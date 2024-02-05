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【台中 早午餐】小家山食，開了又關關了又開，訪了又訪的口袋名單充滿食物記憶

2024-02-05 21:11:35 Julia Hsu 人氣：107
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：391篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：小家山食 Homey Café & Meal
phone04-23219027
place台中市西區大仁街46號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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小家山食 Homey Café & Meal

 
區域 台中市西區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

【台中 早午餐】小家山食，開了又關關了又開，訪了又訪的口袋名

【台中 早午餐】小家山食，開了又關關了又開，訪了又訪的口袋名

菜單：

【台中 早午餐】小家山食，開了又關關了又開，訪了又訪的口袋名【台中 早午餐】小家山食，開了又關關了又開，訪了又訪的口袋名

【台中 早午餐】小家山食，開了又關關了又開，訪了又訪的口袋名【台中 早午餐】小家山食，開了又關關了又開，訪了又訪的口袋名

菜單我只拍了我每次都很糾結的法式吐司要吃甜的還是鹹的，其他我覺得沒什麼變化跟前一次比起來

詳細菜單(電子菜單請按我)

菜色：

【台中 早午餐】小家山食，開了又關關了又開，訪了又訪的口袋名

普汀拉紅茶牛乳$140，很紅茶也很好喝的鮮奶茶

【台中 早午餐】小家山食，開了又關關了又開，訪了又訪的口袋名

法式吐司朝午食$275，法式吐司四片+德國香腸+帶皮脆薯+炒蛋+歐式生菜

【台中 早午餐】小家山食，開了又關關了又開，訪了又訪的口袋名

我最喜歡這家的法式吐司，也因為特殊所以時不時都會回訪。軟嫩有餘表面有焦糖脆香提供蜂蜜不是楓糖但非常好吃！

【台中 早午餐】小家山食，開了又關關了又開，訪了又訪的口袋名

香草焦糖布丁$90，第一次嘗試布丁

【台中 早午餐】小家山食，開了又關關了又開，訪了又訪的口袋名

布丁還滿像日本的那個老爺爺布丁口味，綿綿中帶一點扎實蛋香濃郁焦糖香香的這款布丁還不錯！

【台中 早午餐】小家山食，開了又關關了又開，訪了又訪的口袋名

今日精選特餐，我太常去這家餐廳，但經歷過關店重開跟我搬家離它超遠幾項後，我覺得還是這個法式吐司依舊讓他穩穩在我口袋名單內躺好躺滿

很想說，從一而終的經典口味值得稱頌

小家山食 Homey Café & Meal

推薦 指數：5顆星

推薦原因： 仍舊是目前最愛的法式吐司，鹹口也好甜口也好都非常推！新嘗試布丁偏日系風有種奶油的順滑感，值得一試

營業時間：週一~週日09:00~17:00（定休：無，不定休請關注店家官網)

PS. 最後供餐時間15:20 超 過這個時間就別來了

FB：https://www.facebook.com/HomeyCafenMeal/?ref=page_internal

官網：https://homeycafenmeal.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

電話：0423219027

地址：403台中市西區大仁街46號


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文章標籤
小家山食 小家朝食 早午餐 好吃 法式吐司
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