中壢美食推薦這家山之狼便當，山之狼便當被網友譽為『中壢最強便當』，我們耳聞許久一直沒機會造訪，據網友表示，最好在還沒開門就來排，不然要排很久，提到便當就想起之前另一個桃園便當界的傳奇：阿三便當，不過阿三便當當時是每日限量，十分鐘內完售，跟山之狼便當的屬性不太一樣，抱著嚐鮮的心情來到山之狼便當，排隊盛況比起阿三有過之而無不及！

山之狼便當｜交通方式＆停車資訊

來之前就知道山之狼便當要排隊，只是沒想到竟然要排這麼長！山之狼便當十點營業，我大概準10點左右到，店外的排隊人潮就直接繞到路口轉角，好扯，疫情期間進入山之狼便當也是要實名制，店外也有酒精可以消毒

山之狼便當｜便當配菜

看起來排很長，但前進速度還蠻快的，進到店內，要等阿姨叫你才可以開始點菜，跟一般便當店，他的配菜種類跟數量真的很誇張，一眼看不完，完全不知道要點什麼？一個便當只能選三樣菜，要在數十種配菜內挑三種，選擇障礙大爆發

配菜都是放在大鐵盆裡，阿姨邊問邊打菜，速度很快，而且配菜都是一大杓一大杓的裝，有些熱門的配菜一下子就見底，但廚房炒菜速度也快，一下子就補上一大盆

山之狼便當｜菜單

後方吊牌是主菜，先選主菜再選配菜，但上面沒有寫價錢，我也不知道主菜價錢怎麼算，但看現場的人也沒在問，都是5~6個甚至10個便當再買，看點最多的是蔥爆牛肉跟辣子雞丁，網路上說二層肉跟控肉也蠻多人點的，二層肉我來的時候第一批已經賣光了，有夠扯！

山之狼便當從排到拿到便當大概15分鐘，這還是非用餐尖峰時間，很難想像到了中午12點放飯會排多長，山之狼便當的餐盒外觀還蠻有質感的，還蠻有日式文青風格，上面也有便當的口味

山之狼便當｜推薦便當

今天買的是蔥爆牛肉跟辣子雞丁兩個總共175元，有發票，山之狼便當的便當盒是沒有分格的，所以飯肉菜都在一起，但這份量真的很猛，主菜跟配菜堆到看不到下面的飯，光從份量看來，人氣會這麼火爆真的不是沒有原因！

配菜我是選了外面比較貴的皎白筍、配飯的麻婆豆腐跟敏豆，配菜份量也足，只是便當沒分格，菜肉味道都混在一起

蔥爆牛肉，都是大片的牛肉片，大火爆炒香氣十足，但說是蔥爆牛肉，卻沒看到蔥，薑絲倒有一些，肉質不算軟嫩也算堪吃，主要調味醬汁口味很重，很下飯，但份量真的多，姑且算他90元好了，也是比自助餐自己夾要便宜很多

辣子雞丁，同樣也是滿盒鋪滿滿的雞肉丁！雞肉切成小丁拌飯吃很容易入口，調味上也是偏重下飯款，辣度算是幼兒園級小小小辣，雞肉多到每一口都能吃到，完全就是份量取勝！

另外便當還有附湯品跟養樂多可以二選一！今天是冬瓜湯，很適合夏天喝

山之狼便當整體吃下來CP值真的有高，主菜、配菜的份量真的很夠，而且選擇性也多，口味上偏重，已經接近快炒店的等級，山之狼便當稱中壢最強便當嚴格來說可能有點過譽了，同樣價位應該還有能與其匹敵的便當店，不過口味上還是算很好吃的便當了

山之狼（山の狼便當）

地址：桃園市中壢區博愛三路1號

電話：03-4258547

營業時間：10：00 – 13:30、16：30 – 19：30（週日公休）

山之狼（山の狼便當）FB

店家/景點資訊

店家名稱：山之狼（山の狼便當）

所在地址：臺灣桃園市中壢區博愛三路1號

營業時間：一 二 三 四 五 六 10:00-19:30

店家電話：03-4258547

評價：★★★★★

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