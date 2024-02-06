大家喜歡吃泰式料理嗎? 桃園王小姐舉手發問

【想要吃好吃的泰式料理，也想要有漂亮餐廳拍美照，可是又沒有太多用餐預算怎麼辦呢?】

來!跟大家分享一家在桃園區大興路上的美麗泰式餐廳【蒔泰】

先說關鍵字就是餐廳美，餐點好吃，價位ok

所以評價很高生意很好，要去用餐記得訂位喔!

【Thai wonderful 蒔泰】

店址: 桃園市桃園區大德二街1巷1號

電話: 03-358-0050

營業時間: 11:00-14:00 / 17:00-21:00

支付方式: 現金

這家算是國豐三街【泰美好】的姊妹店，菜單看起來差不多，

所以住在桃園區北區的人就去吃蒔泰，住在南區的人就去吃泰美好吧

重點都是要記得訂位! 平日也要先訂位比較保險喔!

【餐廳介紹】

【蒔泰】的內裝很美很有異國感，我喜歡這個色系搭配跟吊燈

另外一區

來看看這一桌是不是很適合家人朋友來聚餐，這個氛圍很好

【菜單介紹】

點餐方式是採掃碼點餐，桌上會有一份紙本菜單供參考

第一頁是個人餐的部分，一個餐的價位大概是150-200左右

建議大家，可以的話找幾個朋友一起來吃，多點幾道菜來平分，會感覺比較滿足cp值比較高喔!

接著就是單點菜色的部分，每一樣菜色都可以選【不辣】還是【微辣】

第一個是【涼拌類】

皮蛋，炸雞蛋，青木瓜，大薄片，牛肉，花枝，海鮮通通有

接著是【炸類】跟【烤類】

大家最愛的月亮蝦餅就在這裡，還有分薄片跟厚片(以為吃披薩 :) )

接下來是【魚類】跟【湯類】

當然也有【熱炒類】

最後是【飲料跟甜點類】

注意的是白飯的部分是一碗15元，記得加點喔!

接下來就跟大家分享我們五個女生聚餐吃了些什麼吧!

第一道是白飯好朋友【打拋豬】，菜的份量算是比較小巧，單價也不算高，可以多點幾樣

來個特寫，夠味好吃

第二道是【泰式烤松阪豬】，好吃清爽，醬是一定要記得沾的

第三道是【雲泰椒麻雞】，我覺得這道稍微普通一些

第四道是【涼拌炸雞蛋】，這道清爽滋味我喜歡!

是台式菜色沒有的感覺，下次我要大點涼拌系列

第五道是【蝦醬高麗菜】，口味很重，這盤我也很愛，下次來還要點

第六道是大家都很愛的【月亮蝦餅】一般型，200元

剛炸好真的很脆，大家要記得趁熱吃

接著是我們的湯品【椰奶燉雞】

用看的以為像是牛奶鍋會是甜甜的口味

事實上還是酸辣口味喔! 感覺應該要是橘色的才對 :)

裡面的料也蠻多的

基本上每道菜口味都還不錯，個人意見是綠咖哩跟椒麻雞稍微普通一點

最後是我們的甜點【香蕉煎餅】

這個好吃!皮很脆，一咬下去香蕉餡有爆漿的感覺

表面有淋上煉乳，夠甜好吃! 下次還想點!

每一道菜大概一百多，我們五個人點了七菜一湯

結帳時一人350元，覺得還不錯

花350就吃到很多美味的泰式料理!

生意好不是沒有原因! 跟大家分享!!

貼心叮嚀：記得訂位記得訂位喔!