「井上豆花」是一個已經標註在google map上好久的地方；

嗯，從未來過的「桃園神社」與「井上豆花」，

那日趁著好天氣第一次造訪了神社，

運氣很好也吃到了豆花，

在充滿日式氛圍的桃園在地景點，感受一下特有的在地風情，

週末時，還不定期有文青小市集哦！！

井上豆花

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100077976381604

地址：330桃園市桃園區成功路三段200號（桃園忠烈祠園區內）

電話：033330183

營業時間：平日12:00-17:00，假日10:00-18:00

休息時間：每星期一公休

今日造訪的是全台唯一的神社豆花「井上豆花」，

位於桃園市中心的桃園神社，在疫情期間，無法出國時，

可是網路上著名的台灣「偽出國」景點，

這裡融合了古老的日本建築風格，讓人一秒鐘去日本，

不難感受到熟悉的日本神社靜謐的環境與神聖略帶著神秘的氛圍。

進入神社參拜前，先在手水舍前清淨雙手，

但這裡畢竟是台灣，因此不少人在穿過鳥居後，直接進入神社；

自己還是簡單淨手漱口後，雖說目的地非神社，

而是豆花店，但該有的尊敬之心仍不可少，

畢竟，桃園神社還有另一功用「忠烈祠」呀！

旁邊後方正是看過無數朋友曾打卡的「井上豆花」

不是很明顯的招牌後頭是座位區，

最後的那間小屋子就是豆花店；

先找了個位置坐下，去窗口點餐、取餐，

完全自助的方式，在樹林戶外區吃豆花，

好天氣時，搭配上輕吹的微風與鳥叫聲，還挺愜意的耶！！

那日，運氣不錯，來得早，人不多，

因此稍稍能感受到放鬆的氛圍。

「井上豆花」的菜單相當簡單，就是窗口旁的木牌，

只有三種口味，分別是原味、芝麻、抹茶；

價格全都是70元一碗，

嗯，跟傳統的豆花口感不太一樣，

應該算是較為接近「寒天」做法的豆花。

點了一碗原味與抹茶，

裝盛在木碗中加上可愛的魚湯匙，

文青風十足，

在戶外樹蔭下吃起來也很有氣氛。

入口時的糖水不會過於甜膩，且順口，

搭配上滑嫩的豆花，算是美味的，

上頭還放著幾顆白芝麻與點綴的枸杞，

應該是滿足了視覺，與小小刺激了味蕾。

嗯，不少人覺得這價格不是很可愛，

但我想，搭配上這神社的環境，應該是無價吧？！（笑）

畢竟，這可是全台灣唯一開在神社裡頭的豆花店哦

不管是原味還是抹茶，我覺得都算是相當清爽可口，

沒有過多的化學滋味，能吃到淡淡的黃豆香氣，

與搭配得宜的糖水，

整體來說算是一碗簡單又美味的豆花，

如果有時間，又能找到位置的話，可別錯過了呦！

桃園神社與井上豆花的結合，

不僅讓人感受到日本神秘的氛圍，還品嚐到了一碗美味豆花；

如果你也是喜歡尋找獨特美食和文化體驗的旅人，

千萬別錯過桃園這個挺獨特的地方；

來桃園神秘的神社中尋找美味的蹤跡，

開啟屬於自己的桃園美食探險之旅。

..............................吃喝玩樂，沒有終點

快樂雲@FB、happycloud IG INSTAGRAM，

按個讚，大家一起在全世界打卡