台北內湖美食推薦這家味屋私廚民權店，近年來吹起一陣私廚料理的風潮，開了不少私廚餐廳，但其中以味屋私廚民權店最為神秘，開幕雖然不久，但用料高檔新鮮，加上別具創意且精緻的料理手法深獲不少老饕們的愛戴，而且會隨著季節有不同的變化，像這檔的『私廚新年團圓餐-御現立四人套餐』就是新年期間限定，基本上是頂級食材精銳盡出，錯過這檔可能以後就吃不到啦！

味屋私廚民權店｜交通方式、停車資訊

味屋私廚民權店座落於民權東路六段的一個隱蔽巷弄中，附近有很多路邊停車格可以利用，當看見招牌時，可能會誤以為走進去餐廳，殊不知這裡只是一個門面而已，第一次來實在讓人摸不著頭緒

其實味屋私廚民權店實際上是位於一棟商辦大樓二樓內，如果要進入餐廳，需要由店員引領上樓，一樓處門面的地方有電話可以打，打電話過去店員就會來帶上二樓去餐廳，而且採全預約制，更讓增添味屋私廚民權店神秘色彩

味屋私廚民權店｜用餐環境

味屋私廚民權店還蠻奇妙的，雖然是同一個環境，但其實味屋私廚分為三個部分：無菜單、鐵板燒、鍋物，分別都有不同的菜單跟用餐區域，如果光從外面門面（就是科技公司的商辦），實在很難想像這裡有一間高級餐廳，裝潢擺飾都很有設計質感，感覺就像高級私人會所一樣，非常適合聚餐

餐具選用也是相當高級，我們今天是來吃火鍋套餐，所以有附上三種沾醬，服務生送上暖呼呼的熱茶，暖暖身子

味屋私廚民權店｜私廚新年團圓餐-御現立四人套餐

這次的私廚新年團圓餐-御現立四人套餐只有在新年期間限定，可以說是頂級海鮮食材大集合，而且還是套餐方式呈現，不僅僅只有鍋物而已，還有前菜、鐵板燒、食事、甜點等等洋洋灑灑11道，非常豪華且豐盛！

味屋私廚民權店最自傲的就是他的食材品質，都是嚴選最好最新鮮的食材，在客人預約用餐後，料理當天才會送至廚房，維持新鮮度的超高標，主廚今天還把活龍蝦拿出來展示給大家看呢

新年酒：木枡小樽紅葡萄氣泡酒，用餐儀式感也是味屋私廚非常注重的一環，餐前酒是紅葡萄氣泡酒，然後將酒杯放在日本慶賀必備的酒器『木枡』裡，周圍還有乾冰繚繞，很有節氣喜慶的FU！

先付：新年盛立，取新年勝利的諧音，將富有紅柿的果肉挖出來，皮的部分當成容器，將紅柿果肉、鮮蝦、墨魚、若鳥、鴻喜菇等食材放入，淋上胡麻柚香醬，底下鋪上彩虹紙，有夠夢幻的

紅柿吃起來超甜，而且帶有ＱＱ的口感，搭配各式海鮮配料等一起吃，口感很豐富，淋上的胡麻柚香醬也很清爽，不僅不會搶去食材的風味，淡雅的胡麻柚香更凸顯食材的鮮味，非常爽口開胃

造身：杉木珠寶盒 冰雲造盛，服務生端上一個精緻的木盒子，而且還有冒著仙氣的感覺，我忽然想到日本童話蒲島太郎的珠寶盒，一打開讓人驚呼，這也太美啦！是生魚片拼盤！

用料非常新鮮高級，嚴選當季鮮魚，今天有鰤魚、雲丹（海膽）、葡萄蝦、生食級大干貝、海葡萄，其中雲丹（海膽）跟葡萄蝦真的讓我非常驚艷，超級鮮甜，然後鰤魚清爽的油脂敢跟肉質彈性有夠好吃的！

海鮮鍋物：塩麴海鮮涮涮鍋，重頭戲來了！超豪華的海鮮鍋物！除了剛剛超大尾的活體澳洲龍蝦外，還有澳洲斑節蝦、野生石斑魚、澎湖中卷、雲林蛤蠣及廣島生蠔，滿滿一大盆超澎湃！

