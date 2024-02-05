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丼好食 環境介紹▼會知道丼好食這家餐廳，是因為當天剛好在附近的生活搖籃床墊寢具館採訪，Google了一下附近的美食推薦，才選定了丼好食。因為我本來就很愛日本料理，剛好隔天是我生日，所以就決定先提前一天讓自己吃好一點，用美食慰勞一下工作後的疲累。 ▼丼好食的外觀簡簡單單，因為是一整排的建築，所以頂多加上個招牌門面，看起來不算大間，但座位也滿多的。 ▼座位的部份有吧檯區跟桌椅區，我只能說吧檯區完全是直球對決，師傅直接在你面前現做料理，如果是個人來用餐的話超推薦坐吧檯區的。順帶一提，我超喜歡吧檯上方的花磚設計，讓整體日式風格中帶點復古活潑繽紛的感覺，完全不違和。 ▼老闆在炙燒的時候我都聞到香味了，吧檯區的客人想必已經口水直流，鮭魚跟干貝的海鮮香氣撲鼻而來，讓我已經開始期待自己的餐點能快點端上桌。 ▼當天大概是中午12點半左右進來用餐，店內已經9成滿了，剛好只剩一桌2人桌，看的出來平日生意就滿不錯的，外帶的人也陸陸續續都有。
丼好食 菜單▼丼好食的菜單乍看之下會有點眼花撩亂選擇障礙，基本上可以分為：生食跟熟食丼飯(可加價成套餐)、握壽司、生魚片、手捲、炸物、烤物、小菜/沙拉、蒸物/湯品、飲料/酒品，種類非常豐富。
丼好食 餐點內容
干貝鮭魚卵丼 (+99元升級套餐)▼既然都說要犒賞自己了，我就點了一個自己非常喜歡的干貝鮭魚卵丼，另外還加價升級成套餐，多了茶碗蒸和鮮蝦手捲。 ▼干貝鮭魚卵丼一上桌我眼睛馬上亮了起來，這擺盤簡直太誘人，一整圈的生食級大干貝圍繞著中間滿滿的鮭魚卵，料鋪滿到我完全看不到底下的醋飯。 ▼生食級的干貝簡單炙燒過，一咬下去完全可以吃的到干貝的鮮甜還有那一絲一絲的口感，而且每一顆都滿大顆，老闆用料非常實在，很對得起他的價格。 ▼鮭魚卵吃起來不會過鹹，跟干貝的鮮甜還有醋飯的微酸達到完美的平衡，我真的超愛吃鮭魚卵，一般日料店裡鮭魚卵都偏向高單價的品項，所以給的量基本上都不會太多。但丼好食的鮭魚卵我覺得比較起來是相對多的，而且口味上也非常的好，是我會想回訪再點的餐點。 ▼除了干貝和鮭魚卵外，還有玉子燒跟黑豆，口味也都很不錯，醋飯的量稍微偏少一點，但味道上我是很喜歡的，不會過猶不及，完全恰到好處，甚至讓我吃完還意猶未盡想續碗。
握壽司▼我們家都超愛鮭魚系列，所以除了鮭魚卵外，握壽司的部份也選擇了鮭魚(2貫)、炙燒鮭魚(2貫)、炙燒鮭魚腹(1貫)。 ▼鮭魚給的滿大片，油脂度剛剛好，不過整體份量稍微偏小一點，這樣一盤5貫對男生來說絕對吃不飽。 ▼炙燒鮭魚多了一股炙燒的香氣，加上半熟的鮭魚口感，在味道上是更有層次的。 ▼炙燒鮭魚腹只有一貫，想當然耳就是鮭魚最好吃的部位，幾乎是入口即化的綿密口感，再加上炙燒的香氣，好吃程度由此可知。 ▼如果愛吃鮭魚的人真的可以嚐試像我們一樣把鮭魚系列的握壽司點過一輪，基本上應該都不會讓你覺得失望。
自製午魚一夜干▼一夜干通常都是去居酒屋會點的下酒菜，但想說既然來到日料店了，就試試看他們家的午魚一夜干。我覺得丼好食對於料理本身算滿用心的，這點可以從擺盤上看的出來，一般點一夜干送上來的就是一隻魚，旁邊撒上胡椒鹽。但丼好食的自製午魚一夜干卻還有配色，多了綠色花椰菜、紅色小番茄和黑色的蜜餞類，所以從視覺上就能先讓你覺得這盤魚看起來就是很好吃。 ▼整隻烤到外皮焦酥，散發出來的香氣非常誘人，味蕾頓時大開，忍不住趕快夾起魚肉嚐嚐。 ▼自製午魚一夜干的魚肉細緻鮮甜，單吃就有烤過後的香氣跟午魚本身的肉質嫩度，沾胡椒鹽後更是把甜度提升，這一條午魚一夜干被我們啃食的非常徹底，從頭到尾都沒有浪費，把他身上的魚肉全部吃光光。
烤鮭魚肚條▼第一次吃到烤鮭魚肚條，味道跟口感上讓我很驚艷，基本上他就是鮭魚身上有著大根刺的部位，抹醬烤過後再撒上香料，喜歡的人可以擠上檸檬增加酸度，口味上我覺得會更豐富。 ▼鮭魚肚條的肉質完全不柴，吃起來厚薄度適中，甜鹹帶酸的味道讓人好喜歡，因為是大根刺所以基本上不需要擔心會被刺到，反而是會忍不住把整根刺旁邊的鮭魚肉都吃得乾乾淨淨。
胡麻龍鬚▼一大把切的整整齊齊的龍鬚菜淋上胡麻醬，能不好吃都很難，龍鬚菜本身很嫩完全不刮舌頭，吃起來很爽口，非常適合點來當小菜。
套餐升級茶碗蒸+鮮蝦手捲▼如果點生食或熟食丼飯的話，可以加價升級成套餐，有AB兩種選擇，我選的是茶碗蒸+鮮蝦手捲。茶碗蒸的話上面有花椰菜跟香菇，蒸蛋口感很綿密，鹹鹹甜甜的很好入口。 ▼鮮蝦手捲我原本就想要點，後來看到套餐裡面有，而且還有我最愛的茶碗蒸，剛剛好就升級成套餐，多了2樣我愛的單品。另外我們還點了一個龍蝦沙拉手捲，沒想到兩個裡面的蔬菜是不一樣的。我自己是喜歡高麗菜絲配上鮮蝦，可惜店家的鮮蝦手捲搭配的是苜蓿芽，而且給的超級多。蝦子也不吝嗇給了滿大一隻，不會讓妳咬一口就完全看不到蝦子了。 ▼龍蝦沙拉手捲還有搭配小黃瓜絲和玉米粒，口味上也很不錯。
丼好食 好不好吃▼以我自己當天在丼好食吃到的餐點內容來說，我會覺得無論是擺盤上或是味道上，丼好食都是有認真在料理這件事上面的。相對呈現出來的就是顧客覺得好吃然後再訪，變成固定客群，以新竹的物價來說，我覺得丼好食提供的餐點是滿對得起價格的。我非常喜歡當天吃到的干貝鮭魚卵丼，無論是視覺還是味覺上都讓我非常滿意，店家的服務態度上也都很好，所以丼好食是我真心想回訪的新竹美食推薦。
丼好食 營業資訊
營業時間：11:00~14:00 / 17:00~21:00 電話：(03)550-6552 地址：新竹縣竹北市嘉豐五路二段25號 ➡ 丼好食粉絲團