提到台中頂級巧克力，這間「朱惠妃手製生巧」可以說是去年新開幕就爆紅！除了有著粉紅泡泡的店面外觀超吸睛，生巧克力口味更是多達16種口味，每日還會提供多種口味試吃；再結合質感鐵盒包裝設計，購買即贈保冷袋，自己享用或作為伴手禮都很不賴！

台中伴手禮｜朱惠妃手製生巧力地點與環境

朱惠妃手製生巧專賣店位在台中南屯，在大墩十四街與大英街交叉口就能看到極其顯眼的外觀，粉紅泡泡都要從裡頭冒出來了呢！剛好又聯想到販售的是生巧克力，根本超級浪漫，難怪也是近期台中超夯的打卡熱點呀～

這裡為純外帶制，走進店內就能看到不少選購人潮，要不是魚編親眼所見，實在有點難想像平日下午的生意竟然也能這麼好，生巧克力的魅力果然無法擋！

還沒有吃過朱惠妃手製生巧克力的朋友也別擔心，透過店內櫥窗可以看到不同口味的生巧克力，服務人員也會很熱情地幫忙介紹。

他們家光是生巧克力就有62%、65%與75%三種選擇，吃起來會帶有不同濃郁程度的奶香與甜度；如果像魚編酷愛生巧克力的苦甜風味，也很推薦你們可以試試尊爵薦賞系列的「80%醇生巧克力」！

季節限定有有機玫瑰巧克力口味(12月-3月供應)，以及香橙口味(5月-10月供應)，為了確保食材新鮮度，店內通常沒有現貨，想嚐鮮的朋友最好提前3天預訂會比較保險哦～

找口味系列也不遑多讓，以白巧克力作為基底，結合新鮮水果和茶類製作而成；像魚編和友人就超愛抹茶口味，試吃後馬上決定直接帶一盒！

「有一點ㄎㄧㄤ 」是酒香生巧克力系列，「梅好時光」含有梅酒和香檳、「花樣年華」含有櫻桃與桔子利口酒，酒香最濃的「大人物」則是含有白蘭地，不同層次的酒香，結合濃郁的生巧克力好享受。

門市每日都會提供3-4種口味的生巧克力可以免費試吃，服務人員還會介紹不同口味的特色，讓平常有選擇障礙的我們很快就選好想要的口味啦～

每盒生巧克力都會直接附有一個保冷袋(左)與保冷劑，可反覆使用的精緻保冷袋(右)以$150元加購，作為伴手禮送給親朋好友方便又有質感。

台中伴手禮｜朱惠妃手製生巧力口味與價位

這裡提供朱惠妃手製生巧力的口味與價位給你們參考，價位落在$450-$780元之間；真的有選擇障礙的朋友，也可以直接參考店內的「愛吃鬼排行」，熱銷前5名的口味肯定不能錯過。

台中伴手禮｜朱惠妃手製生巧力口味分享

像魚編和友人這天是從北屯開車過來，車程不遠，購買即贈的保冷袋就很夠用了！我們最後選了抹茶生巧克力與大人物生巧克力2種口味來嚐鮮，暗黑色系的霧面鐵盒不但方便攜帶、也超有質感。

每盒都有標明口味、成份、有效期限與聯絡資訊，最佳賞味期為5天，建議以冷藏5-7度C保存。

每盒打開來都有防塵襯紙，服務人員有另外建議，想要享用前，可以先拿出來退冰5-10分鐘，口感會是最好的狀態！

抹茶控一定要試試看這款「抹茶生巧克力」，特地選用了宇治抹茶最高等級的京都金賞，據說更是堪比飲用抹茶的等級！每盒還附有專屬的叉子，只融你口、不融你手，實在有夠貼心。

抹茶生巧克力入口不僅有著濃郁茶香，更多了回甘的甜香，白巧克力又剛好平衡了抹茶本身的苦味，即使在吃完之後，仍然能感受到柔順絲滑的茶香在口中迴盪。

如果這款你們吃了有喜歡，魚編也很推薦你們可以試試尊爵薦賞系列的「小山園頂級生抹茶」口味，據說更多了竹子的清香層次呢！

聽到服務人員介紹這款「大人物」是酒香最為濃郁的口味，最愛小酌的我們雙眼發光，在試吃過後更是覺得必帶這款不可！

以黑巧克力為基底，再結合白蘭地濃郁香醇的風味，隨著溫度在口中慢慢化開來，微醺酒香馬上佔據了我們的味蕾！

雖然這款的酒香濃郁，但因為製作過程當中，酒精也隨之揮發，只剩酒精而無酒精，平常不太喝酒的朋友不妨也能試試！分享給你們參考喲～

朱惠妃手製生巧

營業時間：11:30–20:00 (週日公休)

電話：04 2320 6897

地址：台中市南屯區大墩十四街267號

粉絲專頁：朱惠妃 手製生巧專賣店