龍蝦的肉質飽滿，打開蝦身肉都已經快要爆出來了，蝦頭裡還有滿滿的蝦膏，新鮮度活體自然是無可挑剔啦

蔬菜盤也是封頂的級數！滿滿一大盤也不是那種尋常蔬菜，裡面有羽衣甘藍、奶油白菜、莞香玉筍、娃娃菜、猴頭菇、柳松菇、赤秋葵、大白蔥、石橋屋蒟蒻、伏見魚板、木棉豆腐等等

有了豐盛豪華的食材，湯底當然也沒有馬虎，這裡是用徳島柚子、日本鹽麴、日高昆布及宜蘭柴魚片熬煮的鹽麴柚子湯底，光是喝原味就非常清甜，淡雅的柚子香更能襯托出食材本身的鮮味

一開始可以先把帶甜味的蔬菜放進去煮，譬如菇類的柳松菇跟猴頭菇，美人筍、娃娃菜等比較需要時間的蔬菜也可以順便，鹽麴柚子湯底煮蔬菜真的非常好吃！

涮煮海鮮建議先從味道比較淡的開始煮，像是石斑魚、蛤蠣、生蠔等先吃，因為新鮮度都很夠，所以不用煮很久就可以吃了，鹽麴柚子湯煮過的海鮮會提升海鮮本身的鮮度，尤其是像生蠔、蛤蠣，鮮甜度直接破表，超好吃！

接下來就可以下龍蝦囉，龍蝦整隻放下去都快超過鍋子了，龍蝦頭裡的蝦膏會融入湯中，讓湯喝起來更有鮮味，龍蝦身體煮過之後不僅不會變小，肉還整個爆出來，不虧是活體龍蝦！

煮完龍蝦就可以煮澳洲斑節蝦了，雖然沒有龍蝦那麼大隻，但其實他也不小了，比手掌還要長，而且超肥美的，吃起來彈性十足，加上剛剛煮過龍蝦裡面有蝦膏，鮮美度爆表，完全不會輸給龍蝦！

強肴 鐵板燒，竟然還有鐵板燒！而且等級超高，一份鐵板燒裡面有日本鹿兒島A5和牛，紐西蘭小羔羊、黑蠔菇、迷彩人蔘，肉類表面撒上淡淡的雪鹽調味

日本鹿兒島A5和牛超好吃！入口油花細緻不論是甜度與風味都是無可挑剔，而且油花的甜味在口中非常持久，加上鮮甜的肉汁感，吃過就會記住一輩子的好味道！

肉質細緻軟嫩又多汁，羊肉的甜美滋味及油潤香氣實在太迷人了啦！一點羊騷味都沒有，連筷子都不用，直接拿起來啃超過癮的

食事 花蟹甲殼 炙壽司，連握壽司都有真是太誇張了，擺盤是用花蟹的甲殼，不能吃裝飾用，主體是那兩顆握壽司啦，是日本鹿兒島A5和牛跟黑鮪魚腹，海裡陸地上油脂甜度最高的兩大王牌！

日本鹿兒島A5和牛切薄經過炙燒後，油脂滲入醋飯中，口感味道相當一致，肉香氣十足，黑鮪魚腹更強，猶如炸彈般的油脂甜味在口腔中爆炸！鮮甜到一個不行

甘味 德島柚子 生乳酪蛋糕，甜點也是自家手工製作，生乳酪蛋糕上面放上蜜漬金棗，

果物 砂糖橘 沙巴雍淋醬，連水果都超用心，用番石榴汁做成果凍包裹著一整顆砂糖橘，冰涼滑溜，裡面的砂糖橘超甜！再淋上沙巴雍淋醬，味道非常有層次感

水物 京都抹茶，吃著甜點水果，搭配道地濃純芳香的高級京都抹茶，劃下完美的句點，這套餐真的很棒啦

味屋私廚民權店這次推出的私廚新年團圓餐-御現立四人套餐真的非常厲害！無論食材、口味都算是一時之選，而且服務跟用餐環境更是沒話說，上菜速度的掌控有很合宜，不過限時限量提供，想吃的朋友趕快訂吧！

味屋私廚民權店

地址：台北市內湖區民權東路六段15巷16號2樓

電話：02 8751 6271（全預約制）

營業時間：11：30～14：30 (訂位時間即為開餐時間) / 最晚入席時間為13:00

17：30～21：00 (訂位時間即為開餐時間) / 最晚入席時間為19:00

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