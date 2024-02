(本文同步發表於「SJKen的浮光掠影」部落格,喜歡我的文章,請幫忙到「SJKen的浮光掠影FB粉絲頁」按讚,謝謝。)

<一分鐘短評>

搶錢人人都會,還錢可要精心策畫!全片劇情峰迴路轉,一連串的局中局計中計,從搶錢到還錢,到底最後這群高手組成的搶錢大盜,是還了錢,還是搶到錢? 箇中巧妙要進戲院看了才知道!

關於集合一群高手搶富豪、賭場或銀行金庫的電影,中西方都有珠玉在前,像是《出神入化 I & II》(Now You See Me,2012,2016)、《瀟灑搶一回》(Going in Style,2017)、《瞞天過海:八面玲瓏》(Ocean's 8,2018)等等,但戲法人人會變,巧妙各自不同!



這回預定龍年開春,2024年2月8日在台上映的賀歲國片《還錢》(Breaking and Re-entering),就是《第九分局》新銳導演王鼎霖的創意戲法之作,他一手包辦原創故事發想與編劇,以「搶錢容易還錢難」的概念,結合了動作與喜劇元素,拍出了非常適合過年觀賞的喜劇電影,風格新穎與過往傳統的鄉土電影迥然不同!



本片也是導演王鼎霖,第二次與億萬監製葉如芬合作,找來了美商索尼影業發行,甲上影業行銷宣傳,華能國際娛樂拍攝製作,更集結了陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙、吳慷仁、高英軒與大飛等超強卡司共襄盛舉領銜主演。



龍年賀歲國片喜劇電影《還錢》(Breaking and Re-entering)中文預告,影片引用自https://www.youtube.com/watch?v=TJzpUInGpRY

電影《還錢》(Breaking and Re-entering)一開片,跟其他同類型電影相似,就是集合一群高手共同策劃一場銀行金庫的搶錢戲碼,但沒想到背後另有乾坤,要他們搶錢的幕後金主,竟然又要他們上演另一齣還錢戲碼,可是搶到的錢怎麼能說還就還呢? 於是全片開始峰迴路轉,一連串的局中局計中計,從搶錢到還錢,到底最後這群高手組成的搶錢大盜,是還了錢,還是搶到錢? 箇中巧妙要進戲院看了才知道!



在電影《還錢》(Breaking and Re-entering)片中,陳柏霖化身為盜匪的領袖,引領四名各懷本事的大盜高手,也就是善於易容術的李銘忠、武打高手林哲熹、多話又讓人聽不懂的電腦高手蔡凡熙,還有他深愛的女朋友蔡思韵,共同組成一支成員性格迥異,卻攻無不克、戰無不勝的竊盜團隊,一場陳柏霖和李銘忠在片中以矯健身手,穿過佈滿各角落的紅外線防盜感應器,順利進入銀行金庫搶錢的戲碼,就讓人看得興高采烈!

而《還錢》(Breaking and Re-entering)女主角蔡思韵,曾以《返校》教師「殷翠涵」一角在台灣打開知名度,後來更憑著港片《幻愛》,4入圍香港金像獎最佳女主角外,也因此和男主角劉俊謙假戲真做成了男女朋友交往中。



《還錢》(Breaking and Re-entering)是她首次在台擔綱女主角之作,蔡思韵表示:「之前的作品大部分偏悲慘、嚴肅,第一次挑戰拍喜劇,覺得很有趣、很開心,每天都想上班!」,在片中化身野蠻女友的她,跟陳柏霖還有武打動作戲,



而林哲熹在片中角色的設定更有趣,除了是一名身手了得萬人莫敵的對打高手外,還對由陳柏霖飾演的張博駿一往情深,與蔡思筠三人在片中上演起男男、男女的爭風吃醋戲,但也因此巧妙利用這點設了局中局,在被迫還錢的過程中,不但成功地反將一軍,從還錢到拿錢,過程充滿巧思創意,讓人看了拍案叫好! 林哲熙最近也在Netflix 台劇《愛愛內含光》中飾演一位同志,床戲演出毫不遮掩,在本片與陳柏霖飾演的的同性情愫只是點到為止,



片中主要演員陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙角色鮮明,讓人一看就懂,而且個個有戲,演出都讓人看得開心大笑!



再加上特別情商客串的新科金馬影帝吳慷仁,他雖然只出現在開頭與結尾部分,但搶眼的口音與出色的演技,一出場一開口,立馬就吸引了觀眾,而他的戲份雖然不多,卻是關鍵角色,整齣戲故事的開展、峰迴路轉與結尾,都跟他息息相關,《還錢》(Breaking and Re-entering)中還有蔡凡熙發明的「炸彈蔥油餅」跟吳慷仁一樣,也扮演了劇情轉折的關鍵高潮戲碼!



想知道新銳導演王鼎霖,在電影《還錢》(Breaking and Re-entering)究竟賣了怎樣的關子,2024年2月8日小年夜起請呼朋引友進影城戲院笑得開心看得過癮!



<電影本事>



電影《還錢》(Breaking and Re-entering)劇情講述一支由張博駿(由陳柏霖飾演)率領、戰無不勝的竊盜集團,在小年夜悄悄執行了有史以來最大金額——10億元竊盜案,沒想到卻遇上黑吃黑,意外讓首腦張博駿的前女友沈舒玟(由蔡思韵飾演)捲入案件,逼得他們必須把這10億元「還」回去,但是搶錢容易還錢難,他們將如何出神入化地完成這個不可能的任務……。

還錢 Breaking and Re-entering

發行公司:索尼影業

行銷宣傳 : 甲上影業

電影類型:劇情

出品國家:台灣

台灣上映:2024.02.08

電影片長:1時49分

電影級數:普遍級

電影導演:《第九分局》新銳導演王鼎霖

故事原創 :《第九分局》新銳導演王鼎霖

電影編劇:《第九分局》新銳導演王鼎霖

電影監製: 葉如芬

領銜主演:

陳柏霖飾演盜匪領袖張博駿

李銘忠飾演深愛妻女善於易容術的大叔

林哲熹飾演同志武打高手

蔡凡熙飾演多話又讓人聽不懂的電腦高手

蔡思韵飾演陳柏霖深愛的野蠻女友

金馬影帝吳慷仁特別客串飾演萬喜銀行總裁陳海瑞4

