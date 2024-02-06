木柵最知名的廢墟咖啡廳小廢墟咖啡，雖然位在離捷運站、公車站都小有距離的地方，但老屋廢棄風加上精緻咖啡甜點，即便交通不便依舊吸引滿滿人潮朝聖，跟姐妹一起走去小廢墟咖啡的路上也會懷疑這裡真的有咖啡廳嗎XD沒想到推進門後是個可愛小巧的咖啡廳，不僅不限時，還是寵物友善，難怪人潮絡繹不絕，不早點來卡位只能乾巴巴等待了，木柵咖啡廳推薦給軟絲們。小廢墟咖啡一樣收錄在軟西的台北咖啡廳、不限時台北咖啡廳、文湖線咖啡廳、台北寵物友善咖啡廳推薦中。
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木柵咖啡廳 小廢墟咖啡用餐環境
之前一直把小廢墟咖啡存在口袋名單，但因為路途遙遠一直沒機會造訪，加上不限時不管平假日都超容易客滿，這次跟姐妹終於有機會來木柵踩點了。
原來小廢墟咖啡老闆是洪璽開，查了資料才知道是咖啡師兼烘豆師，開了小破爛咖啡之後又推出家喻戶曉的小廢墟咖啡，很有才會沖咖啡同時還是獨立樂團的主唱。
由老屋改造而成的小廢墟咖啡，總共有一二樓兩層，不過二樓接近屋頂，天花板比較矮一點，長得高的人一站起來很容易撞到XD半開放式空間二樓風景較好可環視整個小廢墟，懼高症的人可能會有點怕(?，加上沒有任何防護真的要多小心~雖然要爬上二樓冒著撞頭的風險，但二樓座位還是很熱門常常一下子就客滿啦。
小廢墟咖啡一樓座位不算太多，大部分3-4人座，還有比較大桌子容納較多人，一個人來也可以選吧台座位，各種文青擺飾、鐵件散落各處，身旁還是古早紅磚牆圍繞，琳瑯滿目中現代復古交錯，雖然有點視覺疲勞，但就是這種隨性也吸引了不少小廢墟咖啡的忠實顧客。
斑駁牆上裸露各種管線鐵件，與其說是老宅改建，不如說真的有點像廢墟(被打)，小廢墟咖啡店如其名，不過狹小低矮的空間內並不會感到不適，啜著咖啡看橘貓在腳邊磨蹭，空間中時不時飄來咖啡甜點的香氣，在侷促空間中反而有種老屋的溫馨感。
小廢墟咖啡一樣收錄在軟西的台北咖啡廳、台北不限時咖啡廳推薦中。
小廢墟咖啡店裡還有一隻超可愛的貓咪，滿親人的會到處討摸，喜歡貓咪的可以來小廢墟走走。其他貓咪餐廳可參考台北貓咪餐廳推薦。
寵物友善部分，狗狗貓貓都可以帶，推車、牽繩、提籃非必要，主人請隨時注意請勿讓狗狗亂跑，以不影響其他客人為主。其他寵物友善可參考軟西台北寵物友善咖啡廳、台北寵物友善餐廳推薦。
木柵咖啡廳 小廢墟咖啡美食介紹
冰淇淋布朗尼(NT160)
小廢墟咖啡布朗尼相當紮實，苦甜香氣隨香草冰淇淋的甜香融在口中，最驚喜的是有核桃的顆粒感，搭配酥酥脆脆杏仁片有著豐富層次。
莓仁愛(NT150)
這款超像小麋鹿很可愛怎麼會沒人愛XD蛋糕濕潤配上旁邊甜滋滋水潤蘋果塊、小藍莓等，莓果酸甜兼具，蛋糕體微微杏仁不搶戲香氣，是個可愛小巧的甜點組合。
手工蜂蜜檸檬(NT130)
蜂蜜檸檬加咖啡(NT150)
軟西到咖啡廳就是到處找無咖啡因飲品，蜂蜜檸檬偏酸，醒腦的酸度剛好配甜點，咖啡部分就交給姐妹們啦。
美式咖啡(NT110)
木柵咖啡廳 小廢墟菜單
「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」
終於有機會朝聖老屋工業廢棄風小廢墟咖啡，雖然交通比較不方便，但依舊有咖啡愛好者無限回訪，要不是距離稍遠，軟西鐵定也會時常光顧這個溫馨悠閒的好所在，不僅不限時，還是寵物友善，難怪人潮絡繹不絕，木柵咖啡廳推薦給軟絲們。小廢墟咖啡一樣收錄在軟西的台北咖啡廳、不限時台北咖啡廳、文湖線咖啡廳、台北寵物友善咖啡廳推薦中。
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小廢墟咖啡
✓小廢墟咖啡地址：台北市文山區木柵路三段242號(地圖點我)
✓小廢墟咖啡交通：捷運文湖線(BR號線、棕色線)木柵站，公車文山行政中心(木新)、萬壽橋頭(木柵)站
✓小廢墟咖啡電話：02-22340024
✓小廢墟咖啡營業時間：13:00-21:00，一公休
✓小廢墟咖啡臉書粉絲團：小廢墟咖啡 FB
✓備註：不限時、部分座位有插座(閣樓二樓、戶外區無)、無WIFI、低消一杯飲品/人、寵物友善
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小廢墟咖啡有限用餐時間嗎?
小廢墟咖啡低消多少?
我是軟西，一個不愛睡覺的航空人員✈️自助旅行近30個國家，但太愛吃所以食記數量遠遠遠多於遊記😋沒有寵物卻愛跑寵物友善餐廳🐶天冷天熱都要吃火鍋🍲覺得吃是全世界最棒的事情❤️來來來，跟著軟西一起吃遍全世界吧🍮🍧🍰
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