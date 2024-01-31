台中想吃宵夜哪兒去？魚編最近又發現了厲害的新餐廳，之前在「ABV地中海餐酒館台中概念店」吃過他們家的早午餐系列，就有留意到竟然營業到凌晨一點半，而且晚餐宵夜時段的餐點與早午餐的種類也有所不同；想到店內擁有高達700款的精釀啤酒，更有運動賽事即時轉播，就決定改天立馬來試試，果然受到友人們的一致好評呢！

台中宵夜｜ABV地中海餐酒館台中概念店環境

ABV地中海餐酒館台中概念店位在台灣大道與英才路交叉口，距離勤美綠園道、草悟道與科博館不遠；寬敞的店面外觀相當氣派大方，而且旁邊就有收費停車場。

店內空間多達一百多坪，濃濃的英倫風格結合了工業風的元素，又多了幾分愜意，特別適合與三五好友來小酌一番。(未滿18歲請勿飲酒)

最讚的是，還有多台螢幕隨時轉播運動賽事，想看球賽也能大啖美食、邊喝啤酒好過癮～

除了超有氣氛的靠窗沙發座位之外，最旁邊還有吧台座位區，即使一個人來小酌也能很放鬆。

我們二訪當然不能錯過這片超狂啤酒牆啦！畢竟上次來吃早午餐，只有點了無酒精款的啤酒過個乾癮，這次來吃宵夜絕對要喝到嗨！

店藏高達700款的精釀啤酒，從德式、美式、英式到比利時啤酒都能喝得到，魚編甚至還有看到台灣製造的啤酒品牌呢～

看著如此繽紛的啤酒牆卻不知道該從何挑起嗎？其實想想也很正常，畢竟這些來自世界各地的啤酒，大概沒喝上個兩年，應該都喝不完吧XD

像我們雖然是二訪，但還是有選擇障礙，好在他們家有專業的侍酒師會幫忙介紹，可以依據個人的喜好，推薦相對應的啤酒，從0%-14%的酒精濃度通通有得選～

對了，他們家每款啤酒都貼有六角形貼紙，喝完啤酒別忘了順便集點，每集滿不同%數的集點卡，可以兌換各式贈品喲！

台中宵夜｜餐前麵包免費續點

與早午餐時段相同，入座後會送上烤麵包，本身有淋上橄欖油、撒上巴西里，吃不夠還能再續加哦～

台中宵夜｜薩拉米臘腸盤

平常你們如果喜歡小酌，對於薩拉米臘腸盤應該都不陌生，也就是我們常聽見的義大利香腸；「薩拉米臘腸」的由來為義大利動詞salare，指的是「加鹽」，而ABV使用的就是西班牙道地的風乾臘腸，另外再搭配大量香脆堅果，可以一起享用。

在歐洲許多國家，不少人習慣以薩拉米臘腸搭酒佐餐，粉嫩的肉質細緻彈牙，而且愈嚼愈香，有夠涮嘴！

台中宵夜｜南法尼斯鮪魚沙拉

這道沙拉也頗有特色，據說做法是起源於法國尼斯市，加入番茄、煮熟雞蛋、黑橄欖、鯷魚和鮪魚與各式豐富食材製作而成；吃起來不但爽口，還能感受到鯷魚和鮪魚的鹹香與油脂香氣，非常開胃。

