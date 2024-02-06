有北九州廚房之稱的旦過市場，也是來小倉必去的景點之一

大正時代至今，擁有超過百年的歷史

少了一些觀光味，多了一些在地濃情味

各式各樣新鮮在地美味，走走逛逛之餘，也能飽餐一頓~

逛完旦過市場後還可以往對面的魚町銀天街

讓你讓你逛好逛滿~超滿足

位於日本福岡縣北九州市小倉北區魚町 擁有在地人廚房之稱旦過市場

和福岡市的柳橋聯合市場並列為福岡縣內的兩大市場

旦過市場內有多達百家以上的店鋪

提供當地民生購物的地方，故又稱為北九州廚房

前往方式:

乘JR 到小倉站，出站步行6至8分鐘

北九州單軌電車旦過站步行約2分即可到達

旦過市場販售總類相當豐富，蔬果、生鮮魚貨、海鮮乾貨等等….

還有可以即食餐點如生魚丼飯、關東煮、炸物等等…

部分店家有提供內用座位，如外帶可以至一旁集中的用餐桌子享用~

整體風格比較偏傳統市場，故沒有觀光區的市場那麼新穎

讓人感受到滿滿的濃厚的日式古早味呢~

雖然是傳統市場，但支付方式卻也跟得上科技時代喔~

你會發現許多店家都有提供 PayPay QR Code的小牌牌

這時候你就可以使用街口支付來進行付款~

你沒聽錯，台灣的街口支付可以掃碼PayPay進行付款喔!!

使用上還算挺方便，你只要跟店家說PayPay

就可以用手機掃碼付款，完成交易~

*街口支付目前支援掃碼PayPay的店家

*但不支援出示個人條碼的PayPay的店家



現在也有販售不少熟食商品，其中香噴噴的食物撲鼻而來~

不免讓人口水直流阿!!!

這時候就可以邊走邊買點東西，等等找個地方在定點用餐就搞定拉!!

滿滿的食物，讓人路過都想買來嘗一口試試~

但要注意品嘗多汁可口的美食之前~切記禁止邊走邊吃喔!!

比起其他市場而言，旦過市場 觀光味比較偏少許多

雖然少了觀光味，但多了一些在地濃情味，走在路上還聽到當地居民開心哼起歌謠~

中午時間還沒吃飯的話，可以走走逛逛買些好吃餐點後

拿至一旁的桌子集中享用，切記不要邊走邊吃喔!!!

旦過市場

北九州市小倉北區魚町4-2-18

前往方式:

乘JR 到小倉站，出站步行6至8分鐘

北九州單軌電車旦過站步行約2分即可到達

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