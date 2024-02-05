韓丰117

位於松江南京站附近新開幕的韓丰117，漂亮轉角玻璃屋打造一個潔白韓系用餐環境，半開放式大片窗台座位區域，把姐妹們牢牢框在一起聚餐感情不會散，餐點採台韓融合併初韓系新滋味，除了有經典的韓式煎餅、韓式炸雞、生菜包肉之外，待過知名火鍋店的老闆揉合自身經驗，推出多道中式下酒菜、熱炒等，來韓丰117吃飯一定要搭配一杯獨家濠麥鮮釀啤酒，不僅顏值高還有清新香氣，松江南京捷運站美食推薦給軟絲們。韓丰117一樣收錄在軟西的松江南京美食、台北韓式料理推薦中。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

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▻原文:松江南京美食推薦》韓丰117◅

近期新開幕的松江南京韓式料理–韓丰117，位於南京建國交叉路口附近，不僅交通方便，餐點融合台式熱炒、滷味和韓料理推出超多下酒好菜，取名韓風同音「韓丰」希望把不同種類豐富料理帶給人客。

松江南京美食 韓丰117用餐環境

從松江南京站步行過來，位於四平商圈尾端，老遠就看到位於轉角處的白色玻璃屋，韓丰117白天時分灑進暖暖陽光採光超好，天氣涼爽的時候坐在面大馬路座位，觀察路過來往行人很是愜意，搭配時尚金屬外框，根本就是質感潮流韓系咖啡廳。

如果冬天怕冷夏天怕熱，還有室內座位區域，鵝黃色牆面增添了點可愛氛圍，店裡播放的K-POP，喜愛韓風的朋朋們來這邊都會不自覺跟著唱。

韓丰117後方也有比較大長桌適合松江南京聚餐，約25-40人可包場，也可以致電詢問韓丰117喔!

韓丰117部分座位旁邊有插座，吃飽喝足的同時手機也充飽飽啦~

另外除了韓式經典飲品、燒酒之外，韓丰117還有特別通路才有提供的濠麥啤酒，是台灣品牌當然要支持一下，選用全天然大麥和活菌鮮釀成的啤酒，不僅僅是用「喝」的啤酒，還可以用「聞」的、用「看」的!就繼續跟軟西看下去吧~

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

韓丰117除了經典韓式料理，還有各種韓式鍋物，是以酒搭餐的韓式餐酒館，文末有韓丰117菜單可參考。鍋物的湯底是用大骨跟雞骨熬製六小時成乳白色的湯頭，韓丰117還有個獨家小配方就是加入雞腳凍，不僅讓湯頭喝起來更濃郁肉香十足，還增添ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ膠質感，對補充膠原蛋白來說很重要呀，是女生用吃的保養品!

松江南京美食 韓丰117美食介紹

秘製烏骨雞腳(NT220)

特地選用烏骨雞雞爪，烏骨雞肉質吃起來更細緻，皮滷得滑Q嫩彈，汁多甘甜，鹹香辣口但不過分刺激，口口都是甜香。

靜置了一下旁邊的湯汁結成雞腳凍，用湯匙輕敲很ㄉㄨㄞ彈，這也是韓丰117火鍋湯底的秘密配方之一，加入雞腳凍更有那個黏稠膠質感，吃一鍋養顏美容補充膠原蛋白!

香滷花生(NT120)

很少看到韓式料理會有很台的滷花生吧!這個花生滷得很入味，一入嘴綿細化開口中堅果香氣瀰漫，微微香辣很開胃，來韓丰117吃松江南京晚餐配下酒菜就對了!

半半炸雞(洋釀、檸檬辣)(6塊NT280、10塊NT420)

韓丰117的炸雞皮比較薄嫩，不會有像韓式炸雞那種厚重粉感，反而是炸得金黃酥脆，卡滋卡滋聲響超療癒，一咬下去肉還會噴汁Juicy，放了一下也沒有油耗味，即使不沾醬也是塊優秀的炸雞!

半半炸雞可以選兩種口味，檸檬辣的有著清新酸香，微微辣度去除膩感襯托出肉汁鮮甜，洋釀的則是甜味豐美甘口，醬汁裹著酥脆外皮更潤順，口口都是滿足享受。

牛奶豆腐鍋(海鮮)(NT250)

牛奶鍋香濃大骨湯底，喝起來偏鮮香清甜不會太重奶香膩口，搭配海鮮更顯甜美，裡面還有手工豆腐、菇類等配料，韓式魚板和小香腸，根本就是迷你版韓式部隊鍋，多種菜色一次滿足。

個人鍋套餐的話會有鍋物、白飯、三種韓式小菜，就菜色豐富度和營養滿分，男生一個人吃也會相當有飽足感。

韓丰117除了牛奶鍋以外，還有自己炒製的麻辣鍋、韓式豆腐鍋、泡菜鍋等，裡面都有加入雞腳凍，比起一般較水的湯底，韓丰117的湯更有股濃稠潤口，選擇多多滿足不同口味的人客。

燒烤牛小排佐生菜(NT480)

泡菜、蒜片、生菜

牛小排帶骨這樣咬下骨頭旁邊的肉才有種韌度很過癮，吸吮骨頭的同時把肉一口扯下，有著彈口的Q度又有骨髓香，單吃大口吃肉超幸福。

軟西推薦一定要加這個青檸辣椒醬，辣度也有酸香也有，清新淡雅果酸香更提肉的甜味，肉帶芝麻香氣包在爽脆生菜裡面，放上洋蔥、蒜頭，點點刺激辛香味更有層次，一口咬下肉的軟嫩鹹香爆汁很涮嘴。

海鮮煎餅(NT290)

韓丰117的海鮮煎餅是比較薄款，但表面煎得脆口，裡面有彈牙魷魚，吃到邊邊更有那種餅乾薄脆感，是軟西很愛的恰恰的感覺~

清心微涼飲(NT110)

決明子、桑葉、夏枯草、甘草、薄荷葉

這款是韓丰117老闆自製飲品，沒有咖啡因也沒有酒精，加入不同草葉製成，不僅喝起來冰涼爽順，裡面健康決明子幫助腸胃蠕動，吃滿滿一桌韓式料理後很適合搭配，微微薄荷芳香醒腦，原本很怕甘草草味很重，但實際則是一股小清新清流!

濠麥螺旋藻原漿啤酒(NT)

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

這還是軟西第一次看到這麼翠綠顏色的啤酒，看到透明綠色液體慢慢填滿杯子，不愧是用「看」的啤酒，軟西跟朋友看得目不轉睛，香氣隨液體入杯飄散，喝起來比一般啤酒不苦澀，多了股濃厚麥香，有種在湖邊被微風吹拂的湖水草清新，喝起來天然順口。

松江南京美食 韓丰117菜單

韓丰117

位於松江南京站附近新開幕的韓丰117，絕美白色韓系玻璃屋，在質感咖啡廳裡吃台韓料理，除了有經典的韓式煎餅、韓式炸雞、生菜包肉之外，還有多樣開胃下酒菜，餐點選擇多多菜色豐富，搭配獨家濠麥鮮釀啤酒，跟姐妹們一起來拍照吃飯超適合，松江南京美食推薦給軟絲們。韓丰117一樣收錄在軟西的松江南京美食、台北韓式料理推薦中。

▻原文:松江南京美食推薦》韓丰117◅

※本文為邀稿合作文※

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