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丼好食 環境介紹

丼好食 菜單

丼好食 餐點內容

干貝鮭魚卵丼 (+99元升級套餐)

握壽司

▼我們家都超愛鮭魚系列，所以除了鮭魚卵外，握壽司的部份也選擇了鮭魚(2貫)、炙燒鮭魚(2貫)、炙燒鮭魚腹(1貫)。▼鮭魚給的滿大片，油脂度剛剛好，不過整體份量稍微偏小一點，這樣一盤5貫對男生來說絕對吃不飽。▼炙燒鮭魚多了一股炙燒的香氣，加上半熟的鮭魚口感，在味道上是更有層次的。▼炙燒鮭魚腹只有一貫，想當然耳就是鮭魚最好吃的部位，幾乎是入口即化的綿密口感，再加上炙燒的香氣，好吃程度由此可知。▼如果愛吃鮭魚的人真的可以嚐試像我們一樣把鮭魚系列的握壽司點過一輪，基本上應該都不會讓你覺得失望。

自製午魚一夜干

烤鮭魚肚條

▼第一次吃到烤鮭魚肚條，味道跟口感上讓我很驚艷，基本上他就是鮭魚身上有著大根刺的部位，抹醬烤過後再撒上香料，喜歡的人可以擠上檸檬增加酸度，口味上我覺得會更豐富。▼鮭魚肚條的肉質完全不柴，吃起來厚薄度適中，甜鹹帶酸的味道讓人好喜歡，因為是大根刺所以基本上不需要擔心會被刺到，反而是會忍不住把整根刺旁邊的鮭魚肉都吃得乾乾淨淨。

胡麻龍鬚

▼一大把切的整整齊齊的龍鬚菜淋上胡麻醬，能不好吃都很難，龍鬚菜本身很嫩完全不刮舌頭，吃起來很爽口，非常適合點來當小菜。

套餐升級茶碗蒸+鮮蝦手捲

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