台中宵夜｜辣味炸雞翅

想吃炸物的朋友，魚編大推必點這道辣味炸雞翅！以美國紐奧良特有的肯瓊香料粉醃漬入味，使得現炸的酥炸雞翅帶有類似原木現烤的香氣。

再搭配上美式水牛城雞翅沾醬，彈嫩肉質伴隨著夠味鹹度與帶勁的辣香，和冰涼的啤酒果然是絕配！

台中宵夜｜蟹肉沾醬佐批塔

蟹肉沾醬佐批塔可以說是我們這天的MVP！以香濃起司作為基底烹調而成的蟹肉沾醬，鹹香與海鮮鮮香交織的奶香醬料，配上pita餅皮超對味。

就算是直接單吃、或搭配餐前麵包都很讚！我們吃到最後一滴醬都不浪費，就知道有多誇張啦XD

台中宵夜｜蒜味沙丁魚披薩



沙丁魚在義大利可以說是漁獲量非常大的魚種之一，因此也相當流行以沙丁魚入菜，甚至搭配披薩也沒問題～

ABV的披薩是偏薄脆的口感，並選用油漬沙丁魚搭配蒜味鯷魚奶油醬、牛番茄和紫洋蔥、再撒上起司，最後再刨上黃檸檬皮增添清香，爽口又不失層次感。

台中宵夜｜摩洛哥風味香腸炒雞肉

摩洛哥風味香腸炒雞肉的食材也很豐富，除了鮮嫩的雞肉與彈牙的香腸外，同時還加入了番茄、杏鮑菇、黑橄欖、洋蔥與多種辛香料，入口微酸微甜，同時帶有肉質的鹹香，意外地也很開胃呢～

台中宵夜｜燻鮭青蔬西班牙蛋餅

在享用他們家的早午餐時，就有吃到超厚的「馬鈴薯蛋餅」，可以說是西班牙的國民美食，晚餐與宵夜時段也能點得到。

將切片的馬鈴薯過油後拌上蛋液，並以夠味的煙燻鮭魚作為主軸，結合青花椰菜，蛋香與馬鈴薯綿密的口感交織在一起，再加入奧立岡等多種香料，吃起來也超級有飽足感！

台中宵夜｜經典西班牙海鮮飯

最經典的西班牙海鮮飯，更是使用了海鮮高湯燉煮米飯、讓飽滿的米飽收汁，每一口都有十足的濃郁鮮香。

海鮮的用料也不手軟，裡頭吃得到淡菜、草蝦、花枝與蛤蜊，肉質新鮮肥美；而且整體份量也很足，2-3人分享也綽綽有餘。

台中宵夜｜西西里卡諾里拿破崙

卡諾里拿破崙是ABV研發的創意甜點，發想是來自於法國拿破崙的「千層酥皮」，結合義大利卡諾里的「乳清乳酪內餡」。

ABV以義式餅皮刷上奶油、壓制烘烤成酥脆的薄片餅皮，中間再包入Ricota乳酪、以及馬斯卡彭和巧克力豆製作而成的奶酪餡料；外表吃起來香酥脆薄、內餡甜香可口，表面更是淋上了香濃的巧克力醬，吃完甜而不膩好滿足！

台中宵夜｜ABV地中海餐酒館啤酒系列

這天我們在侍酒師的推薦下選了4款啤酒，下面這2款分別是金門精釀的「金浪獅陽光檸檬拉格啤酒」、迷情海岸的「花生醬巧克力司陶特啤酒」。

前者不但瓶身圖騰超級可愛，喝起來帶有酸甜果香，3%的酒精濃度也很親民。後者的風格極其特殊，入口竟然真的有巧克力的香醇，尾韻的啤酒花香氣會比較明顯一些，酒精濃度為5.6%。

再來是比利時的「艾菲根金修道院啤酒」，酒精濃度6.8%，大麥與啤酒花的香氣濃郁卻不顯苦味。最後則是比利時的「琳德曼自然發酵黑糖啤酒」，剛入口時還不覺得特別，沒想到愈喝愈順口，同桌友人也是讚不絕口，果然是侍酒師激推的酒款啊！

喝完啤酒先別急著走，除了可以以六角形貼紙集點之外，店內竟然還有一台壓瓶蓋機，讓大家能夠DIY、帶回家收集做紀念，好玩又有意義呢！分享給你們喲～

ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館 台中概念店

電話： 04 23219466

地址：台中市西區臺灣大道二段320號

營業時間：12:00~01:30

粉絲專頁：ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館

官方網站：https://www.abv.com.tw/mediterranean/

備註：從草悟廣場、科博館、勤美綠園道只要走路八分鐘即可到達