用手機掃描桌上的QRcode點餐相當的方便。

泰之初豪飽套餐-泰式椒麻雞腿飯 ($265)

泰之初Brunch的招牌

也是是很多人來這會點的推薦

擺盤呈現很有創意，難怪常在IG被網紅推薦

椒麻雞選用去骨雞腿排酥炸，淋上特製醬料和辣椒

套餐還有泰式涼拌蛋、高麗菜、打拋豬和金錢蝦餅等配菜

加上用泰國米煮的白飯

這泰之初豪飽套餐豐富的內容份量還真不少

套餐附的小菜有泰式涼拌蛋、高麗菜、打拋豬和金錢蝦餅，每樣都很下飯，尤其喜歡吃起來外酥內軟的金錢蝦餅，打拋豬搭配泰國香米飯也很對味。

椒麻雞光看就覺得很可口，炸得酥脆的雞腿肉，肉質嫩口不柴，搭配酸酸甜甜還有點微辣的醬汁，清爽的口感，又香又好吃！一旁生菜還可以增加風味並解膩。

很下飯的泰式料理。

泰式國民鐵鍋飯($190)

好吃的泰式國民鐵鍋飯也很經典，這道另一半超愛(๑´ڡ`๑)

裝在鐵盤裡的奶油燉飯搭配打拋豬跟香腸，中間還有一顆蛋，擺盤相當療癒可口

有著淡淡奶香的燉飯，米飯柔軟的口感很好入口

拌著香腸或打拋豬一起享用，甜鹹口感帶點微辣，層次相當豐富

這道很有創意又好吃

泰式國民鐵鍋飯趁熱吃最美味

綠咖喱雞肉拉餅($220)

又是一道好拍又好吃的泰式料理

味道濃郁帶著椰奶香氣的綠咖哩風味溫和

搭配著口感酥脆有層次的拉餅，味道讓人覺得很新奇

而且擺盤也很有創意

自助區還有附手套真的很方便

拉餅口感酥香又有嚼勁，沾著綠咖哩別有一番風味

嘎拋豬起司軟法($200)

在軟法麵包裡面放入打拋豬和起司的創意泰式早午餐

麵包酥香鬆軟，加上起司跟打拋豬的香味，吃起來很有層次跟飽足感，旁邊還附有酥酥脆脆的薯條。

打拋豬加上軟法麵包，很像在吃鹹麵包的感覺，混搭意外的合拍。

泰式檸檬紅茶、泰式奶茶

套餐可選泰式檸檬紅茶、無糖綠茶或每日例湯三擇一

也可以補差價選擇其他飲料

帶著淡雅檸檬香氣的紅茶順口好喝，用椰殼裝的泰式奶茶不僅外型吸晴，奶香濃郁的風味也很不錯。

斑斕拿鐵

加入斑斕葉(又稱香蘭葉)的咖啡拿鐵

混著咖啡跟牛奶的味道相當濃郁

加上斑斕葉獨特的香氣，風味特別

台大美食推薦這間位在大安區的泰之初Brunch 大安台大店，豐富的菜單從早午餐輕食到主食，充滿特色的泰式料理，這次點的每道都無雷，下次有機會再來嘗試其他泰式料理。

泰之初Brunch 大安台大店

電話：0227370189

地址：台北市大安區復興南路二段360號

營業時間：10:00–15:00、17:00–20:30 (日、一休息)

食記：【台北泰式料理】泰之初Brunch台大店，菜單創意泰國料理早午餐推薦

粉絲團：泰之初Brunch台大店

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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