台南美食推薦這家亞米甜甜圈專賣店，亞米甜甜圈專賣店算是我們來台南玩的漏網之魚，經過總是看到很多人在排隊，如果不是看到食尚玩家介紹，我們經過N百次也不會想到這家甜甜圈專賣店這麼神！這次台南玩，說什麼也要來朝聖一下！

亞米甜甜圈專賣店｜交通方式、停車資訊

亞米甜甜圈專賣店就位於國華街三段上，開車的朋友可以停到海安路的停車場，假日亞米甜甜圈專賣店的生意非常好，常常會炸來不及賣，如果不想久候排隊或是甜甜圈種類比較多種選擇，平日來會比較恰當

亞米甜甜圈專賣店的甜甜圈都是現做的，現場就可以看到師傅做甜甜圈，攤位前也有現炸甜甜的油鍋，根據不同口味，甜甜圈做法也會不同，一起鍋就直接拿到旁邊組裝口味，所以拿到手都是熱呼呼的甜甜圈

亞米甜甜圈專賣店｜甜甜圈口味、價目表

基本上就是以現場有的口味為主，因為有些品項很熱門，一出爐就被買光，有時候就要等，也可以先打電話來訂，甜甜圈種類很多，鹹甜都有，一時之間還挺讓人選擇障礙

亞米甜甜圈專賣店｜推薦口味

剛拿到熱呼呼的甜甜圈，脆皮口味的會用紙袋裝，包餡的有的會用盒裝

熱狗堡，這樣一個25元，裡面包了一根半的熱狗還有一些生菜跟沙拉醬，一開始想說外層是漢堡麵包，但它其實也是甜甜圈，吃起來很蓬鬆，外表還有些許的酥感，有點像基隆營養三明治的口感

脆皮甜甜圈（地瓜），必點！這個是招牌好吃！外層超級酥脆，而且不會油膩，重點它冷掉也不會軟，真的有夠強的，再來是裡面的地瓜餡非常飽滿，地瓜餡細緻柔軟又香甜，這個真的會讓人吃上癮！

草莓甜甜圈（冬季限定），這個就比較類似我們印象中的甜甜圈，但也是不油膩的那種，裡面抹了很多草莓果醬，上面也放了一顆草莓，但吃起來有點甜就是了，還是喜歡脆皮系列

亞米甜甜圈的獨特之處在於即便冷卻後，其表皮依然保持酥脆，不會過硬或有明顯的油膩感，此外，甜甜圈的口味選擇豐富，無論是甜的還是鹹的，有餡的或無餡的，種類繁多，可能會讓你難以選擇，但不論選擇哪一種都是美味的！

亞米甜甜圈專賣店

地址：台南市中西區國華街三段6號

電話： 06 220 2158

營業時間： 12:30–19:00

亞米甜甜圈專賣店FB

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