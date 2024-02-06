👥拿了飲料給朋友

就說說記得喝前搖一搖，他們喝了一口覺得不錯，回問我說：這是哪家的？

我說搖搖再喝接著就說我知道搖了再喝，那是哪家的飲料，我還是回搖搖再喝🙄指著飲料杯說它就叫搖搖再喝啦！

😀這家這麼有樂趣的手搖飲店，位於竹北市華興街161號（原在西大路上）有個可愛不倒翁Logo畫風非常的卡哇伊。

簡潔明亮舒適的店面還有座位區，不倒翁熊的牆面也很好打卡拍照。

那就不囉嗦來看menu：

有芝士系列、鮮果系列、醇鐵系列、單品系列、特調系列、搖勒好料

草莓季的搖了莓最近很夯，原想點一杯來結果沒有草莓😭😭。 ，原想點一杯來結果沒有草莓😭😭。

很夯的冬季必點可別錯過囉！

開始推薦一下我們點飲品：

🍓草莓鮮檸氣泡：

酸酸甜甜清爽的氣泡，草莓季喝正過癮大家搖了莓（氣泡不能搖）。

❤️桂花釀湯圓：

熱賣四年的冬季飲品其實有別於一般的珍珠椰果仙草凍這些配料，多了小湯圓這口感Q軟綿糯配料更有新鮮感，使用桂花釀取代蔗糖所以喝起來會有淡淡溫柔的桂花香，在天氣微冷來這杯用吸的飽足系飲品很適合。

👍400次仙草凍奶茶微糖微冰

這不得不說在2020年造成轟動呀！

當時我就衝著到新竹市城隍廟店買的（店租到期）那個手打400次咖啡系列真的很厲害，

它是用雀巢純品咖啡、蔗糖、水1：1：1的比例去打的店家因用攪拌機打口感上更綿密也不容易消泡喝起來像雲朵般柔軟卻是有厚度，有咖啡碳香味之外配上仙草凍把咖啡的苦味降低了算是大人版的飲品超讚！

🧡芝士奶蓋烏去冰半糖：

一打開杯蓋先先是撲鼻而來的濃郁乳酪香而茶選用的是幫蜜香烏龍茶為基底這本身帶有一點苦香味再來點淡淡的果香味，

這是用乳酪起司及玫瑰鹽打發製成口感鹹甜不膩，喝法是一口奶蓋配一口茶，喝到中間再左右搖一搖當乳酪跟茶融合喝起來更順滑也有不同的香氣出來。

👍南非國寶茶糖微冰：現在人比較注重養生，有特別出一系列是無咖啡因的茶，讓不喜歡咖啡因重的人有新的選擇，

南非的紅茶喝起來會淡淡的仙草香茶香也是淡雅的清香味是溫潤的一杯茶。

而可愛的杯子是不倒翁熊Logo已經衍伸到更貼近人的畫風非常的卡哇伊，還有的是首款『菜鳥米熊』杯墊推出兩款圖案，不論是收藏還是放在桌上使用都讓人很開心。

▁店家熱門販資訊▁

搖搖手工熬煮,新鮮看得見

☛杯墊126元/組(一組兩入 款式各一)

1️⃣每月8日享芝士系列第二杯半價

2️⃣加碼送一張買一送一卷

👩‍🎤搖搖再喝 SHAKE SHAKE

👉電話：03-5555014

👉地址：新竹縣竹北市華興街161號

👉營業時間：

👉週一至五 10:30~19:30

👉週六至日 10:30~18:00

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