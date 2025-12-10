駁二萬代一番賞展！BANPRESTO一番賞EXPO快閃4天，咒術迴戰 我英一番賞搶先看。

高雄駁二萬代一番賞展4天快閃 ！航海王、鬼滅、咒 術迴戰、我的英雄學院一番賞搶先開賣，鏈鋸人、獵人角色模型公仔一次看。

動漫迷必衝萬代一番賞展！BANPRESTO一番賞EXPO2025即將於12月11日至12月14日在高雄駁二藝術特區快閃登場，一次展出年度最強模型、人氣角色公仔、限定收藏品，從航海王、寶可夢、鬼滅一番賞，到我的英雄學院、咒術迴戰、鏈鋸人最新角色模型，全都能現場近距離免費看到，更推出5大優惠滿額送你小不點玩偶娃包，動漫迷、公仔控衝駁二打卡、爆買。



▲BANPRESTO一番賞EXPO 2025在高雄駁二免費參觀，現場展出航海王、咒術迴戰、鬼滅之刃等多款人氣動漫最新模型。



▲BANPRESTO一番賞EXPO 2025在高雄駁二！於12/11至12/14免費展出，最新一番賞搶先看。





高雄駁二咒術迴戰、我的英雄學院一番賞搶先看

高雄駁二萬代一番賞展集結了超多款人氣動漫角色公仔，包括《銀魂》3年Z班銀八先生桌上模型、《鏈鋸人》蕾潔大比例模型、《咒術迴戰》24公分高兩面宿儺、《獵人》27公分高的庫拉皮卡等多款大型模型公仔，本次展覽還能搶先看到4款一番賞，包含《劇場版咒術迴戰 0》內乙骨憂太與特級過咒怨靈祈本里香、 七龍珠40週年一番賞，以及我的英雄學院最終季綠谷出久、爆豪勝己角色公仔模型，鐵粉必須先來駁二朝聖。

▲駁二BANPRESTO一番賞最新4款一番賞搶先看！咒術迴戰、七龍珠40週年、我的英雄學院一番賞等必拍。





我的英雄學院大型角色模型、鬼滅之刃、寶可夢一番賞搶先開賣

高雄駁二本次BANPRESTO一番賞展更搶先開賣《我的英雄學院》綠谷出久、《OVERLORD》雅兒貝德2款超過20公分的大型豪華模型，另外，3大人氣動漫一番賞也在這次展覽搶先開賣，《寶可夢 Collection KUJI Let's Go for a Walk!》系列、《鬼滅之刃 無限城篇》胡蝶忍與童磨對決場景、《航海王 未來島篇》五檔巨人化魯夫壓制黃猿等經典場景都實體化。



▲高雄駁二BANPRESTO一番賞展搶先開賣航海王、鬼滅之刃、寶可夢一番賞。





排球少年小不點玩偶新系列，打卡送專屬娃包

全新推出航海王NBA聯名公仔，魯夫穿上洛杉磯湖人、芝加哥公牛等6款球衣造型，而小不點玩偶系列則有眼妝、裝都神還原的韓團aespa，以及穿上動物斗篷的排球少年新系列，掛包包當吊飾、當桌上擺飾都超可愛，展覽現場還有小不點玩偶拍照區，打卡就送專屬娃包，也推出消費滿額、加LINE好友送周邊小物等5大優惠。



▲排球少年動物斗篷小不點玩偶新系列，烏鴉影山飛雄、貓咪孤爪研磨小玩偶必收。



▲駁二BANPRESTO一番賞展只要在小不點玩偶拍照區打卡，就送小不點玩偶專屬娃包。





BANPRESTO X 一番賞 EXPO 2025 高雄

活動期間：2025年12月11日~12月14日10:40~19:00，最後入場時間 18:30活動場地：高雄駁二藝術特區蓬萊區 B6 倉庫（高雄市鼓山區蓬萊路99號）門票：免費入場





BANPRESTO X 一番賞 EXPO 2025 高雄5大優惠活動

1、免費送小不點玩偶專屬娃包：

免費贈送：只要於「小不點玩偶」拍照區拍照（玩偶或本人入鏡），將照片上傳至個人社群（Facebook / Instagram / Threads / Plurk任一），並標註 #小不點玩偶EXPO高雄，經現場工作人員確認後即可免費兌換一個。

購買贈送： 於銷售區單筆購買 2 隻以上小不點玩偶，即贈送一個娃包。（每日兌換數量有限，送完為止。



2、滿額贈禮（不含活動限定品、熱賣品、一番賞）：

單筆購買800元以上BANPRESTO商品，贈送品牌手機吊繩乙個。

單筆購買1,600元以上BANPRESTO商品，贈送品牌壓克力卡套乙個。



3、LINE好友限定禮：

加入BANPRESTO Taiwan LINE官方帳號好友，贈送品牌便條紙乙個。

加入 一番賞台灣LINE官方帳號好友，贈送一番賞貼紙包乙個。



4、一番賞抽獎加碼贈：

單筆購買5抽一番賞（不含搶先販售款），贈送一番賞壓克力吊飾乙個（款式隨機）。



5、雙重中獎特典：

在指定貼文留言處，曬出抽中雙重中獎的截圖並@兩位朋友，即可在活動現場兌換神秘小禮物，每場活動禮物數量有限，送完為止。

動漫迷展覽必逛推薦

更多 駁二BANPRESTO X 一番賞 EXPO 2025 高雄 照片：

▲駁二BANPRESTO一番賞展展出火影忍者、鏈鋸人、咒術迴戰、獵人等人氣動漫角色模型。

▲航海王NBA聯名限定公仔，魯夫穿上洛杉磯湖人、芝加哥公牛等6款球衣造型。