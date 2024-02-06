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台北市文山區木柵咖啡廳推薦「小廢墟咖啡Ruins Coffee Roasters」老屋風廢墟咖啡廳

2024-02-06 15:04:21 軟西，遊記 人氣：111
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窩客好文

軟西，遊記

發表篇數：472篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 文山區

造訪商家：Ruins Coffee Rosaters小廢墟
phone02-22340024
place台北市文山區三段242號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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小廢墟咖啡Ruins Coffee Roasters

木柵最知名的廢墟咖啡廳小廢墟咖啡，雖然位在離捷運站、公車站都小有距離的地方，但老屋廢棄風加上精緻咖啡甜點，即便交通不便依舊吸引滿滿人潮朝聖，跟姐妹一起走去小廢墟咖啡的路上也會懷疑這裡真的有咖啡廳嗎XD沒想到推進門後是個可愛小巧的咖啡廳，不僅不限時，還是寵物友善，難怪人潮絡繹不絕，不早點來卡位只能乾巴巴等待了，木柵咖啡廳推薦給軟絲們。小廢墟咖啡一樣收錄在軟西的台北咖啡廳不限時台北咖啡廳文湖線咖啡廳台北寵物友善咖啡廳推薦中。

 

 

 

目錄

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▻原文:木柵咖啡廳》小廢墟咖啡

木柵咖啡廳 小廢墟咖啡用餐環境

之前一直把小廢墟咖啡存在口袋名單，但因為路途遙遠一直沒機會造訪，加上不限時不管平假日都超容易客滿，這次跟姐妹終於有機會來木柵踩點了。

原來小廢墟咖啡老闆是洪璽開，查了資料才知道是咖啡師兼烘豆師，開了小破爛咖啡之後又推出家喻戶曉的小廢墟咖啡，很有才會沖咖啡同時還是獨立樂團的主唱。

由老屋改造而成的小廢墟咖啡，總共有一二樓兩層，不過二樓接近屋頂，天花板比較矮一點，長得高的人一站起來很容易撞到XD半開放式空間二樓風景較好可環視整個小廢墟，懼高症的人可能會有點怕(?，加上沒有任何防護真的要多小心~雖然要爬上二樓冒著撞頭的風險，但二樓座位還是很熱門常常一下子就客滿啦。

小廢墟咖啡一樓座位不算太多，大部分3-4人座，還有比較大桌子容納較多人，一個人來也可以選吧台座位，各種文青擺飾、鐵件散落各處，身旁還是古早紅磚牆圍繞，琳瑯滿目中現代復古交錯，雖然有點視覺疲勞，但就是這種隨性也吸引了不少小廢墟咖啡的忠實顧客。

 

斑駁牆上裸露各種管線鐵件，與其說是老宅改建，不如說真的有點像廢墟(被打)，小廢墟咖啡店如其名，不過狹小低矮的空間內並不會感到不適，啜著咖啡看橘貓在腳邊磨蹭，空間中時不時飄來咖啡甜點的香氣，在侷促空間中反而有種老屋的溫馨感。

小廢墟咖啡一樣收錄在軟西的台北咖啡廳台北不限時咖啡廳推薦中。

小廢墟咖啡店裡還有一隻超可愛的貓咪，滿親人的會到處討摸，喜歡貓咪的可以來小廢墟走走。其他貓咪餐廳可參考台北貓咪餐廳推薦

寵物友善部分，狗狗貓貓都可以帶，推車、牽繩、提籃非必要，主人請隨時注意請勿讓狗狗亂跑，以不影響其他客人為主。其他寵物友善可參考軟西台北寵物友善咖啡廳台北寵物友善餐廳推薦

木柵咖啡廳 小廢墟咖啡美食介紹

冰淇淋布朗尼(NT160)

小廢墟咖啡布朗尼相當紮實，苦甜香氣隨香草冰淇淋的甜香融在口中，最驚喜的是有核桃的顆粒感，搭配酥酥脆脆杏仁片有著豐富層次。

莓仁愛(NT150)

這款超像小麋鹿很可愛怎麼會沒人愛XD蛋糕濕潤配上旁邊甜滋滋水潤蘋果塊、小藍莓等，莓果酸甜兼具，蛋糕體微微杏仁不搶戲香氣，是個可愛小巧的甜點組合。

手工蜂蜜檸檬(NT130)

蜂蜜檸檬加咖啡(NT150)

軟西到咖啡廳就是到處找無咖啡因飲品，蜂蜜檸檬偏酸，醒腦的酸度剛好配甜點，咖啡部分就交給姐妹們啦。

美式咖啡(NT110)

木柵咖啡廳 小廢墟菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

小廢墟咖啡Ruins Coffee Roasters

終於有機會朝聖老屋工業廢棄風小廢墟咖啡，雖然交通比較不方便，但依舊有咖啡愛好者無限回訪，要不是距離稍遠，軟西鐵定也會時常光顧這個溫馨悠閒的好所在，不僅不限時，還是寵物友善，難怪人潮絡繹不絕，木柵咖啡廳推薦給軟絲們。小廢墟咖啡一樣收錄在軟西的台北咖啡廳不限時台北咖啡廳文湖線咖啡廳台北寵物友善咖啡廳推薦中。

 

▻原文:木柵咖啡廳》小廢墟咖啡

 

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小廢墟咖啡

✓小廢墟咖啡地址：台北市文山區木柵路三段242號(地圖點我)

✓小廢墟咖啡交通：捷運文湖線(BR號線、棕色線)木柵站，公車文山行政中心(木新)、萬壽橋頭(木柵)站

✓小廢墟咖啡電話：02-22340024

✓小廢墟咖啡營業時間：13:00-21:00，一公休

✓小廢墟咖啡臉書粉絲團小廢墟咖啡 FB

✓備註：不限時、部分座位有插座(閣樓二樓、戶外區無)、無WIFI、低消一杯飲品/人、寵物友善

 

▻合作請洽：[email protected]

▻歡迎追蹤軟西◅

  
 

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小廢墟咖啡有限用餐時間嗎?

小廢墟咖啡不限時。

小廢墟咖啡低消多少?

小廢墟咖啡低消一杯飲品/人。

我是軟西，一個不愛睡覺的航空人員✈️自助旅行近30個國家，但太愛吃所以食記數量遠遠遠多於遊記😋沒有寵物卻愛跑寵物友善餐廳🐶天冷天熱都要吃火鍋🍲覺得吃是全世界最棒的事情❤️來來來，跟著軟西一起吃遍全世界吧🍮🍧🍰

 

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