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立晉傳統豆花 環境介紹

立晉傳統豆花 菜單

立晉傳統豆花 餐點內容

黑糖冰沙取代糖水

▼剛才說內用的話就是直接點餐然後自己拿到座位上吃，配料部份都是日常可見的基本甜品店配料。然而重點都不在配料，大家都是為了黑糖冰沙而來的。▼只見老闆娘用大勺子挖取一大球冰沙放在豆花上，冰沙幾乎要淹沒整碗豆花了，彷彿冰沙才是主角一樣，難怪夏天一到店裡每天都客滿。▼老實說我自己滿喜歡他們家的黑糖冰沙，不會過甜也不會有粗曠感，吃起來就是細綿冰沙口感，而且份量真的就是一大球，到最後我覺得怎麼越吃越大碗，冰沙融掉後我整碗豆花都還是滿的。

紅豆綠豆豆花

綠豆粉圓豆花

立晉傳統豆花 好不好吃

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