❤ 文章快速點 ❤ 春節禮盒推薦 三統漢菓子 三重分店

《三統漢菓子》是人氣很高的伴手禮推薦，很多人過節搭車才臨時找伴手禮禮盒推薦，這間評價高、價格不貴加上包裝好看的三統漢菓子，三重也有門市可以直接買！販售冠軍流心酥、芋泥流心酥、香蔥牛軋餅 、雪花Q餅 、蛋黃酥、濃心捲等過年禮盒推薦。

春節禮盒推薦 三統漢菓子 三重分店

平常就算沒過節，爸爸要送禮也會來三重門市買幾盒，要注意三重門市假日沒營業，記得早點來買喔！

三統漢菓子 三重門市

地址：新北市三重區興德路143號

營業時間： 09:00–18:00（週六、日休息）

電話： 02 2760 4093

食記：【三重伴手禮】三統漢菓子，2024過年春節禮盒推薦

官網：三統漢菓子

粉絲團：三統漢菓子



三統漢菓子松山本店 ：https://suntone.tw/信義松山店

三統漢菓子北車分店： https://suntone.tw/微風北車店

三統漢菓子忠孝sogo分店：https://suntone.tw/sogo忠孝店B2

三統漢菓子三重分店：https://suntone.tw/三重門市

《三統漢菓子》介紹

流心酥創始第一人 ，三統-世界級的中式糕點，傳承古法職人手藝.揉打麵團反覆製程.多層次酥鬆餅皮 嚴選頂級用料.與時俱進新風味.滿足講究的味蕾，40多年漢餅老品牌 給您人生無法錯過的美味饗宴。

「傳承」老味道 老婆餅創始第一人 三統第一代創辦人 阿輝師(李建輝)，赴日本取經研習烘培技藝，這在當年可是罕見。回台後在五分埔開設西點麵包，尤其是「丹麥麵包」、「奶油麵包」口感堪稱全台最好吃，不久名氣便傳開來。 後來從香港師傅那學來老婆餅的製作，下足功夫研發創新，自創以手工、符合台灣人口味的老婆餅，改良後的台式老婆餅一炮而紅，「三統」乾脆捨棄西點麵包，成為台北當時極少數專賣漢式糕餅的店舖。成為台灣「老婆餅」創始第一人。奠定【三統=老婆餅】的美名。

《三統漢菓子 三重分店》現場擺放多種春節過年禮盒可選購，如果購買數量多，建議先預訂喔！過年常常提早完售。

像這樣先預訂再來拿就很聰明

送給人多的親戚朋友就可以買12入過年禮盒。

現場也能買單個先嚐鮮，喜歡再買整盒。

【過年禮盒】春節餡禮 12入 NT$552

流心月餅大熱門！內容物有鳳凰流心酥*6+芋泥流心酥*6

鳳凰流心酥

曾榮獲漢餅大賽冠軍的鳳凰流心酥也是《三統漢菓子》的人氣必買。

既然是招牌，外皮可不簡單了！使用日本昭和麵粉和頂級法國奶油手工製作，內餡是台農3號土鳳梨和冬瓜餡的黃金比例揉合，最裡面流沙的內餡選用屏東四重溪鹹蛋黃，可以說酥脆甜酸都在這個鳳凰流心酥了！一口咬下多層次風味～

芋泥流心酥

我最愛的芋泥口味，上次吃過就覺得很讚，可以常溫吃也能加熱，切開就看到紮實飽滿的內餡，幾乎沒有空隙！餅皮酥酥香香，咬下去綿密細緻，選用大甲芋頭製作的芋泥，鬆軟滑軟，加上鹹蛋黃組合絕配，甜度也不會很高，這口味是我的最愛。

【過年禮盒】花生濃心捲 12入 NT$299

內容物：花生濃心捲-12入/盒



濃心捲都是手工製作，小巧方便食用，但這最可怕的就是非常涮嘴，吃完一個又馬上吃第二個。

濃心捲內餡濃郁且帶有泥狀的口感，外層酥酥香香，脆甜不膩，花生醬香，滑順甜蜜，配熱茶剛好。

【過年禮盒】酥脆肉鬆捲 12入 NT$299

酥脆肉鬆捲很適合當過年伴手禮推薦，很多家中有長輩小孩的都會喜歡的口味，價格也不貴。

肉鬆捲長得很像折好的棉被，扁平蛋捲的概念

外層酥脆薄香，層次豐富，內餡香酥肉鬆，口感細緻，餘韻有明顯的蛋香，相當涮嘴。

三統漢菓子的禮盒都很繽紛鮮豔，送禮真的很適合，過年超適合的紅色也有喔！

可以單買自己嚐鮮，也能買禮盒送禮推薦，不管是過年春節、端午節和中秋節等重要節慶送禮都可以參考，這也是許多政商名流選擇禮盒的首選喔！

三統漢菓子 三重門市

地址：新北市三重區興德路143號

營業時間： 09:00–18:00（週六、日休息）

電話： 02 2760 4093

食記：【三重伴手禮】三統漢菓子，2024過年春節禮盒推薦

官網：三統漢菓子

粉絲團：三統漢菓子



三統漢菓子松山本店 ：https://suntone.tw/信義松山店

三統漢菓子北車分店： https://suntone.tw/微風北車店

三統漢菓子忠孝sogo分店：https://suntone.tw/sogo忠孝店B2

三統漢菓子三重分店：https://suntone.tw/三重門市

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

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